YouTube'da sahte film fragmanı yayınlayanlara ceza!

Hollywood stüdyoları, kanalların gelirlerini alıyor
YouTube’da fan trailer yani hayranların oluşturduğu fragmanlara denk gelmişsinizdir. Bu sahte fragmanlar, yüz binlerce, milyonlarca ve hatta yüz milyonlarca izlenme alıyor. Deadline tarafından yapılan bir araştırma, birkaç Hollywood stüdyosunun telif hakkı ihlallerine karşı çıkmak yerine bu videoların reklam gelirlerini kendilerine aktardıklarını ortaya çıkardı.
Para kazanma özelliği iptal edildi
Yapımcılar, sahte film-dizi fragmanlarının zararlı olmadığını söylüyor ancak aktörleri izinsiz kullanmak ve yapay zekanın kullanılmasına aktörler sendikası SAG-AFTRA tepki gösterdi. YouTube, bu tepkiye kayıtsız kalmayarak en büyük hayran fragmanı kanallarından ikisi olan Screen Culture ve KH Studio’nun reklam gelirlerini kapattı.
YouTube, para kazanma politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kanallarla ortaklık programını askıya aldı ve daha önce yayınladıkları sahte fragmanlardan ve diğer benzer videolardan elde ettikleri reklam gelirini kesti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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