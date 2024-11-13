Çinli batarya devi CATL, ABD’de üretim tesisi kurmayı planlıyor

Trump izin verirse
Reuters’a verdiği röportajda Zeng, “Başlangıçta ABD’ye yatırım yapmak istediğimizde hükümetten ret cevabı aldık. Ancak ben her zaman açık fikirliyim” dedi. Trump, geçtiğimiz aylarda Çin’den gelen otomobil ithalatını engelleyeceğini ancak Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de üretim yapmalarına karşı olmadığını ifade etmişti: “Teşvik vereceğiz ve eğer Çin ve diğer ülkeler buraya gelip araba satmak isterlerse, burada fabrika kuracaklar ve işçilerimizi işe alacaklar.” Bu tür yorumlar Zeng'in CATL için ABD'de bir genişlemeye ilgi duymasını sağlamış görünüyor: “Umarım gelecekte yatırımlara açık olurlar,” dedi.
CATL, halihazırda ABD pazarında batarya üretim lisans anlaşmalarıyla sınırlı bir varlık göstermekte. Ford, Mustang Mach-E ve F-150 Lightning modelleri için CATL lisansıyla uygun maliyetli lityum fosfat bataryaları üreteceği bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Tesla da benzer bir anlaşma ile batarya üretmeyi planlıyor. Bu fabrikanın 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor.
CATL, dünya elektrikli araç batarya pazarında yüzde 36,7'lik payla lider konumunda bulunuyor. Tesla'nın Şangay fabrikasına batarya tedarik eden CATL, ayrıca Nio, Li Auto ve Xiaomi gibi Çin merkezli elektrikli araç üreticilerine de batarya sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir