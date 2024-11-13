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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Robin Zeng, yaptığı açıklamada, ABD’de yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın elektrikli araç tedarik zincirinde Çin yatırımlarına kapıyı açması halinde ABD'de bir fabrika kurmayı değerlendireceğini söyledi.

Trump izin verirse

Reuters’a verdiği röportajda Zeng, “Başlangıçta ABD’ye yatırım yapmak istediğimizde hükümetten ret cevabı aldık. Ancak ben her zaman açık fikirliyim” dedi. Trump, geçtiğimiz aylarda Çin’den gelen otomobil ithalatını engelleyeceğini ancak Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de üretim yapmalarına karşı olmadığını ifade etmişti: “Teşvik vereceğiz ve eğer Çin ve diğer ülkeler buraya gelip araba satmak isterlerse, burada fabrika kuracaklar ve işçilerimizi işe alacaklar.” Bu tür yorumlar Zeng'in CATL için ABD'de bir genişlemeye ilgi duymasını sağlamış görünüyor: “Umarım gelecekte yatırımlara açık olurlar,” dedi.

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CATL, halihazırda ABD pazarında batarya üretim lisans anlaşmalarıyla sınırlı bir varlık göstermekte. Ford, Mustang Mach-E ve F-150 Lightning modelleri için CATL lisansıyla uygun maliyetli lityum fosfat bataryaları üreteceği bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Tesla da benzer bir anlaşma ile batarya üretmeyi planlıyor. Bu fabrikanın 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

CATL, dünya elektrikli araç batarya pazarında yüzde 36,7'lik payla lider konumunda bulunuyor. Tesla'nın Şangay fabrikasına batarya tedarik eden CATL, ayrıca Nio, Li Auto ve Xiaomi gibi Çin merkezli elektrikli araç üreticilerine de batarya sağlıyor.

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Çinli batarya devi CATL, ABD’de üretim tesisi kurmayı planlıyor