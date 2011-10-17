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The Avengers filmi fragmanı 24 saatte 10 milyon indirme ile iTunes rekorunu kırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,1b
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30
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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İlgi çeken popüler sinema filmlerinin vizyon öncesi yayınlanan fragmanları da bir o kadar ilgi çekiyor ve bazen rekorlara sahne olabiliyor. Marvel tarafından yayınlanan çizgi romanlardan The Avengers'ın sinemaya uyarlanan yapımına ait fragman da iTunes'da indirme rekoru kırdı.

The Avengers fragmanı 24 saatte 10 milyon kez indirilerek iTunes üzerinde en çok indirilen fragman oldu. Eski rekor 6.4 milyon indirme ile Transformers : Dark of the Moon yapımına aitti.

The Avengers filmi Marvel'ın Iron Man, Captain America, Incredible Hulk ve Thor gibi kahramanların kötülerle mücadele etmek için bir araya gelerek S.H.I.E.L.D. adlı grubu kurmasını anlatıyor.

Film 4 Mayıs 2012 tarihinde sinemalarda olacak.

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sahoron 8 yıl
Volverine olsaydı denildiği gibi güzel olurdu. Heryeri dagıtır geçerdi, adam ölümsüz saten:D Birde savaş ortamında iyi tipi var küçük puro ile :D
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FrioVentus 8 yıl
wolverine olsa iyi olurdu.
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losthell 8 yıl
Edward Norton gibi aşmış bir aktörün olmasını çok isterdim fakat fos bir yapım olacağını anlayıp kabul etmemiş olmalı.
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High Hopes. 8 yıl
Beles film var mi indireyim
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ihtiyarjedi 8 yıl
iron man ve thor un beraber olduğu film benim kaçırmam imkansız ya :)
thor'u da ironman'i de 2 şer kez sinemada izledim
ironman2 yi yalnızca dvd de 2 kere izledim
kaptan amerika hala izlemedim ama izleme hevesimde nedense yok ama thor daki karizma varken zaten filmde gölgeleyecek gibi gözüküyor
kaçırmamak lazım bu filmi
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Ekabirr 8 yıl
Merakla beklediğim filmlerden.Umarım bu kadar ustanın yer aldığı filmi berbat etmezler.
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duNNo 8 yıl
Vooww
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heavyy 8 yıl
Tamam iyiler belli de kötüler kim acaba?
Bu kadar güçlü iyilere karşı gelebilecek kötüler sizce kimler olabilir?
1 Yanıt Yanıtla
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B A T M A N 8 yıl
hadi be tüh spiderman yok film de oda olsaymış tadından yenmezdi
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veysel_lowe 8 yıl
kıza hastayım
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Recharged 8 yıl
Film müthiş olacak.Bütçesini merak ettim o kadar büyük patlamaları fragmanda bile gördükten sonra.
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tahir40 8 yıl
Başlığı kasten mi yanlış yazıyorsunuz bilmiyorum ama inen film değil! Film daha çekilmedi bile, Vizyona gelecek yıl girecek. İnen Trailer / Fragman.
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TikaMasala 8 yıl
Gene yaniltici baslik. Film degil fragman olacak. Bende filmi cikti sandim basligi gorunce!
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FreeRun 8 yıl
yaww Hulk değişmiş Edward Norton neden oynamıyor..
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KRML_KNN 8 yıl
tony Stark adamim
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