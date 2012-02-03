The Daily'e göre Kinect entegreli Netbook'lar yolda!

Microsoft Kinect'in PC versiyonunun duyurulması üzerinden çok geçmeden yeni gelişmeler ortaya çıkmış durumda. The Daily'nin iddiaları doğru ise Kinect sensörleri entegre edilmiş Windows 8 işletim sistemi Netbooklar yolda!

The Daily ekibinin bir kaç gün inceleme fırsatı bulduklarını iddia ettikleri Windows 8 işletim sistemli ASUS Netbook üzerinde; web kamerasının bulunması gereken bölümde daha farklı görünen sensörler ve ekran altında da ledler bulunduğu söyleniyor.



Ekip bununla da kalmayıp Microsoft'un bu projeyi onaylayarak The Daily ekibinin elindeki Netbook'un ilk mühendislik örneklerinden biri olduğunu doğruladığını söylüyor.



Anlaşılan Microsoft, kısa sürede büyük satış rakamlarına ulaşan Kinect'ten sadece oyun bilgisayarları üzerinde değil kullanımı mümkün olan her alanda görmek istiyor. Eğer tüm bu iddialar doğru ise yeni nesil netbook'ları beklemek için şimdiden iyi bir nedenimiz olduğu söylenebilir.





http://www.thedaily.com/page/2012/01/27/012712-tech-kinect-laptop/