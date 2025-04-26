Marvel'ın Blade filmini iptal ettiği iddiaları söylenti olmaktan çıktı

O sırada gelen haberlerde Marvel'ın bu projeden vazgeçmediği, yeni bir yönetmenle anlaşılıp yola devam edileceği söyleniyordu. Ancak birkaç gün sonra Marvel'ın bu projeyi rafa kaldırdığı iddiaları dolaşmaya başladı. O dönemde güvenilir bir kaynak bu iddiaları doğrulamadığı için, bu haber söylentinin ötesine geçmedi. Ta ki düne kadar. Dün doğrudan yapım ekibinde yer alan bir isim, bu haberi doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.
Steven Ellison: Blade Filmi Rafa Kaldırıldı
Flying Lotus sahne adıyla bilinen müzisyen Steven Ellison, Blade filminin müziklerini yapmak için Marvel ile anlaştığını ama projenin gerçeğe dönüşmediğini açıkladı. Marvel'ın bu projeyi rafa kaldırdığını söyleyen Ellison, "Kim bilir, belki bir gün bu proje geri döner ama pek ihtimal vermiyorum" diye de ekledi.
Bu açıklama, Marvel'ın altı yıldır hayata geçiremediği Blade filminde nihayet havlu attığını gösteriyor. Mahershala Ali'nin başka bir Marvel filminde Blade rolüyle yer alması hâlâ mümkün ama şimdilik bu yönde bir haber bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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