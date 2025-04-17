Daredevil: Born Again'in 2. sezonuyla ekranlara döneceği tarih açıklandı

Daredevil: Born Again'in 2. Sezonu, Mart 2026'da Yayınlanacak
Daredevil: Born Again'in yürütücü yapımcısı olan Dario Scardapane, dün sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, 2. sezonun mart 2026'da yayınlanacağını duyurdu.
The Last of Us, House of the Dragon, Severance gibi pek çok dizinin izleyicileri yeni sezon için iki, iki buçuk yıl beklettiği bu dönemde Daredevil'ın tam bir yıl sonra geri dönecek olması, dizinin hayranlarını memnun edecektir.
Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio ve Deborah Ann Woll gibi isimler de orijinal dizideki rolleriyle döbüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu isimler, çekimlerine şimdiden 2. sezonun da parçası olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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