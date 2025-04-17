Marvel'ın Thunderbolts filminden son fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Captain America: Brave New World'de aradığını bulamayan Marvel, Thunderbolts'un aynı kaderi paylaşmaması için elinden geleni yapıyor. Thunderbolts için kapsamlı bir tanıtım çalışması yürüten Marvel, 2 Mayıs'ta vizyona girecek filmden son bir fragman daha yayınladı.

Thunderbolts, Marvel'ın Suicide Squad'ı Olacak

"Marvel'ın Suicide Squad"ı olarak tanımlanan Thunderbolts, Marvel filmlerinde ve çizgi romanlarında normalde kötü karakter olarak karşımıza çıkan anti-kahramanları bir araya topluyor. Söz konusu bu karakterler arasında; Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost bulunuyor

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Film, tüm bu anti-kahramanların Suicide Squad benzeri bir intihar timinde toplanıp, imkânsız gibi görünen bir göreve gönderilmesini konu alıyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa, bu görev onları Marvel çizgi-romanlarının en güçlü karakterlerinden biri olan Sentry ile karşı karşıya getirecek. Thunderbolts'un ardından MCU'da önemli bir yere sahip olması beklenen Sentry fragmanda yüzünü göstermiyor ama karakterin karanlık alter egosu olan The Void'u bu fragmanda görme şansı yakalıyoruz.

Jake Schreier (Skeleton Crew)'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Sebestian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell ve Sentry olarak karşımıza çıkacak olan Lewis Pullman yer alıyor.

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