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    Batman’in tamamen işlevsel ikonik Batmobil aracı 3 milyon dolara satışa çıktı

    Christopher Nolan'ın Batman serisinde görünen Batman’ın ikonik Batmobil aracının birebir kopyası 3 milyon dolara satışa çıktı. Üstelik araç tamamen işlevsel durumda.
    Batman’in ikonik Batmobil aracı 3 milyon dolara satılıyor Tam Boyutta Gör
    Batman evreninin en ünlü araçlarından biri olan Batmobile’in gerçek bir replikası, tam 3 milyon dolar karşılığında koleksiyonerlere sunuluyor. Warner Bros’un onayıyla Action Vehicle Engineering tarafından üretilen bu replika, filmdeki “Tumbler” modeline sadık kalarak tasarlandı ve fonksiyonel bir yapıya sahip.

    3 milyon dolar Batman olabilirsiniz

    Christopher Nolan'ın Batman serisinde (Batman Begins ve The Dark Knight) görünen ikonik Batmobil, tamamen işlevsel durumda. Ancak ne yazık ki bu ikonik araç, yollarda kullanılmak için yasal değil. Yine de sahip olduğu otomatik şanzıman, paslanmaz çelik manifoltlar ve gelişmiş yazılım sistemi ile oldukça dikkat çekiyor. Batmobile’in simgesel jet motoru da başarıyla simüle edilmiş durumda, fakat filmlerdeki gibi alev çıkarma özelliği bulunmuyor. Araç içindeki tüm detayların, gösterge panelinden gövde tasarımına kadar aslına sadık kalınarak üretildiği belirtiliyor.

    Batman’in ikonik Batmobil aracı 3 milyon dolara satılıyor Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 2.500 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan Batmobile Tumbler, evlerinde Batman havasını yaşamak isteyen koleksiyonerlere hitap ediyor. Dünyada sadece 10 adet üretilecek olan bu araca sahip olmak isteyenlerin önceden başvuru yapması gerekiyor. İlk teslimatlar ise 15 aylık bir üretim sürecinin ardından gerçekleşecek.

    3 milyonluk Batmobile Tumbler’a 6.2 litrelik LS3 motor güç verecek. Bu motor 525 beygir gücü üretirken yarı otomatik GM 4L85E şanzıman araca eşlik ediyor. İmitasyon silahlara da sahip olan aracın iç tarafında 10 inçlik ekran, GPS, klima sistemi ve iki kişilik koltuk konfigürasyonu yer alıyor. Bunlar dışında yazılım güncellemeleri, çelik manifoldlar ve, havacılık sınıfı çelik çerçeve ve bol miktarda kevlar ve karbon fiber malzemeler araçta bulunuyor.

    Kaynakça https://brucewaynex.com/pages/tumbler https://www.theverge.com/2024/10/29/24283000/you-can-buy-a-replica-of-christopher-nolans-tumbler-batmobile-for-3-million
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 55 dakika önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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