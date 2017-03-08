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Airbus’tan geleceğin ulaşım anlayışı: Pop.Up

Fransa merkezli havacılık şirketi Airbus, Cenevre Otomobil Fuarı'nda geleceğe yönelik hem karada hem gökyüzünde hareket edebilen ulaşım uygulaması Pop.Up'ı tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Airbus’tan geleceğin ulaşım anlayışı: Pop.Up
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Geçtiğimiz yıl otonom uçan araba projesi olan Vahana’yı tanıtan ve bu yıl test uçuşlarına başlanacağını duyuran havacılık devi Airbus, bir süredir konuşulan yeni ulaşım konseptini bugün Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Aslında uçan ulaşım aracı ile Vahana projesine benzeyen bu konsept, kullanılan otonom araçların sahip olduğu kapsül ile hem gökyüzünde hem de karada hareket etmesi ile yeni bir ulaşım ağı anlayışına sahip.

Pop.Up adı verilen sistemin ana bileşeni 2.5 metre uzunluğunda ve 1.4 metre yüksekliğinde olan yolcu taşıma kapsülü. Bu kapsül tekerlekli bir uzantıya takıldığında iki kişilik elektrikli otonom bir araba halini alırken üzerine yerleşen drone ile de gökyüzünde yolculuk imkanı sunuyor. Kullanıcılar trafiği, yolculuk paylaşım talebini ve maliyeti hesaba katarak kendilerine en uygun ulaşım yolunu Pop.Up’ın uygulamasından seçebiliyorlar ve tamamen otonom işleyen bu sistemde ödemeyi de yine uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

Tabi Airbus her ne kadar uçan araba projesiyle ciddi bir şekilde ilgileniyor olsa da bu konseptin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği veya ne zaman çalışmaların başlanacağı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmiş değil. Volkswagen Golf, BMW, Alfa Romeo ve benzeri markaların konseptlerini tasarlayan Italdesign firmasının da desteğiyle hazırlanan konsept, kısa bir içinde hayatımıza girmeyecek olsa bile Cenevre Otomobil Fuarı’nda geleceğe yönelik hoş bir çalışma olarak yerini almış durumda.

Airbus’ın Pop.Up konseptini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:


http://www.businessinsider.com/airbus-reveals-concept-car-airlifted-drone-2017-3 Yorum Yaz
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L.o.T.u.S 2 yıl en beğenilen
Haberleri görür gibiyim şimdiden:
Istanbul hava trafiği felç.
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OverClocK1ng 2 yıl
Valla o pervane alttaki oturulan kısımdan ayrılabiliyor ya.
Ben ona güvenemem. Havada ayrılırsa düşer ölürsün.
Ayrıca genelde bilim adamlarının uçağa bindirilip düşürüldüğü ülkemde, buna binen bilimadamları çok kolayca sabote edilip pervaneden ayrılıp düşürülüp öldürülür.
Sonra da kilitleme mekanizması hatası denilir..
Valla o pervane alttaki oturulan kısımdan ayrılabiliyor ya.Ben ona güvenemem. Havada ayrılırsa düşer ölürsün.Ayrıca genelde bilim adamlarının uçağa bin...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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kadirirdem 2 yıl
Helikopter gibi olmuş aynı...
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dosta1 2 yıl
dört pervaneden 1 tanesi küçük bir arıza verse herşey biter
kargo için güzel bir taşıt fakat can taşımak için yanlış bir karar
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basartenk 2 yıl
Olmaz öyle. Yağmur yağdı, şimşek çaktı, fırtına çıktı ne olacak?
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Ac1DBuRN 2 yıl
Tekerlekler bir mekanizmayla tavana doğru kaysa ve jant tasarımı sayesinde pervane görevi görse olmaz mıydı? Tekerlek tavan sütunlarına kayarken alttan çıkan 4 kriko benzeri iniş takımı arabanın yere temas etmesini sağlardır. Her tekerleğin kendi elektrik motoru olduğu için konumunun değişmesi birşeyi değiştirmez. Hava akışının lastiğin arkasından yönlendirilmesiyle ilgili bir çalışma yapılması gerekli tabiki
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Ussuz 2 yıl
Bu araçların yaygınlaşmasını iyi bulmuyorum. Nerde çokluk orda ..... lafından yola çıkarak iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Araç sayılarının artmasıyla hava trafiğindeki kontroller ister istemez gevşeyecek ve kaza/uçuş oranı artacaktır. Gerçekleşen her uçak kazasında kaza sebebini bulup mükemmelleştirilmeye çalışılan uçaklardan ve/veya pilotlardan, kasaptan ehliyet alıp karayolu trafiğine çıkan sürücü ve araçlara kaymaya başlayacaktır
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lazloo 2 yıl
Tekerleklerden ayrılmayaydı daha iyi olmaz mıydı? Trafik olduğunda uç milletin önüne kon devam et.

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Angel of the Lord 2 yıl
Bir pop.up engellendi .
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OverClocK1ng 2 yıl
Valla o pervane alttaki oturulan kısımdan ayrılabiliyor ya.
Ben ona güvenemem. Havada ayrılırsa düşer ölürsün.
Ayrıca genelde bilim adamlarının uçağa bindirilip düşürüldüğü ülkemde, buna binen bilimadamları çok kolayca sabote edilip pervaneden ayrılıp düşürülüp öldürülür.
Sonra da kilitleme mekanizması hatası denilir..
1 Yanıt Yanıtla +4
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St Batuhan 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Valla o pervane alttaki oturulan kısımdan ayrılabiliyor ya.
Ben ona güvenemem. Havada ayrılırsa düşer ölürsün.

Ayrıca genelde bilim adamlarının uçağa bindirilip düşürüldüğü ülkemde, buna binen bilimadamları çok kolayca sabote edilip pervaneden ayrılıp düşürülüp öldürülür.
Sonra da kilitleme mekanizması hatası denilir..

Videoyu izlerken benim de aklımdan geçen kısım burası oldu. Aslında en ideali görsel ve sürecin hızı açısından ama güven verme ve insanların tercih edilirliliğini arttırma açısından alt kısmı kavrayan bir el gibi yapı olmalı. Taşıma kapsülü ne kadar dayanıklı olacak olsa da insan bir elin kavradığını hissetme gereği duyuyor. Uzun süreçte bu yapıyı benimseyebiliriz elbette ama öbür türlü olsa daha iyi.


Diğer taraftan araç gayet iyi düşünülmüş. Eğer pervaneler çok gürültü ve sıkıntı yaratmayacak yapıda olursa da en güzel yöntemlerden biri. Hatta kişi sayısı olarak da ayarlanabilir olsa ve insanlar aslında tamamen bu yolu kullanmaya başlasa, global olarak normal arabaları bırakıp otonom sisteme geçsek çok çok verimli de olacaktır bunlar.
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L.o.T.u.S 2 yıl en beğenilen
Haberleri görür gibiyim şimdiden:
Istanbul hava trafiği felç.
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sniper23 2 yıl L.o.T.u.S
L.o.T.u.S

Haberleri görür gibiyim şimdiden:

Istanbul hava trafiği felç.

Fiyatı en az 200.000 $ olacağı için öyle bir şey olmayacaktır.
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