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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'dan Model X'li eğlenceli Noel kutlaması

Hristiyan dünyası açısından önemli bir bayram olan Noel, çeşitli firmalar tarafından eğlenceli kutlamalara sahne oluyor. Bu kutlamalara bir yenisi de elektrikli otomobil firması Tesla'dan geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla'dan Model X'li eğlenceli Noel kutlaması

Amerikan elektrikli otomobil firması Tesla ilginç bir Noel kutlamasına imza attı. Geçtiğimiz aylarda satışına başlanan firmanın SUV modeli, Model X'den 3 tane kullanılarak hazırlanan gösteride ilginç olan ise insanların yerine araçların yer alıyor olması. 
Trans-Siberian orkestrasının Wizards in Winter adlı parçası eşliğinde farlarıyla çeşitli ışık gösterileri ve bazı kapı hareketleri yapan araçlar izleyenlere oldukça eğlenceli anlar yaşatıyor. Firma CEO'su Elon Musk tarafından piyasadaki Model X araçlarına da ekleneceği belirtilen gösteriye ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/elonmusk/status/680209450976673793?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
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AndryTR 3 yıl
Wizards in Winter olmasın o şarkı?


Eğlenceli olmuş hakikaten...
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mokinto 3 yıl
Seyrederken donanım haberde paylaşayım dedim heyecanla :))) Sonradan dank etti
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ukilavuz 3 yıl
Eglenceli olmus :)
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