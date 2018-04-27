TestM uygulaması iPhone'da kırık olanı gösterecek

Son zamanlarda, iPhone pillerini (https://www.iphones.ru/iNotes/773533) nasıl teşhis (https://www.iphones.ru/iNotes/773533) edeceğimizi öğrendik . Ve akıllı telefonun tamamını kontrol etmeniz gerekiyorsa? Ve değilse iPhone ve Android? Bir seçenek var!

TestM uygulaması akıllı telefonunuzun tüm bileşenlerini kontrol etmenize ve en yaygın sorunları belirlemenize yardımcı olur. Dahası, özel bilgi gerekmez. Hatta bir çocuk baş edebilir.

Neden tanılama akıllı telefonu kullanıyorsunuz?

TestM, iOS ( App Store (https://itunes.apple.com/us/app/testm-test-your-mobile/id1242371446?mt=8&uo=4&at=1l3vtDR) ) veya Android ( Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.testm.app) )'de akıllı telefonları test etmek için yeni ve çok umut verici bir uygulamadır . Böyle bir uygulama çok önce ortaya çıkmış olmalıydı. Küçük arızalar ve gelişmekte olan ikincil akıllı telefon pazarında kitleler için hızlı ve uygun fiyatlı bir teşhis aracı gerekiyordu. TestM olanları onlardı.

TestM ile şunları yapabilirsiniz:

Akıllı telefonunuzun bileşenlerinin durumunu doğrulayın ve düzeltilmesi gerekenlere bakın;

elden bir iPhone satın alırken satıcının satın almadan önce telefonun durumunu görmek için tam bir TestM raporu talep etmesi;

iPhone'unuzu satmadan önce tam bir rapor hazırlayın, böylece alıcı telefonun durumunu görebilir.

Tipik olarak, cihaz, bu iş için bir servis merkezine gönderilir. aniden Diğer taraf kötü duymak başladı yüzlerce kez bu kadar, ilişki GPS veya bazı sensörler durmasına, kararsız hale yaptı.

Bir servis - Ölümsüz piyango: Nadir bayan bir usta kazanmak için bir fırsat. Akıllı telefon bile hiçbir arıza durumunda tamir alacak. inanın rağmen - bu olabilecek en kötü şey değil. Zaman, para ve sinirler kurtarışla TestM yardımcı olur.

TestM, servis merkezinin yerini nasıl almaktadır? İlk bakışta, akıllı telefonları test etmek ve test etmek için yüzlerce uygulama olduğu anlaşılıyor. Çoğu zaman akıllı telefonun bileşenlerini işlemez olmadan onlardan edinilen bilgileri kullanarak doğrudan erişirler. Mikrofondan bir sinyal var mı? Harika, işe yarıyor. Sensörler veri gönderiyor mu? Çalışılabilir, hepsi iyi.

En iyi ihtimalle, Antutu veya Geekbench, ekranda herhangi bir kırık piksel varsa, akıllı telefonun aşırı ısınma olup olmadığını öğrenmeye yardımcı olacaktır. Papağanlarda genel yapılandırmayı ve performansı göstermeye devam edin. En iyi durumda (kök hakları varlığında) işlemeden doğrudan algılayıcılardan gelen veriler gösterilir. Sadece profesyonel bir hizmet görevlisinin anlayabileceği bir ortam.

TestM, akıllı telefonun bileşenlerini tam olarak test eder. Ve alet gerektirmeden, ilave ekipman veya rut. Modern teknolojiyi anlamanız bile gerekmiyor. TestM ile test, iOS veya Android çalıştıran modern bir akıllı telefon verir.

Cihazın genel performansı ve sistemin hızı, ilk başta değerlendirilir. Bunlara ek olarak, TestM, 2 test seti seçeneği sunar: hızlı ve eksiksiz. Hızlı bir kontrol ana bileşenlerin kalitesini belirler:

perde,

konuşma dinamikleri,

yakınlık sensörü ve ivmeölçer,

kamera,

mikrofon. TestM'deki bir akıllı telefon için bir dizi test egzersizleri çok şey yapabilir. Her türlü sensörü, ağ arabirimlerini (GPS dahil), donanım anahtarlarının ve titreşimin çalışmasını, kameranın bileşenlerini ve şarj cihazının çalışmasını kontrol edebilirsiniz. Sadece daha fazla kontrol, daha fazla güvenilirlik yapmanızı öneririm. TestM'deki bir akıllı telefon için bir dizi test egzersizleri çok şey yapabilir. Her türlü sensörü, ağ arabirimlerini (GPS dahil), donanım anahtarlarının ve titreşimin çalışmasını, kameranın bileşenlerini ve şarj cihazının çalışmasını kontrol edebilirsiniz. Sadece daha fazla kontrol, daha fazla güvenilirlik yapmanızı öneririm.