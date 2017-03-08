Airbus’tan geleceğin ulaşım anlayışı: Pop.Up

Pop.Up adı verilen sistemin ana bileşeni 2.5 metre uzunluğunda ve 1.4 metre yüksekliğinde olan yolcu taşıma kapsülü. Bu kapsül tekerlekli bir uzantıya takıldığında iki kişilik elektrikli otonom bir araba halini alırken üzerine yerleşen drone ile de gökyüzünde yolculuk imkanı sunuyor. Kullanıcılar trafiği, yolculuk paylaşım talebini ve maliyeti hesaba katarak kendilerine en uygun ulaşım yolunu Pop.Up’ın uygulamasından seçebiliyorlar ve tamamen otonom işleyen bu sistemde ödemeyi de yine uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.
Tabi Airbus her ne kadar uçan araba projesiyle ciddi bir şekilde ilgileniyor olsa da bu konseptin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği veya ne zaman çalışmaların başlanacağı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmiş değil. Volkswagen Golf, BMW, Alfa Romeo ve benzeri markaların konseptlerini tasarlayan Italdesign firmasının da desteğiyle hazırlanan konsept, kısa bir içinde hayatımıza girmeyecek olsa bile Cenevre Otomobil Fuarı’nda geleceğe yönelik hoş bir çalışma olarak yerini almış durumda.
Airbus’ın Pop.Up konseptini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:
http://www.businessinsider.com/airbus-reveals-concept-car-airlifted-drone-2017-3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Istanbul hava trafiği felç.
Ben ona güvenemem. Havada ayrılırsa düşer ölürsün.
Ayrıca genelde bilim adamlarının uçağa bindirilip düşürüldüğü ülkemde, buna binen bilimadamları çok kolayca sabote edilip pervaneden ayrılıp düşürülüp öldürülür.
Sonra da kilitleme mekanizması hatası denilir..