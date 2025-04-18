The Fantastic Four: First Steps'ten yeni fragman geldi

Matt Shankman (WandaVision)'ın yönettiği The Fantastic Four: First Steps, her ne kadar Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olsa da aslında paralel bir evrende geçiyor. 1960'lar Amerika'sının retro füturistik bir versiyonunu andıran bu dünyada tehlikelerle yüzleşen Fantastik Dörtlü, Galactus adlı büyük bir tehdidin Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu öğreniyor.
The Fantastic Four: First Steps, 2 Mayıs'ta Gösterime Girecek
Filmde Mr. Fantastic'i Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us), Sue Storm'u Vanessa Kirby (Napoleon, Mission: Impossible 7), Johnny Storm'u Joseph Quinn (Stranger Things), The Thing karakterini ise Ebon Moss-Bachrach (The Bear) canlandırıyor. Julia Garner ise bir diğer popüler Marvel kahramanı olan Silver Surfer'a hayat veriyor ki kendisini bu yeni fragmanda görme şansı yakalıyoruz.
Oyuncu kadrosunda onlara Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne ve Sarah Niles eşlik ediyor.
Merakla beklenen yeni Fantastik Dörtlü filmi, 2 Mayıs'ta gösterime girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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