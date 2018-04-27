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TestM uygulaması iPhone'da kırık olanı gösterecek

TestM, iOS veya Android'de akıllı telefonları test etmek için yeni ve çok umut verici bir uygulamadır . Böyle bir uygulama çok önce ortaya çıkmış olmalıydı. Detaylar:
1 yıl
1,1b
1
10
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Son zamanlarda, iPhone pillerini (https://www.iphones.ru/iNotes/773533) nasıl teşhis (https://www.iphones.ru/iNotes/773533) edeceğimizi öğrendik . Ve akıllı telefonun tamamını kontrol etmeniz gerekiyorsa? Ve değilse iPhone ve Android? Bir seçenek var!
TestM uygulaması akıllı telefonunuzun tüm bileşenlerini kontrol etmenize ve en yaygın sorunları belirlemenize yardımcı olur. Dahası, özel bilgi gerekmez. Hatta bir çocuk baş edebilir.

Neden tanılama akıllı telefonu kullanıyorsunuz?

TestM, iOS ( App Store (https://itunes.apple.com/us/app/testm-test-your-mobile/id1242371446?mt=8&uo=4&at=1l3vtDR) ) veya Android ( Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.testm.app) )'de akıllı telefonları test etmek için yeni ve çok umut verici bir uygulamadır . Böyle bir uygulama çok önce ortaya çıkmış olmalıydı. Küçük arızalar ve gelişmekte olan ikincil akıllı telefon pazarında kitleler için hızlı ve uygun fiyatlı bir teşhis aracı gerekiyordu. TestM olanları onlardı.
TestM ile şunları yapabilirsiniz:
  • Akıllı telefonunuzun bileşenlerinin durumunu doğrulayın ve düzeltilmesi gerekenlere bakın;
  • elden bir iPhone satın alırken satıcının satın almadan önce telefonun durumunu görmek için tam bir TestM raporu talep etmesi;
  • iPhone'unuzu satmadan önce tam bir rapor hazırlayın, böylece alıcı telefonun durumunu görebilir.
Tipik olarak, cihaz, bu iş için bir servis merkezine gönderilir. aniden Diğer taraf kötü duymak başladı yüzlerce kez bu kadar, ilişki GPS veya bazı sensörler durmasına, kararsız hale yaptı.
Bir servis - Ölümsüz piyango: Nadir bayan bir usta kazanmak için bir fırsat. Akıllı telefon bile hiçbir arıza durumunda tamir alacak. inanın rağmen - bu olabilecek en kötü şey değil. Zaman, para ve sinirler kurtarışla TestM yardımcı olur.

TestM, servis merkezinin yerini nasıl almaktadır?

İlk bakışta, akıllı telefonları test etmek ve test etmek için yüzlerce uygulama olduğu anlaşılıyor. Çoğu zaman akıllı telefonun bileşenlerini işlemez olmadan onlardan edinilen bilgileri kullanarak doğrudan erişirler. Mikrofondan bir sinyal var mı? Harika, işe yarıyor. Sensörler veri gönderiyor mu? Çalışılabilir, hepsi iyi.
En iyi ihtimalle, Antutu veya Geekbench, ekranda herhangi bir kırık piksel varsa, akıllı telefonun aşırı ısınma olup olmadığını öğrenmeye yardımcı olacaktır. Papağanlarda genel yapılandırmayı ve performansı göstermeye devam edin. En iyi durumda (kök hakları varlığında) işlemeden doğrudan algılayıcılardan gelen veriler gösterilir. Sadece profesyonel bir hizmet görevlisinin anlayabileceği bir ortam.
TestM, akıllı telefonun bileşenlerini tam olarak test eder. Ve alet gerektirmeden, ilave ekipman veya rut. Modern teknolojiyi anlamanız bile gerekmiyor. TestM ile test, iOS veya Android çalıştıran modern bir akıllı telefon verir. 
Cihazın genel performansı ve sistemin hızı, ilk başta değerlendirilir. Bunlara ek olarak, TestM, 2 test seti seçeneği sunar: hızlı ve eksiksiz. Hızlı bir kontrol ana bileşenlerin kalitesini belirler:
  • perde,
  • konuşma dinamikleri,
  • yakınlık sensörü ve ivmeölçer,
  • kamera,
  • mikrofon.
TestM'deki bir akıllı telefon için bir dizi test egzersizleri çok şey yapabilir. Her türlü sensörü, ağ arabirimlerini (GPS dahil), donanım anahtarlarının ve titreşimin çalışmasını, kameranın bileşenlerini ve şarj cihazının çalışmasını kontrol edebilirsiniz. Sadece daha fazla kontrol, daha fazla güvenilirlik yapmanızı öneririm.

