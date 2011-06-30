Thanko'dan USB portundan güç alan soğutucu / ısıtıcı: Hot and Cool Box

Bilgisayarınızın USB portunu kullanan birbirinden ilginç ürünlerle sıkça karşımıza çıkan Thanko firması, en son yaz sıcaklarına karşı geliştirdiği fanlı minderini duyurmuştu ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de firmanın mini soğutucu / ısıtıcısı internette boy gösterdi.

Gününün önemli bir bölümünü bilgisayar başında geçirenlerin ve bilgisayar başından kalkmaya üşenenlerin hedef alındığı Hot and Cool Box'a 2 tane kutu kola veya 1 tane 330 ml'lik şişe sığdırabiliyorsunuz. Buzdolabı içecekleri 10 dereceye kadar soğutabiliyor. Ürünün bir diğer ilginç özelliği ısıtma fonksiyonuna da sahip olması. Tek tuşla ısıtma moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Bu böylece bilgisayarınızın başından kalkmanız gerektiği durumlarda kahvenizi sıcak tutabiliyorsunuz. (50 dereceye kadar)



Thanko'nun yeni ürünü 2980 Yen'den yani 37$'dan satılmakta.



http://www.thanko.jp/product/usb/usb-hot-cool-box.html