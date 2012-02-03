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The Daily'e göre Kinect entegreli Netbook'lar yolda!

Microsoft Kinect'in PC versiyonunun duyurulması üzerinden çok geçmeden yeni gelişmeler ortaya çıkmış durumda. The Daily'nin iddiaları doğru ise Kinect sensörleri entegre edilmiş Windows 8 işletim sist
7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft Kinect'in PC versiyonunun duyurulması üzerinden çok geçmeden yeni gelişmeler ortaya çıkmış durumda. The Daily'nin iddiaları doğru ise Kinect sensörleri entegre edilmiş Windows 8 işletim sistemi Netbooklar yolda!

The Daily ekibinin bir kaç gün inceleme fırsatı bulduklarını iddia ettikleri Windows 8 işletim sistemli ASUS Netbook üzerinde; web kamerasının bulunması gereken bölümde daha farklı görünen sensörler ve ekran altında da ledler bulunduğu söyleniyor.
Ekip bununla da kalmayıp Microsoft'un bu projeyi onaylayarak The Daily ekibinin elindeki Netbook'un ilk mühendislik örneklerinden biri olduğunu doğruladığını söylüyor.
Anlaşılan Microsoft, kısa sürede büyük satış rakamlarına ulaşan Kinect'ten sadece oyun bilgisayarları üzerinde değil kullanımı mümkün olan her alanda görmek istiyor. Eğer tüm bu iddialar doğru ise yeni nesil netbook'ları beklemek için şimdiden iyi bir nedenimiz olduğu söylenebilir.


http://www.thedaily.com/page/2012/01/27/012712-tech-kinect-laptop/ Yorum Yaz
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xLmNt13 7 yıl
5 sene önce olsa ağzımız açık kalırdı şimdi eh işte dewmeye başladık :)
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Turkforce 7 yıl
Dokunmatik ekran yerine kullanılabilir.
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bahti24 7 yıl
adam haklı beyler
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gokooo 7 yıl
Notebook olsa anlarım da Netbook demeleri çok saçma olmuş. Azıcık da olsa inandırıcı olmaya özen göstersinler.
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KAKÁ 7 yıl
Olabilir ki normal yani bunu yapmaları.
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turbo-powwer 7 yıl
Guzel cooook guzeeeeel
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-gg- 7 yıl
Gayet güzel olur. Yalnız izlendiğini sanan şizofrenlere şimdi 3 bant lazım camerayı kapatmak için
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mehmetoguzderin 7 yıl
Microsoft netbook, notebook, telefon ve soylentilerdeki gibi Smart TV isine girerse tam olarak, ayni PC'ler gibi adamlar resmen Tekel olur. Windows 8 ve Metro arayuzunde cihazlar arasi uyum iyice costu zaten.
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Stanislas Xavier 7 yıl
biz netbook artık öldü mecbur olmasa kimse almayacak diyoruz atomdan gına geldi hala netbook diyorlar.Dizüstü ve ultrabooklara koysunlar..iyi olur..
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E_Aydin35 7 yıl
Windows 8 artık heryerde olucak anlaşılan bu güzel bir urum tabi hedef büyük hedefleyende büyük olunca zorluklar yere seriliyor..:)
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Adventure. 7 yıl
Ms işi biliyor. Kinect üzerine kurulu bir pazar oluşturuyorlar. Pazarlama işi Ms'in işi.
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bersgurs 7 yıl
sadece ses komut olsa yeter :D
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osmanefeozkan 7 yıl
İşte bu :) seni mikro yumuşak seni
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GoldPunch 7 yıl
Kesinlikle kullanışsız olur. Kinect dediğin sabit bir yerde durmalı.

Not: Yaklaşık 10 aydır kinect kullanıyorum.
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