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FrknEgeOztrk 1 yıl en beğenilen
Son zamanlarda, iPhone pillerini nasıl teşhis edeceğimizi öğrendik . Ve akıllı telefonun tamamını kontrol etmeniz gerekiyorsa? Ve değilse iPhone ve Android? Bir seçenek var!
Google translate ten alırken metni bi gözden geçirmek mi lazım ?
Son zamanlarda, iPhone pillerini nasıl teşhis edeceğimizi öğrendik . Ve akıllı telefonun tamamını kontrol etmeniz gerekiyorsa? Ve değilse iPhone ve Android?...
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DH Misafiri 1 yıl
bu ne dandik bir haber yazımıdır ya? google çeviriden kopyala yapıştır yapmadan önce okusaydınız keşke. yazık.
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freedom77 1 yıl
Google bile daha iyi çevirir :))
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globalmemo 1 yıl
İşte habercilik
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balcis 1 yıl
hocam şu ahahahahahah gif'i vardı biri bıraksın ben bulamadım şimdi.
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MHEC 1 yıl
Olum bune? translateden copy paste bildiğin.
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ONALTIKIRKALTI 1 yıl
"Bir servis - Ölümsüz piyango: Nadir bayan bir usta kazanmak için bir fırsat. Akıllı telefon bile hiçbir arıza durumunda tamir alacak." cümlesini teknolojiden anlayan biri sevabına bir çevirsin, çünkü ben hiçbir şey anlamadım!
Eleştiri bir yana, bu saçmalık nasıl onaydan geçip yayınlanabiliyor?
Bu şekilde haber okuduktan sonra internette bir yer açıp Google translate'le herkes her yeri okur, o zaman buraya niye bakalım ki?
Bu kadar bire bir saçma sapan bir çeviri yerine, şu programa bir bakın yazıp bir de link verseniz bu kadar tepki çekmezdiniz, bu forum donanım okuyucusuna saygısızlıktan başka bir şey değil, başkalarını bilmem ama yıllardır sevip takip ettiğim ve üye olarak da olsa az çok emeği geçmiş bir okur olarak yetkililerden açıklama bekliyorum.
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omer.f 1 yıl
Çok uzun zamandır foruma yazmıyordum da bu haberi görünce dayanamadım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çevirme haber girmiş adam. Google Translate bile daha iyi çeviriyor üstelik. Bing falan kullandı herhalde.
Ne diyeyim, Allah akıl fikir versin...
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Vega 1 yıl
Aferim Google Translate'den çevir böyle.
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Tr@mmler 1 yıl
Yazacak çok şey var ama haber içeriği her şeyi anlatıyor. Hey gidi DH. Nerden nereye.
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FrknEgeOztrk 1 yıl en beğenilen
Son zamanlarda, iPhone pillerini nasıl teşhis edeceğimizi öğrendik . Ve akıllı telefonun tamamını kontrol etmeniz gerekiyorsa? Ve değilse iPhone ve Android? Bir seçenek var!
Google translate ten alırken metni bi gözden geçirmek mi lazım ?
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