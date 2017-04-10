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Tesla'dan yeni ve pratik güneş çatıları

Tesla, Solar Roof adını verdiği güneşten elektrik üreten çatıların yeni versiyonunu tanıttı. Şirketin tanıttığı bu yeni güneş çatılarının en önemli farkı ise kolay kurulumu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla'dan yeni ve pratik güneş çatıları
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Tesla, SolarCity'i bünyesine kattıktan sonra güneş enerjisine yönelik çalışmalara ağırlık vermiş ve geçtiğimiz ekim ayında Solar Roof adını verdiği şık ve güneşten elektrik üreten çatı sistemini tanıtmıştı. Şık görünümü ve normal çatılardan daha ucuz olmasıyla birlikte elektrik de üreten Solar Roof'un oldukça kullanışlı olacağı ve ABD'de iyi satış rakamlarına ulaşılacağı tahmin ediliyordu ancak şirket çatısını yenilemeden de benzer bir teknolojiyi evinde kullanmak isteyenler için yeni bir ürün geliştirdi.

Kurulumu Daha Pratik 

Solar Roof'un kurulumu için çatıda bulunan kiremitlerin sökülerek Tesla tarafından özel olarak tasarlanmış kiremitlerin çatıya yerleştirilmesi gerekiyor ancak Solar Roof insanlara pek çok önemli değişiklik vadediyor olsa da çatısını değiştirmek istemeyen kişiler de var. Tesla'nın geçtiğimiz günlerde web sitesini güncelleyerek eklediği yeni ürün tam da bu kişilere hitap ediyor zira ürün hakkında henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere bu yeni güneş çatılarının kurulumu için mevcut kiremitlerin sökülmesine gerek yok.



Electrek'in aktardığı bilgilere göre Tesla'nın Panasonic'le olan ortaklığı kapsamında, şirketin Buffalo şehrinde bulunan Gigafactory 2 tesislerinde üretilen bu yeni güneş çatılarının yaz aylarında seri üretimine başlanacak ve Tesla, ileride yapılacak olan bütün konut projelerinde bu sistemi kullanacak. Ayrıca şirket Solar Roof için yaptığının aksine bu ürünü üçüncü taraf montajcılara vermeyerek sadece Tesla tarafından tüketicilere ulaştırılmasını sağlayacak.


Elon Musk geçen ay Twitter'dan yaptığı açıklama ile nisan ayından itibaren müşterilerin Solar Roof siparişi verebileceğini açıklamıştı. Şimdilik Tesla'nın sitesinde sipariş veya ürün fiyatı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor ancak Musk'ın açıklamasına önümüzdeki günlerde sipariş vermenin mümkün hale geleceği Solae Roof'ların bu yıl sonuna kadar tüketicilere teslim edileceği düşünülüyor. 

https://electrek.co/2017/04/09/tesla-solar-panel-panasonic/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 2 yıl en beğenilen
Adamlar Soğuk füzyonu keşfettik demiyor zaten! Var olan güneş panellerini daha verimli ve pratik hale getirerek daha çok insana ulaştırıyorlar.
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DH Misafiri 2 yıl
Gunese hasret hollandada devlet yardim veriyor kuracak kisilere,ayrica fazla uretilen elektigi sayaca baglayip para bile kazaniyorsun
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Linns Judy 2 yıl
"Devrimsel" yazmayı unutmuşsunuz. Gün Bey sizi kovmasın sonra.
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stalker(1979) 2 yıl en beğenilen
Adamlar Soğuk füzyonu keşfettik demiyor zaten! Var olan güneş panellerini daha verimli ve pratik hale getirerek daha çok insana ulaştırıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +16
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mehmedaltair 2 yıl stalker(1979)
Ne verimlilikle alakası var ne de kolay kurulumla. Hızlı bir şekilde çıkarıp satışa başlayalım diye monte etmek için üzerinde düşünülmüş bir sistem yapamamışlar şimdi sadece hatalarını düzeltiyorlar.



Bu Bosch'un 2-3 yıllık panelleri ve Tesla'nın eski çıkardıklarından çok daha basit bir kurulum mantığı var. Ayrıca son çıkan (son dediğim de 1 yıl olmuştur) Bosch paneller Tesla'nın çöp panellerinden çok daha verimli. Şu pazarlama harikası balon markayı ne zamana kadar savunacaksınız acaba?
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ozmenakif 2 yıl
Bu bildiğin güneş paneli, inanılmaz bir buluş gibi göstermeye ne gerek var
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axaxa 2 yıl
Tesla yaa :D
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