Daredevil: Born Again'in 2. sezonuyla ekranlara döneceği tarih açıklandı

Tam Boyutta Gör Daredevil'ın yıllar sonra gelen devam dizisi Daredevil: Born Again, kısa süre önce Disney+'ta izleyici ile buluştu. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, ilk sezonunu bu hafta tamamladı. Böylece dizinin hayranları için yeni sezon bekleyişi başlamış oldu. Neyse ki bu bekleyiş o kadar uzun sürmeyecek.

Daredevil: Born Again'in 2. Sezonu, Mart 2026'da Yayınlanacak

Daredevil: Born Again'in yürütücü yapımcısı olan Dario Scardapane, dün sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, 2. sezonun mart 2026'da yayınlanacağını duyurdu.

The Last of Us, House of the Dragon, Severance gibi pek çok dizinin izleyicileri yeni sezon için iki, iki buçuk yıl beklettiği bu dönemde Daredevil'ın tam bir yıl sonra geri dönecek olması, dizinin hayranlarını memnun edecektir.

Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio ve Deborah Ann Woll gibi isimler de orijinal dizideki rolleriyle döbüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu isimler, çekimlerine şimdiden 2. sezonun da parçası olacak.

