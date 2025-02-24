Tesla, Model S ve Model X'i bu sene güncelleyeceğini açıkladı

Premium sınıfta Audi, BMW, Mercedes, Lucid ve Rivian gibi üreticilerin yoğun rekabetiyle karşı karşıya kalan Tesla, Model 3 ve Model Y'ye daha fazla yoğunlaşmış durumda. Bundan dolayı Model S ve Model X geri planda kalıyor. Ancak şirketin Araç Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Moravy, kadıldığı bir podcast'te bu sene içerisinde bu iki modelin güncelleneceklerini söyledi.
Güncellenen modeller neler sunabilir?
Moravy, güncellemenin neleri içereceği konusunda ayrıntı vermedi ancak güncellenen Model 3 ve Model Y ile gelen bazı özelliklerin eklendiğini görebiliriz. Model Y'de gerçekleşen ışık çubuğu şeklideki farlar, verimlilik iyileştirmeleri ve sinyal kolunun geri gelmesi gibi değişikliklerin gerçekleşmesini bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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