Tesla, ticari sırlarını çaldıkları gerekçesiyle dört eski çalışanına dava açtı

ABD'nin Kuzey Kaliforniya mahkemesinde açılan bir davaya göre, Elon Musk liderliğindeki elektrikli otomobil şirketi Tesla, dört eski çalışanını tescilli bilgi ve ticari sırlar çalmakla suçluyor. İddalara göre bu dört eski çalışan, şirket sırlarını otonom araç teknolojileri üreten Zoox şirketiyle paylaştı.

Zoox suskunluğunu koruyor

Business Insider'ın haberine göre Tesla konuyla ilgili olarak: "İçerideki hırsızlık bariz ve kasıtlıydı. Bu süreçte, Tesla'nın ticari sırlarını kötüye kullandılar, Tesla ile olan anlaşmalarına uymadılar ve hepsi de Zoox'un bilgisi ve desteğiyle sadakat görevlerini ihlal ettiler." açıklamalarında bulundu.

https://www.businessinsider.com/tesla-sues-former-employees-zoox-alleging-theft-of-confidential-info-2019-3

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Tesla, dört eski çalışanının,şirketinin kendi depolama, lojistik ve envanter kontrol operasyonlarını geliştirmek ve yürütmek için gerekli çalışmaları yıllarca sürdürebilmesi için tescilli bilgi veiddia ediyor. Bu bilgilerin de kişisel e-posta adresleriyle paylaşıldığı belirtilmiş.ise bu iddialarla ilgili henüz biryapmış değil.