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Tesla’nın Gigafactory’sine rakip geliyor: Northvolt

Tesla’nın iki eski yöneticisi Northvolt isimli şirketlerinin Avrupa’da dev bir batarya fabrikası inşa ederek ve kısa süre içinde dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olacağını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla’nın Gigafactory’sine rakip geliyor: Northvolt
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Günümüzde elektrikli otomobillerin hızla yaygınlık kazanması ve 2025-2030 yıllarına kadar kullanılan otomobillerin büyük bir kısmının elektrikli olacağının düşünülmesi bu araçlara yönelik mevcut ve potansiyel batarya üreticilerinin iştahını kabartıyor. Bu üreticilerin büyük bir kısmı Çin, Japonya ve Güney Kore’de yer alırken Tesla da bu Asyalı üreticilerin en büyük rakibi konumunda bulunuyor. Tabi özellikle ABD ve Çin bu araçlar için büyük bir pazar olsa da özellikle dizel-benzinli araçlara kısıtlamalar getiren ve elektrikli otomobil kullanımına teşvik eden Avrupa’nın da önemli bir pazar olacağı açık ancak Avrupa’da henüz büyük bir batarya üreticisi bulunmuyor.

İşte bu eksikliği gidermek için eskiden Tesla’da yöneticilik yapan iki isim harekete geçti ve Northvolt isimli şirketlerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl büyük bir elektrikli otomobil bataryası üreticisi haline geleceğini açıkladı. Tesla’nın eski yöneticilerinden Peter Carlsson’un CEO’luk yaptığı ve Paolo Cerruti’nin COO görevini üstlendiği Northvolt iddialı bir üretim takvimine sahip. Asya ve ABD’de elektrikli otomobil bataryalarının üretiminin çoktan belli bir seviyeye geldiğini ancak Avrupa’da henüz böyle bir girişimin bulunmadığını ve eğer geç kalınırsa Avrupa’nın bu alanda diğer üreticilere bağımlı bir hale geleceğinin altını çizen ikili Avrupa’nın kendi enerji bağımsızlığı için şimdi harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor.

İkili ayrıca düşünülenin aksine bu alanda Asya şirketlerinin yapısal bir avantajının olmadığını ve ucuz iş gücünden ziyade yetenekli mühendislere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Şirket şu an Avrupa’da kuracağını fabrika için elverişli bir yer arıyor. Fabrikada başarılı operasyonların gerçekleştirilmesi için hidroelektrik ve rüzgar enerjisi kullanımının yoğun olduğu v aynı zamanda maden kaynakları açısından da verimli olan Finlandiya veya İsveç’in ilk fabrikanın kurulacağı ülke olması bekleniyor.

Tesla’nın Gigafactory’sini Aratmayacak

Bu yılın ortalarından itibaren fabrikanın yapılacağa yere karar verip inşaata başlayacak olan şirketin üretim takvimi de oldukça iddialı. Şirketin kuracağı fabrikanın alanı Tesla’nın Nevada’daki Gİgafactory’sinin konumlandığı alanın(500.000 ila 700.000 metrekare arasında) büyüklüğüyle neredeyse eşit olacak. Gerekli izinler de alındıktan sonra 2018’in sonlarına doğru tamamlanması beklenen fabrika 2020’de ise tam kapasite ile çalışmaya başlayacak.

Toplamda 4 milyar doların üstünde maliyet biçilen fabrikanın 2023’te 32GWh’lik üretim yapması planlanıyor. Tabi bu rakam Tesla’nın önümüzdeki yıl tam kapasiteyle çalışması ve 35GWh’lik üretim yapması planlanan Gigafactory tesisiyle rekabet edebilecek boyutlarda gözükse de Tesla’dan da yeni üretim hamleleri gelebilir.

Elon Musk’ın geçen sene dile getirdiği ve bu yıl ilk kez yatırımcılara gönderdiği mektupla paylaştığı, biri Avrupa’da olmak üzere toplamda 3 yeni Gigafactory açma düşüncesi hayata geçtiği takdirde Tesla diğer batarya üreticileri ile arayı açabilir. Şirket şu an Nevada’daki Gigafactory’nin yanı sıra New York’ta bulunan ve SolarCity tarafından işletilen üretim tesisini de Gigafactory 2 olarak adlandırıyor ve Elon Musk’ın planı uygulanırsa şirketin toplamda 5 Gigafactory’ye sahip olması bekleniyor. 

Northvolt'un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
[vimeo=https://vimeo.com/207110661] 

http://wccftech.com/former-tesla-executives-battery-factory-northvolt/ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl
Tesla'ya rakip çıkması güzel. Batarya alanında güzel şeyler olacaktır.
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axaxa 2 yıl
Bu adam geleceğin zuckerbergi.
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jimhendrix 2 yıl
ekrem ve elon olmasa ne olur buraların hali
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Dead Gear Apple 2 yıl
Ben de bir an bugün tesla haberi olmadan geçilecek sandım, sırf tesla isimi geçince mutlu oluyorum, dh'ye ellerim istemsizce ve sürekli girmek basmak istiyor, tesla bağımlısı bir nesil sayenizde yetişiyor.
Saygılar
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tobepeople 2 yıl
Para bulurlarsa yaparlar Musk'un aramasına gerek yok o yüzden rekabet edemezler bence
1 Yanıt Yanıtla
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selahattın ısık 2 yıl tobepeople
tobepeople
Para bulurlarsa yaparlar Musk'un aramasına gerek yok o yüzden rekabet edemezler bence

Para bulmaları için Avrupa Birliğinin ilgili kurumlarını ikna etmeleri yeterli..
Bizdekiler gibi elinde proje ile gelen geri çevrilmez...
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