The Avengers filmi fragmanı 24 saatte 10 milyon indirme ile iTunes rekorunu kırdı

İlgi çeken popüler sinema filmlerinin vizyon öncesi yayınlanan fragmanları da bir o kadar ilgi çekiyor ve bazen rekorlara sahne olabiliyor. Marvel tarafından yayınlanan çizgi romanlardan The Avengers'ın sinemaya uyarlanan yapımına ait fragman da iTunes'da indirme rekoru kırdı.





The Avengers fragmanı 24 saatte 10 milyon kez indirilerek iTunes üzerinde en çok indirilen fragman oldu. Eski rekor 6.4 milyon indirme ile Transformers : Dark of the Moon yapımına aitti.





The Avengers filmi Marvel'ın Iron Man, Captain America, Incredible Hulk ve Thor gibi kahramanların kötülerle mücadele etmek için bir araya gelerek S.H.I.E.L.D. adlı grubu kurmasını anlatıyor.





Film 4 Mayıs 2012 tarihinde sinemalarda olacak.