    Tesla, Çin’de otonom sürüş için toplu davayla karşı karşıya

    Tesla, Çin’de HW3 donanımlı araç sahipleri tarafından toplu davayla karşı karşıya. Kullanıcılar, vaat edilen otonom sürüşün sunulmadığını belirterek ücret iadesi ve üç kat tazminat talep ediyor.

    Tesla, Çin'de otonom sürüş için toplu davayla karşı karşıya
    Tesla, Çin’de artık eskimiş HW3 donanımlı araç sahiplerinden gelen toplu dava ile gündemde. 2019-2023 yılları arasında üretilen ve bu bilgisayar sistemine sahip araçların sahipleri, şirketin “Full Self-Driving” (FSD) yazılımı için verdikleri sözleri yerine getirmediğini öne sürüyor.

    Verilen sözler tutulmadı

    Tesla, 2016’dan itibaren ürettiği tüm araçların donanım açısından tam otonom sürüşe hazır olduğunu iddia etmişti. Bu kapsamda FSD paketi adı altında sürücüsüz seviye 4-5 otonom sürüş vaat eden bir yazılımı satışa sundu. Ancak şirket, 2024 yılına kadar üretilen HW3 donanımlı araçların (ve öncekilerin) söz konusu seviyedeki otonom sürüşü desteklemeyeceğini geçtiğimiz aylarda kabul etti. Bu durum, hem ABD’de hem de Çin’de kullanıcıların tepkisini artırmış durumda.

    CEO Elon Musk, birkaç sefer HW3 donanımının yükseltilebileceğini belirtmişti ancak araç sayısı ve teknik zorluklar nedeniyle bu planın sadece “fikir” düzeyinde kalması mümkün. Daha gelişmiş mevcut HW4 veya AI4 olarak adlandırılan donanım HW3 platformuyla uyumlu değil, dolayısıyla basit bir yükseltme imkansız. Bu da Tesla için olası bir yükseltme seçeneğinde milyarlarca dolarlık maliyet demek.

    FSD bu yıl Çin’e gelmişti

    Tesla bu yıl Çin’de FSD’yi devreye almış olsa da buradaki süreç de sancılı geçti. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), yazılımın adı ve işleyişi konusunda yeni düzenlemeler getirince şirket dağıtımı durdurmak zorunda kaldı. Üstelik bazı kullanıcılar, FSD’nin yanlış kararları yüzünden binlerce dolarlık trafik cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

    Tesla, Çin'de otonom sürüş için toplu davayla karşı karşıya
    Yalnızca 2024 sonrası üretilen HW4 donanımlı araç sahipleri tam FSD yazılımına erişebildi. Önceki model sahipleri ise yazılıma para ödemelerine rağmen yalnızca sınırlı özellikler kullanabiliyor. Bu durum da açılan davaların temelini oluşturuyor.

    Çin’de açılan davada dikkat çeken örneklerden biri, 2019’da FSD paketini 56.000 yuan (yaklaşık 7.700 USD) ödeyerek alan bir Tesla sahibinin yaşadıkları. Kendisini Tesla hayranı olarak tanımlayan bu kullanıcı, Musk’ın iki ila üç yıl içinde tam otonom sürüş geleceğine dair sözlerine güvendiğini belirtiyor. Ayrıca satış temsilcisinin “yakında fiyat artacak” bilgisini paylaşması da satın alma kararında etkili olmuş. Ancak beklenen gelişme yaşanmadığı gibi, FSD fiyatı 2023’te 15.000 dolara yükseldikten sonra bugün 8.000 dolara kadar düştü.

    Çin’de yaklaşık 1 milyon HW3 donanımlı Tesla aracın bulunduğu tahmin ediliyor. Mahkemeye başvuran yedi Tesla sahibi, satış sözleşmesi hükümlerinin ihlal edildiğini savunarak hem ödedikleri ücretin iadesini hem de üç kat tazminat talep ediyor. Bu da kişi başına 256.000 yuan’a (yaklaşık 36.000 USD) kadar tazminat anlamına geliyor.

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

