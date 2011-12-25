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The Dark Knight Rises'ın 2. fragmanı iTunes rekoru kırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
35,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ünlü yönetmen Christopher Nolan, Batman serisinin üçüncü filmi olan Ther Dark Knight Rises ile seriye görkemli bir son vermeyi planlıyor. Son diyoruz çünkü farklı bir gelişme yaşanmadığı takdirde Nolan yeni Batman filmleri için bir daha yönetmen koltuğuna oturmayacak. Farklı projelere yoğunlaşmak isteyen usta yönetmen, The Dark Knight Rises'da, çekirdek kadroya, Inception'da birlikte çalıştığı bazı isimleri de dahil etti.
Christopher Nolan imzası taşıyan son iki Batman filminin aldığı övgüler ve elde edilen gişe başarısı sonrası beklentilerin ciddi derecede yükseldiği yeni film için yayınlanan ikinci fragman, Apple iTunes'da indirme rekoru kırdı. Açıklanan bilgilere göre The Dark Knight Rises' için yayınlanan ikinci fragman, iTunes üzerinde 24 saatte 12.5 milyon defa indirildi. Tabi buna Youtube üzerindeki milyonlarca adetlik gösterim de eklendiği yeni Batman filimine olan ilgi çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Daha önceki rekor ise Ekim ayında yayınlanan fragmanı ile Marvel 'ın efsanevi karakterlerini bir araya getiren Avengers filmi tarafından kırılmış ve ilk fragmanı 24 saat içerisinde 10 milyonun üzerinde indirilme sayısına ulaşmıştı.  


 

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PHI 7 yıl en beğenilen saxblue
saxblue

hayatımda gördüğüm en iğranç hatta tiksinç batman kıyafeti. şu sayfa yüklendi ve fotoyu gördüğüm an bildin suratım ekşi yemiş gibi buruştu. bu ne abii ne kadar iğrenç yapıp antipaitk bir hale getirilebilir diye uğraşılmış herhnalde. Nolan denilen adam Batman filmi çekmemeliydi ama artık olan oldu bi kere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nolan'ın 3 Batman'ine karşın Nolan'ın Batman'lerine göre rezil seviyede olan önceki Batman'lerle idare etmeliydik değil mi? İnsanların neyine kaliteli film seyretmek. Siz de haklısınız...
saxbluehayatımda gördüğüm en iğranç hatta tiksinç batman kıyafeti. şu sayfa yüklendi ve fotoyu gördüğüm an bildin suratım ekşi yemiş gib...
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5 Yanıt Yanıtla +33
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DH Misafiri 7 yıl
Nolan'dan beklentim oldukça yüksek umarım keyifle izleyeceğim ve uzun süre etkisinde kalacağım bir film olur :)
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K.B.V. 7 yıl
Beklemedeyim. Hobbit 1 Bu 2.
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xLmNt13 7 yıl
sabırsızlıkla bekliyoruz :).
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Recharged 7 yıl
Fragman müthiş.Bu kadar fazla izlenmesine şaşmamalı iTunes'te.
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-gg- 7 yıl
batmani bildim bileli sevmiyorum. spiderman gibisi varmı yahu
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berkkarabacak 7 yıl
Bi inception değil
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F0NDiP 7 yıl
Ben de inat ettim izlemiyorum fragman.
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Hükümran 7 yıl
Christian Bale bu işi biliyor
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karatab 7 yıl
yeni serinin en büyük özelliği bilgisayar efekti kullanılmamasıdır dolayısıyla teknoljiden ziyade bütçe karşılaştırması yapılması daha doğru olur. orjinal dvd 2. kısımdan filmin yapılışını izleyebilirsiniz 2. filmde sadece 2 kere bilgisayar efekti kullanılıyor gerisi tamamen gerçekten canlandırılmış sahneler hele 2. filmde ki tıra takla attırlıması muhteşem.
Neyse eski filmlerde gerçekçilik azdı bu filmde ise fizik kurallarına sağdık bir batman var ki batman'in esas esprisi normal bir insan olmasıdır olağan üstülük yoktur. Arabanın da o şekilde olması tamamen bilgisayar efekti kullanılmaması için ve de gerçekçi olsun diyedir.
saygılarımla
bane de batman in belini kırar ve batman sakat kalır iyileşene kadar batman kıyafetiyle azrail karaketeri hikayeye devam eder ama tek farkı o düşmanlarını öldürür. vs... bu da çizgi romanda ki akıştır..
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Darthblast 7 yıl
Batmanla ilgili konuları kapatın yeter yahu gün saymaya başlayacağım yakında.
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DH Misafiri 7 yıl
Planı olan bir adam gibi mi duruyorum? Benim ne olduğumu biliyor musun? Ben arabaları kovalayan köpek gibiyim. Eğer yakalasam bile ne yapacağımı bilemem. Anlarsın ya… Ben sadece yaparım. ” (Joker)
sssuuupppeeerrr super super
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cmake 7 yıl
Nolan'ın her filmi böyle heyecanla beklenecekse ilerideki marka değerini hayal bile edemiyorum.
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axilik 7 yıl
Tam sinemada izlenilecek film.
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Sistemin Kurbanlarıyız 7 yıl
Bu Arkham City'i oynadıktan sonra fragmandaki Batman kostümü çok garip geldi bana. Adamın yüz yapısı (çene kısmı v.s) bence Batman'e hiç uygun değil. Batman kostümünü hiç beğenmedim.
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