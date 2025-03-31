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    YouTube'da sahte film fragmanı yayınlayanlara ceza!

    YouTube, platformda milyonlar izlenen sahte film fragmanı yayınlayan kanalların para kazanma özelliğini iptal etti. YouTube'da sahte trailer yayınlayanlar artık para kazanamayacak.
    youtube sahte film fragmanları ceza Tam Boyutta Gör
    Bazı Hollywood stüdyolarının YouTube’da yapay zeka tarafından oluşturulan sahte film fragmanlarından para kazandığı iddia edildi. Deadline’ın raporuna göre, Warner Bros. Discovery, Paramount ve Sony Pictures, telif hakkı korumalarını uygulamak ve fragman yayınlayan popüler kanalların (Screen Culture ve KH Studio) hesaplarını kapatmak yerine reklam gelirlerini kendilerine yönlendirdi.

    Hollywood stüdyoları, kanalların gelirlerini alıyor

    YouTube’da fan trailer yani hayranların oluşturduğu fragmanlara denk gelmişsinizdir. Bu sahte fragmanlar, yüz binlerce, milyonlarca ve hatta yüz milyonlarca izlenme alıyor. Deadline tarafından yapılan bir araştırma, birkaç Hollywood stüdyosunun telif hakkı ihlallerine karşı çıkmak yerine bu videoların reklam gelirlerini kendilerine aktardıklarını ortaya çıkardı.

    Para kazanma özelliği iptal edildi

    Yapımcılar, sahte film-dizi fragmanlarının zararlı olmadığını söylüyor ancak aktörleri izinsiz kullanmak ve yapay zekanın kullanılmasına aktörler sendikası SAG-AFTRA tepki gösterdi. YouTube, bu tepkiye kayıtsız kalmayarak en büyük hayran fragmanı kanallarından ikisi olan Screen Culture ve KH Studio’nun reklam gelirlerini kapattı.

    YouTube, para kazanma politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kanallarla ortaklık programını askıya aldı ve daha önce yayınladıkları sahte fragmanlardan ve diğer benzer videolardan elde ettikleri reklam gelirini kesti.

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    S
    swordoftemple 5 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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