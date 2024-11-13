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    Anlık Bildirim

    Çinli batarya devi CATL, ABD’de üretim tesisi kurmayı planlıyor

    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL’nin patronu, ABD’de yeniden Başkan seçilen Donald Trump’ın da izin vermesi halinde ABD'de bir fabrika kurmayı değerlendireceğini söyledi.
    Çinli batarya devi CATL, ABD’de üretim tesisi kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Robin Zeng, yaptığı açıklamada, ABD’de yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın elektrikli araç tedarik zincirinde Çin yatırımlarına kapıyı açması halinde ABD'de bir fabrika kurmayı değerlendireceğini söyledi.

    Trump izin verirse

    Reuters’a verdiği röportajda Zeng, “Başlangıçta ABD’ye yatırım yapmak istediğimizde hükümetten ret cevabı aldık. Ancak ben her zaman açık fikirliyim” dedi. Trump, geçtiğimiz aylarda Çin’den gelen otomobil ithalatını engelleyeceğini ancak Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de üretim yapmalarına karşı olmadığını ifade etmişti: “Teşvik vereceğiz ve eğer Çin ve diğer ülkeler buraya gelip araba satmak isterlerse, burada fabrika kuracaklar ve işçilerimizi işe alacaklar.” Bu tür yorumlar Zeng'in CATL için ABD'de bir genişlemeye ilgi duymasını sağlamış görünüyor: “Umarım gelecekte yatırımlara açık olurlar,” dedi.

    CATL, halihazırda ABD pazarında batarya üretim lisans anlaşmalarıyla sınırlı bir varlık göstermekte. Ford, Mustang Mach-E ve F-150 Lightning modelleri için CATL lisansıyla uygun maliyetli lityum fosfat bataryaları üreteceği bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Tesla da benzer bir anlaşma ile batarya üretmeyi planlıyor. Bu fabrikanın 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

    CATL, dünya elektrikli araç batarya pazarında yüzde 36,7'lik payla lider konumunda bulunuyor. Tesla'nın Şangay fabrikasına batarya tedarik eden CATL, ayrıca Nio, Li Auto ve Xiaomi gibi Çin merkezli elektrikli araç üreticilerine de batarya sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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