The Division 2'nin oynanış videosu yayınlandı

Ubisoft, The Divison'ın devam oyunu Tom Clancy’s The Division 2'yi Microsoft'un E3 2018 konferansında sergiledi. The Division 2, Washington DC'de geçecek.
İlk oyunun dinamiklerinin geliştirildiğini ve haritanın genişlediğini görüyoruz. The Division 2; 15 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.
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Ubisoft konuyu taşımış yeni link burası lütfen yorum yapın, yaptırın.
Daha önce imza kampanyası yapılmış ama muhtemelen ubisoft yetkililerine ulaşmamış.
Ubisoft'la mail yolu ile, sosyal medya yolu ile ne yol varsa o yollar ile iletişime geçtim en sonunda cevap yazdılar.
Özetle şöyle diyorlar. Çeviri ile çevirttim koydum.
Sana Division desteklenen bir dil olarak Türkçe görmek istiyorum anlamak ve bu durum oyunu oynamak Türk oyuncuların miktarına olumlu bir şey olacak gibi hissediyorum. Biz Türk oyuncuların büyük bir topluluk var biliyoruz ve o çok takdir ediyorum.
Bunun senin ve diğer oyunculara önemli bir şey anlamak gibi ben, Bölüm ekibe iletmek için emin olacaktır.
Yine de, ayrıca topluluk aynı hissediyor olmadığını görmek ve aynı zamanda onlarınki bir bakış açısı elde etmek forumlarında bu öneriyi sonrası öneriyoruz. Biz oyuncunun oyun geribildirim konusunda son derece konuştuk konular üzerine denetler özel bir ekibimiz var unutmayın:
forums.ubi.com/...
Şu yukarıdaki forum konusuna yazarsanız sevinirim.
Daha sonra steam'da division'a olumsuz yorum yapın ve bu konunun linkini koyun lütfen.
1 için olmasada en azından 2. oyun için Türkçe dil desteği gelsin. Belli olmaz 1 içinde çalışma yapabilirler. Çok zor bir şey değil. İmza felan dikkate almazlar tepelerine binmemiz lazım forumu bombalamamız lazım Türkçe dil desteği konusunda.
yabancılar ile bazı bölümleri geçmek için saatlerce uğraşırdık ne günlerdi yaaa
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