Batman spin-off dizisi The Penguin'den ilk fragman geldi

Tam Boyutta Gör Max, Batman’in spin-off dizisi The Penguin için yepyeni bir fragman yayınladı. Colin Farrell'i Gotham'ın en büyük gangsteri olarak göreceğimiz The Penguin dizisi, Matt Reeves'in The Batman filminin devamı niteliğinde.

Batman filmleri izleme sırası 1 yıl önce eklendi

Sekiz bölümle geliyor

Sekiz bölümlük dizi, Gotham City'nin yeraltı suç dünyasında yükselmeye ve güç kazanmaya devam eden Oz Cobb’u (Colin Farrell canlandırıyor) konu alacak. Fragmanda Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown ve Michael Zegen gibi isimler de hızlı olarak geçiyor ancak kim olduklarına dair bir açıklama yok; Cobb’un ailesinden, suç ortakları, düşmanları vs. olabilir ama hiçbir şey kesin değil. Kesin olan şu ki, bu dizinin sonunda Penguin’in Matt Reeves Batman evrenindeki yeri hakkında çok daha net bir resme sahip olacağız.

The Penguin dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

Penguin dizisinin baş yapımcılığını Reeves, Farrell, Dylan Clark ve Lauren LeFranc (aynı zamanda dizinin senaristi ve sorumlusu) üstleniyor. Craig Zobel, ilk üç bölümü yöneten isim. Dizi, bu sonbaharın sonlarında Max’te yayınlanacak.

Bu arada Robert Pattinson'ın 2022 yapımı The Batman filminin devamı, tam bir yıllık gecikmenin ardından 2 Ekim 2026’da vizyona girecek. İlk kez 2023'ün başlarında James Gunn ve Peter Safran'ın DC Evreniyle birlikte duyurulan devam filmi hakkında pek bir şey bilinmiyor. Gunn, The Batman - Part II'nin Matt Reeves'in Penguin dizisini de içeren "suç destanı" üçlemesinin bir parçası olacağını doğruladı. Gunn, Batman'in DCU'dan ayrı olmasının Reeves'in tercihi olduğunu söyledi.

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