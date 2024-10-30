Batman’in tamamen işlevsel ikonik Batmobil aracı 3 milyon dolara satışa çıktı

3 milyon dolar Batman olabilirsiniz
Christopher Nolan'ın Batman serisinde (Batman Begins ve The Dark Knight) görünen ikonik Batmobil, tamamen işlevsel durumda. Ancak ne yazık ki bu ikonik araç, yollarda kullanılmak için yasal değil. Yine de sahip olduğu otomatik şanzıman, paslanmaz çelik manifoltlar ve gelişmiş yazılım sistemi ile oldukça dikkat çekiyor. Batmobile’in simgesel jet motoru da başarıyla simüle edilmiş durumda, fakat filmlerdeki gibi alev çıkarma özelliği bulunmuyor. Araç içindeki tüm detayların, gösterge panelinden gövde tasarımına kadar aslına sadık kalınarak üretildiği belirtiliyor.
3 milyonluk Batmobile Tumbler’a 6.2 litrelik LS3 motor güç verecek. Bu motor 525 beygir gücü üretirken yarı otomatik GM 4L85E şanzıman araca eşlik ediyor. İmitasyon silahlara da sahip olan aracın iç tarafında 10 inçlik ekran, GPS, klima sistemi ve iki kişilik koltuk konfigürasyonu yer alıyor. Bunlar dışında yazılım güncellemeleri, çelik manifoldlar ve, havacılık sınıfı çelik çerçeve ve bol miktarda kevlar ve karbon fiber malzemeler araçta bulunuyor.Kaynakça https://brucewaynex.com/pages/tumbler https://www.theverge.com/2024/10/29/24283000/you-can-buy-a-replica-of-christopher-nolans-tumbler-batmobile-for-3-million Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D