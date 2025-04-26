Marvel'ın Blade filmini iptal ettiği iddiaları söylenti olmaktan çıktı

Tam Boyutta Gör Marvel, Oscarlı oyuncu Mahershala Ali'nin yeni bir Blade filminde rol alacağını duyurduğunda takvimler 2019'u gösteriyordu. Aradan altı yıl geçti ama bu film daha sete bile çıkamadı. Bu sırada birkaç yönetmen, neredeyse bir düzine de senarist değiştiren Blade filmi, defalarca ertelendikten sonra bu yılın başında vizyon takviminden tamamen çıkarıldı.

O sırada gelen haberlerde Marvel'ın bu projeden vazgeçmediği, yeni bir yönetmenle anlaşılıp yola devam edileceği söyleniyordu. Ancak birkaç gün sonra Marvel'ın bu projeyi rafa kaldırdığı iddiaları dolaşmaya başladı. O dönemde güvenilir bir kaynak bu iddiaları doğrulamadığı için, bu haber söylentinin ötesine geçmedi. Ta ki düne kadar. Dün doğrudan yapım ekibinde yer alan bir isim, bu haberi doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.

Steven Ellison: Blade Filmi Rafa Kaldırıldı

Flying Lotus sahne adıyla bilinen müzisyen Steven Ellison, Blade filminin müziklerini yapmak için Marvel ile anlaştığını ama projenin gerçeğe dönüşmediğini açıkladı. Marvel'ın bu projeyi rafa kaldırdığını söyleyen Ellison, "Kim bilir, belki bir gün bu proje geri döner ama pek ihtimal vermiyorum" diye de ekledi.

Sinemada bu hafta: 25 Nisan 2025 1 gün önce eklendi

Bu açıklama, Marvel'ın altı yıldır hayata geçiremediği Blade filminde nihayet havlu attığını gösteriyor. Mahershala Ali'nin başka bir Marvel filminde Blade rolüyle yer alması hâlâ mümkün ama şimdilik bu yönde bir haber bulunmuyor.

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Blade filminin iptal edildiği iddiaları söylenti olmaktan çıktı