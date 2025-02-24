Tesla, Model S ve Model X'i bu sene güncelleyeceğini açıkladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, premium sınıfa hitap eden Model S ve Model X'i bu sene içerisinde güncellemeyi planlıyor. En son olarak 2021'de güncellenen modeller, buna rağmen istenilen satış rakamlarına ulaşamadı. Tesla, bu iki araç için yılda 100.000 satış hedefi koymuştu ancak geçen sene satışalr bu hedefin yarısı kadar gerçekleşti.

Premium sınıfta Audi, BMW, Mercedes, Lucid ve Rivian gibi üreticilerin yoğun rekabetiyle karşı karşıya kalan Tesla, Model 3 ve Model Y'ye daha fazla yoğunlaşmış durumda. Bundan dolayı Model S ve Model X geri planda kalıyor. Ancak şirketin Araç Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Moravy, kadıldığı bir podcast'te bu sene içerisinde bu iki modelin güncelleneceklerini söyledi.

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Güncellenen modeller neler sunabilir?

Moravy, güncellemenin neleri içereceği konusunda ayrıntı vermedi ancak güncellenen Model 3 ve Model Y ile gelen bazı özelliklerin eklendiğini görebiliriz. Model Y'de gerçekleşen ışık çubuğu şeklideki farlar, verimlilik iyileştirmeleri ve sinyal kolunun geri gelmesi gibi değişikliklerin gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

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Tesla, Model S ve Model X'i bu sene içerisinde güncelleyecek