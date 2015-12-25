Tesla'dan Model X'li eğlenceli Noel kutlaması

Amerikan elektrikli otomobil firması Tesla ilginç bir Noel kutlamasına imza attı. Geçtiğimiz aylarda satışına başlanan firmanın SUV modeli, Model X'den 3 tane kullanılarak hazırlanan gösteride ilginç olan ise insanların yerine araçların yer alıyor olması.

Trans-Siberian orkestrasının Wizards in Winter adlı parçası eşliğinde farlarıyla çeşitli ışık gösterileri ve bazı kapı hareketleri yapan araçlar izleyenlere oldukça eğlenceli anlar yaşatıyor. Firma CEO'su Elon Musk tarafından piyasadaki Model X araçlarına da ekleneceği belirtilen gösteriye ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/elonmusk/status/680209450976673793?ref_src=twsrc%5Etfw