Elektrikli otomobil devi Tesla, 4 yeni batarya hazırlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, elektrikli araçlarda devrim yaratacak 4680 batarya hücreleri üzerinde önemli adımlar atıyor. The Information tarafından yayınlanan bir rapora göre şirket, 2026 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı dört farklı kuru katot 4680 batarya modeli geliştiriyor. Bu yeni bataryaların, farklı araç tipleri için optimize edilmiş çeşitlerde sunulacağı bildirildi.

2020'de düzenlenen Battery Day etkinliğinde tanıtılan 4680 bataryalar, elektrikli araçlarda daha uzun menzil, daha hızlı şarj süreleri, daha düşük maliyet ve daha fazla güvenlik gibi avantajlar sunmayı hedefliyordu. Ancak üretim hattında yaşanan bazı gecikmeler nedeniyle bu bataryaların tam anlamıyla devreye alınması beklenenden uzun sürdü.

Tesla, bu yılın ortalarında tam kuru katot 4680 hücreli ilk Cybertruck’ları üretmeye başladı. Ayrıca firma, geçtiğimiz ayın ortalarında tüm tesislerinde 100 milyonuncu 4680 pil hücresini ürettiğini duyurdu.

Tesla, 4680 bataryalar için 4 versiyon geliştiriyor

Tam Boyutta Gör The Information ise Tesla'nın yeni nesil hücrelerde karşılaştığı zorluklara rağmen kuru katot 4680 planlarını ilerlettiğini iddia ediyor. Aktarılanlara göre bu planlar “NC05”, “NC20”, “NC30” ve “NC50” kod adlı dört yeni 4680 bataryayı içeriyor. Her bir kuru katot batarya türünün farklı amaçlar için tasarlandığı bildiriliyor.

Tesla, on binlerce Cybertruck'ı yeniden geri çağırıyor 10 sa. önce eklendi

"NC05" kod adlı bataryanın, 10 Ekim 2024'te tanıtılması beklenen Robotaksi gibi araçlarda kullanılması planlanıyor. Ayrıca bu batarya modelinin, Cybertruck, Semi ve henüz açıklanmamış başka bir araçta da kullanılacağı söyleniyor.

"NC20" bataryasının daha fazla enerji depolayabilme kapasitesine sahip olduğu ve SUV’lar, Cybertruck ve gelecekteki diğer araçlar için araçlarda kullanılacağı aktarılıyor. "NC30" ve "NC50" bataryaları, geleneksel anotlardan daha fazla lityum depolayabilen silikon karbon anotlar içerecek. "NC30" modelinin, Cybertruck ve tamamen elektrikli bir sedan gibi araçlarda kullanılması beklenirken, "NC50" bataryasının performans odaklı araçlar, örneğin yeni nesil Tesla Roadster için tasarlandığı iddia ediliyor.

Elon Musk liderliğindeki firma şu anda elektrikli araç bataryalarının çoğunu Panasonic Energy ve LG Energy gibi diğer şirketlerden temin ediyor. Halihazırda Tesla’nın kendi ürettiği 4680 bataryalar sadece Cybertruck’larda kullanılıyor. Rapora göre firma, bileşenlerinin yüzde 2'sinden daha azını üretim hataları nedeniyle kaybeden geleneksel batarya üreticilerine kıyasla test üretiminde katotların yüzde 70 ila 80'ini kaybediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli otomobil devi Tesla, 4 yeni batarya hazırlıyor