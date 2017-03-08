Airbus’tan geleceğin ulaşım anlayışı: Pop.Up

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Geçtiğimiz yıl otonom uçan araba projesi olan Vahana’yı tanıtan ve bu yıl test uçuşlarına başlanacağını duyuran havacılık devi Airbus, bir süredir konuşulan yeni ulaşım konseptini bugün Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Aslında uçan ulaşım aracı ile Vahana projesine benzeyen bu konsept, kullanılan otonom araçların sahip olduğu kapsül ile hem gökyüzünde hem de karada hareket etmesi ile yeni bir ulaşım ağı anlayışına sahip.

Pop.Up adı verilen sistemin ana bileşeni 2.5 metre uzunluğunda ve 1.4 metre yüksekliğinde olan yolcu taşıma kapsülü. Bu kapsül tekerlekli bir uzantıya takıldığında iki kişilik elektrikli otonom bir araba halini alırken üzerine yerleşen drone ile de gökyüzünde yolculuk imkanı sunuyor. Kullanıcılar trafiği, yolculuk paylaşım talebini ve maliyeti hesaba katarak kendilerine en uygun ulaşım yolunu Pop.Up’ın uygulamasından seçebiliyorlar ve tamamen otonom işleyen bu sistemde ödemeyi de yine uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

Tabi Airbus her ne kadar uçan araba projesiyle ciddi bir şekilde ilgileniyor olsa da bu konseptin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği veya ne zaman çalışmaların başlanacağı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmiş değil. Volkswagen Golf, BMW, Alfa Romeo ve benzeri markaların konseptlerini tasarlayan Italdesign firmasının da desteğiyle hazırlanan konsept, kısa bir içinde hayatımıza girmeyecek olsa bile Cenevre Otomobil Fuarı’nda geleceğe yönelik hoş bir çalışma olarak yerini almış durumda.

Airbus’ın Pop.Up konseptini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:

http://www.businessinsider.com/airbus-reveals-concept-car-airlifted-drone-2017-3