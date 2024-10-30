Batman’in tamamen işlevsel ikonik Batmobil aracı 3 milyon dolara satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör Batman evreninin en ünlü araçlarından biri olan Batmobile’in gerçek bir replikası, tam 3 milyon dolar karşılığında koleksiyonerlere sunuluyor. Warner Bros’un onayıyla Action Vehicle Engineering tarafından üretilen bu replika, filmdeki “Tumbler” modeline sadık kalarak tasarlandı ve fonksiyonel bir yapıya sahip.

3 milyon dolar Batman olabilirsiniz

Christopher Nolan'ın Batman serisinde (Batman Begins ve The Dark Knight) görünen ikonik Batmobil, tamamen işlevsel durumda. Ancak ne yazık ki bu ikonik araç, yollarda kullanılmak için yasal değil. Yine de sahip olduğu otomatik şanzıman, paslanmaz çelik manifoltlar ve gelişmiş yazılım sistemi ile oldukça dikkat çekiyor. Batmobile’in simgesel jet motoru da başarıyla simüle edilmiş durumda, fakat filmlerdeki gibi alev çıkarma özelliği bulunmuyor. Araç içindeki tüm detayların, gösterge panelinden gövde tasarımına kadar aslına sadık kalınarak üretildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 2.500 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan Batmobile Tumbler, evlerinde Batman havasını yaşamak isteyen koleksiyonerlere hitap ediyor. Dünyada sadece 10 adet üretilecek olan bu araca sahip olmak isteyenlerin önceden başvuru yapması gerekiyor. İlk teslimatlar ise 15 aylık bir üretim sürecinin ardından gerçekleşecek.

3 milyonluk Batmobile Tumbler’a 6.2 litrelik LS3 motor güç verecek. Bu motor 525 beygir gücü üretirken yarı otomatik GM 4L85E şanzıman araca eşlik ediyor. İmitasyon silahlara da sahip olan aracın iç tarafında 10 inçlik ekran, GPS, klima sistemi ve iki kişilik koltuk konfigürasyonu yer alıyor. Bunlar dışında yazılım güncellemeleri, çelik manifoldlar ve, havacılık sınıfı çelik çerçeve ve bol miktarda kevlar ve karbon fiber malzemeler araçta bulunuyor.

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