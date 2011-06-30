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Thanko'dan USB portundan güç alan soğutucu / ısıtıcı: Hot and Cool Box

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15b
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Zamazingo
knight
Haber Editörü
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Thanko'dan USB portundan güç alan soğutucu / ısıtıcı: Hot and Cool Box
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Bilgisayarınızın USB portunu kullanan birbirinden ilginç ürünlerle sıkça karşımıza çıkan Thanko firması, en son yaz sıcaklarına karşı geliştirdiği fanlı minderini duyurmuştu ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de firmanın mini soğutucu / ısıtıcısı internette boy gösterdi.
Gününün önemli bir bölümünü bilgisayar başında geçirenlerin ve bilgisayar başından kalkmaya üşenenlerin hedef alındığı Hot and Cool Box'a 2 tane kutu kola veya 1 tane 330 ml'lik şişe sığdırabiliyorsunuz. Buzdolabı içecekleri 10 dereceye kadar soğutabiliyor. Ürünün bir diğer ilginç özelliği ısıtma fonksiyonuna da sahip olması. Tek tuşla ısıtma moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Bu böylece bilgisayarınızın başından kalkmanız gerektiği durumlarda kahvenizi sıcak tutabiliyorsunuz. (50 dereceye kadar)
Thanko'nun yeni ürünü 2980 Yen'den yani 37$'dan satılmakta.
Thanko'dan USB portundan güç alan soğutucu / ısıtıcı: Hot and Cool Box
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http://www.thanko.jp/product/usb/usb-hot-cool-box.html Yorum Yaz
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WESTEN 8 yıl en beğenilen
kapağını açıp laptop u üstüne koyar bizimkiler
1 Yanıt Yanıtla +12
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Klasör.:X:. 8 yıl
yakında usbli sifonlu mini klozet çıkarırlar X)
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alpa07 8 yıl
fiyat 37 dolar.tr gelmez.gelirse 50 dolar + kdv
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SKRlllEX 8 yıl

alpa07

fiyat 37 dolar.tr gelmez.gelirse 50 dolar + kdv

75 den aşşA WERMEYİZ
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séquestre 8 yıl
Çok iyiymiş , almak lazım ..
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fuckulteli 8 yıl
Usb'den güç alarak anca bu kadar yapmış olabilirler ama çok küçük yahu :/ Normal prizden çalışan biraz daha büyük usb'den bağımsız bir ürün almak daha kullanışlı olacaktır.
Sıcak tutma özelliği kahve fincanları için güzel olabilir, keşke daha sıcak tutabilseymiş ama bu daha iş görecektir.. Kapasite sıcak tutma için yeterli olacaktır. :)
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V4LKyR 8 yıl
Güzel bir düşünce.
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WESTEN 8 yıl
kapağını açıp laptop u üstüne koyar bizimkiler
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