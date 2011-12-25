The Dark Knight Rises'ın 2. fragmanı iTunes rekoru kırdı

Ünlü yönetmen Christopher Nolan, Batman serisinin üçüncü filmi olan Ther Dark Knight Rises ile seriye görkemli bir son vermeyi planlıyor. Son diyoruz çünkü farklı bir gelişme yaşanmadığı takdirde Nolan yeni Batman filmleri için bir daha yönetmen koltuğuna oturmayacak. Farklı projelere yoğunlaşmak isteyen usta yönetmen, The Dark Knight Rises'da, çekirdek kadroya, Inception'da birlikte çalıştığı bazı isimleri de dahil etti.

Christopher Nolan imzası taşıyan son iki Batman filminin aldığı övgüler ve elde edilen gişe başarısı sonrası beklentilerin ciddi derecede yükseldiği yeni film için yayınlanan ikinci fragman, Apple iTunes'da indirme rekoru kırdı. Açıklanan bilgilere göre The Dark Knight Rises' için yayınlanan ikinci fragman, iTunes üzerinde 24 saatte 12.5 milyon defa indirildi. Tabi buna Youtube üzerindeki milyonlarca adetlik gösterim de eklendiği yeni Batman filimine olan ilgi çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Daha önceki rekor ise Ekim ayında yayınlanan fragmanı ile Marvel 'ın efsanevi karakterlerini bir araya getiren Avengers filmi tarafından kırılmış ve ilk fragmanı 24 saat içerisinde 10 milyonun üzerinde indirilme sayısına ulaşmıştı.





