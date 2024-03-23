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    Batman spin-off dizisi The Penguin'den ilk fragman geldi

    Max (eski adıyla HBOX Max) platformunda yayınlanacak drama dizisi The Penguin'den ilk fragman geldi. Colin Farrell'i başrolde göreceğimiz dizi, sekiz bölüm sürecek.
    the penguin dizisi fragman izle Tam Boyutta Gör
    Max, Batman’in spin-off dizisi The Penguin için yepyeni bir fragman yayınladı. Colin Farrell'i Gotham'ın en büyük gangsteri olarak göreceğimiz The Penguin dizisi, Matt Reeves'in The Batman filminin devamı niteliğinde.

    Sekiz bölümle geliyor

    Sekiz bölümlük dizi, Gotham City'nin yeraltı suç dünyasında yükselmeye ve güç kazanmaya devam eden Oz Cobb’u (Colin Farrell canlandırıyor) konu alacak. Fragmanda Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown ve Michael Zegen gibi isimler de hızlı olarak geçiyor ancak kim olduklarına dair bir açıklama yok; Cobb’un ailesinden, suç ortakları, düşmanları vs. olabilir ama hiçbir şey kesin değil. Kesin olan şu ki, bu dizinin sonunda Penguin’in Matt Reeves Batman evrenindeki yeri hakkında çok daha net bir resme sahip olacağız.

    The Penguin dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

    Penguin dizisinin baş yapımcılığını Reeves, Farrell, Dylan Clark ve Lauren LeFranc (aynı zamanda dizinin senaristi ve sorumlusu) üstleniyor. Craig Zobel, ilk üç bölümü yöneten isim. Dizi, bu sonbaharın sonlarında Max’te yayınlanacak.

    Bu arada Robert Pattinson'ın 2022 yapımı The Batman filminin devamı, tam bir yıllık gecikmenin ardından 2 Ekim 2026’da vizyona girecek. İlk kez 2023'ün başlarında James Gunn ve Peter Safran'ın DC Evreniyle birlikte duyurulan devam filmi hakkında pek bir şey bilinmiyor. Gunn, The Batman - Part II'nin Matt Reeves'in Penguin dizisini de içeren "suç destanı" üçlemesinin bir parçası olacağını doğruladı. Gunn, Batman'in DCU'dan ayrı olmasının Reeves'in tercihi olduğunu söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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