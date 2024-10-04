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    Elektrikli otomobil devi Tesla, 4 yeni batarya hazırlıyor

    Tesla, Cybertruck'a, yakında çıkacak robotaksiye ve diğer elektrikli araçlara güç sağlamak için kendi bünyesinde dört yeni batarya versiyonu tasarlamayı planlıyor.
    Elektrikli otomobil devi Tesla, 4 yeni batarya hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, elektrikli araçlarda devrim yaratacak 4680 batarya hücreleri üzerinde önemli adımlar atıyor. The Information tarafından yayınlanan bir rapora göre şirket, 2026 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı dört farklı kuru katot 4680 batarya modeli geliştiriyor. Bu yeni bataryaların, farklı araç tipleri için optimize edilmiş çeşitlerde sunulacağı bildirildi.

    2020'de düzenlenen Battery Day etkinliğinde tanıtılan 4680 bataryalar, elektrikli araçlarda daha uzun menzil, daha hızlı şarj süreleri, daha düşük maliyet ve daha fazla güvenlik gibi avantajlar sunmayı hedefliyordu. Ancak üretim hattında yaşanan bazı gecikmeler nedeniyle bu bataryaların tam anlamıyla devreye alınması beklenenden uzun sürdü.

    Tesla, bu yılın ortalarında tam kuru katot 4680 hücreli ilk Cybertruck’ları üretmeye başladı. Ayrıca firma, geçtiğimiz ayın ortalarında tüm tesislerinde 100 milyonuncu 4680 pil hücresini ürettiğini duyurdu.

    Tesla, 4680 bataryalar için 4 versiyon geliştiriyor

    Elektrikli otomobil devi Tesla, 4 yeni batarya hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    The Information ise Tesla'nın yeni nesil hücrelerde karşılaştığı zorluklara rağmen kuru katot 4680 planlarını ilerlettiğini iddia ediyor. Aktarılanlara göre bu planlar “NC05”, “NC20”, “NC30” ve “NC50” kod adlı dört yeni 4680 bataryayı içeriyor. Her bir kuru katot batarya türünün farklı amaçlar için tasarlandığı bildiriliyor.

    "NC05" kod adlı bataryanın, 10 Ekim 2024'te tanıtılması beklenen Robotaksi gibi araçlarda kullanılması planlanıyor. Ayrıca bu batarya modelinin, Cybertruck, Semi ve henüz açıklanmamış başka bir araçta da kullanılacağı söyleniyor.

    "NC20" bataryasının daha fazla enerji depolayabilme kapasitesine sahip olduğu ve SUV’lar, Cybertruck ve gelecekteki diğer araçlar için araçlarda kullanılacağı aktarılıyor. "NC30" ve "NC50" bataryaları, geleneksel anotlardan daha fazla lityum depolayabilen silikon karbon anotlar içerecek. "NC30" modelinin, Cybertruck ve tamamen elektrikli bir sedan gibi araçlarda kullanılması beklenirken, "NC50" bataryasının performans odaklı araçlar, örneğin yeni nesil Tesla Roadster için tasarlandığı iddia ediliyor.

    Elon Musk liderliğindeki firma şu anda elektrikli araç bataryalarının çoğunu Panasonic Energy ve LG Energy gibi diğer şirketlerden temin ediyor. Halihazırda Tesla’nın kendi ürettiği 4680 bataryalar sadece Cybertruck’larda kullanılıyor. Rapora göre firma, bileşenlerinin yüzde 2'sinden daha azını üretim hataları nedeniyle kaybeden geleneksel batarya üreticilerine kıyasla test üretiminde katotların yüzde 70 ila 80'ini kaybediyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/tesla-plans-four-new-batteries-2026-including-robotaxi-information-reports-2024-10-03/ https://x.com/TeslaBoomerMama/status/1841851970250014998
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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