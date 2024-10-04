Elektrikli otomobil devi Tesla, 4 yeni batarya hazırlıyor

2020'de düzenlenen Battery Day etkinliğinde tanıtılan 4680 bataryalar, elektrikli araçlarda daha uzun menzil, daha hızlı şarj süreleri, daha düşük maliyet ve daha fazla güvenlik gibi avantajlar sunmayı hedefliyordu. Ancak üretim hattında yaşanan bazı gecikmeler nedeniyle bu bataryaların tam anlamıyla devreye alınması beklenenden uzun sürdü.
Tesla, bu yılın ortalarında tam kuru katot 4680 hücreli ilk Cybertruck’ları üretmeye başladı. Ayrıca firma, geçtiğimiz ayın ortalarında tüm tesislerinde 100 milyonuncu 4680 pil hücresini ürettiğini duyurdu.
Tesla, 4680 bataryalar için 4 versiyon geliştiriyor
"NC05" kod adlı bataryanın, 10 Ekim 2024'te tanıtılması beklenen Robotaksi gibi araçlarda kullanılması planlanıyor. Ayrıca bu batarya modelinin, Cybertruck, Semi ve henüz açıklanmamış başka bir araçta da kullanılacağı söyleniyor.
"NC20" bataryasının daha fazla enerji depolayabilme kapasitesine sahip olduğu ve SUV’lar, Cybertruck ve gelecekteki diğer araçlar için araçlarda kullanılacağı aktarılıyor. "NC30" ve "NC50" bataryaları, geleneksel anotlardan daha fazla lityum depolayabilen silikon karbon anotlar içerecek. "NC30" modelinin, Cybertruck ve tamamen elektrikli bir sedan gibi araçlarda kullanılması beklenirken, "NC50" bataryasının performans odaklı araçlar, örneğin yeni nesil Tesla Roadster için tasarlandığı iddia ediliyor.
Elon Musk liderliğindeki firma şu anda elektrikli araç bataryalarının çoğunu Panasonic Energy ve LG Energy gibi diğer şirketlerden temin ediyor. Halihazırda Tesla’nın kendi ürettiği 4680 bataryalar sadece Cybertruck’larda kullanılıyor. Rapora göre firma, bileşenlerinin yüzde 2'sinden daha azını üretim hataları nedeniyle kaybeden geleneksel batarya üreticilerine kıyasla test üretiminde katotların yüzde 70 ila 80'ini kaybediyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/tesla-plans-four-new-batteries-2026-including-robotaxi-information-reports-2024-10-03/ https://x.com/TeslaBoomerMama/status/1841851970250014998 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.