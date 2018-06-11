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The Division 2'nin oynanış videosu yayınlandı

Ubisoft, Tom Clancy’s The Division 2 için yeni bir fragman ve oynanış videosu paylaştı ve çıkış tarihini de açıkladı. The Division 2; 15 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.
11 ay
2,8b
1
22
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ubisoft, The Divison'ın devam oyunu Tom Clancy’s The Division 2'yi Microsoft'un E3 2018 konferansında sergiledi. The Division 2, Washington DC'de geçecek.
İlk oyunun dinamiklerinin geliştirildiğini ve haritanın genişlediğini görüyoruz. The Division 2; 15 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.
 

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aschil 11 ay en beğenilen
Merak etmeyin grafikler %100 oranında düşer
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T@M@Y 11 ay yoldagezen
Destek olursanız sevinirim arkadaşlarınıza falan iletin lütfen.
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Zero Limit 11 ay
division 2 diye özellikle belirtmemişsiniz adamlarda ilk oyuna istediğinizi sanmış olmalı.
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Ike 11 ay
Piyasadaki en güvenilmez ve en dandik firmadır ubisoft hiçbir oyununu almam oynamam. Her zaman yaptığı gibi önden süper grafikli bi video milletin ağzı açık kalır, oyun bi çıkar alakası yok.
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T@M@Y 11 ay yoldagezen
mobile.donanimhaber.com/...
Ubisoft konuyu taşımış yeni link burası lütfen yorum yapın, yaptırın.
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yoldagezen 11 ay T@M@Y
türkçe dil isteğini ilk oyuna ait forum altına açmışlar :/
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UltrAslan_06 11 ay
Şu oyun grafiklerini efektlerini alıp pubg ye koysalar tadından yenmez.
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HunTeRFoReWeR 11 ay
Bu oyun olacak gibi duruyor. Şuanki Division bile ilk zamanları ile alakası yok, mutlaka daha iyisi olacaktır. İlk division daki downgrade olayınında olmayacağını düşünüyorum, o zamanlar ne Xbox x nede ps4 pro vardı
Umarım hayal kırıklığına uğratmaz..
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T@M@Y 11 ay
Gençler Ubisoft'a Türkçe dil desteği için baskı yapmamız lazım.
Daha önce imza kampanyası yapılmış ama muhtemelen ubisoft yetkililerine ulaşmamış.
Ubisoft'la mail yolu ile, sosyal medya yolu ile ne yol varsa o yollar ile iletişime geçtim en sonunda cevap yazdılar.
Özetle şöyle diyorlar. Çeviri ile çevirttim koydum.
Sana Division desteklenen bir dil olarak Türkçe görmek istiyorum anlamak ve bu durum oyunu oynamak Türk oyuncuların miktarına olumlu bir şey olacak gibi hissediyorum. Biz Türk oyuncuların büyük bir topluluk var biliyoruz ve o çok takdir ediyorum.
Bunun senin ve diğer oyunculara önemli bir şey anlamak gibi ben, Bölüm ekibe iletmek için emin olacaktır.
Yine de, ayrıca topluluk aynı hissediyor olmadığını görmek ve aynı zamanda onlarınki bir bakış açısı elde etmek forumlarında bu öneriyi sonrası öneriyoruz. Biz oyuncunun oyun geribildirim konusunda son derece konuştuk konular üzerine denetler özel bir ekibimiz var unutmayın:
forums.ubi.com/...
Şu yukarıdaki forum konusuna yazarsanız sevinirim.
Daha sonra steam'da division'a olumsuz yorum yapın ve bu konunun linkini koyun lütfen.
1 için olmasada en azından 2. oyun için Türkçe dil desteği gelsin. Belli olmaz 1 içinde çalışma yapabilirler. Çok zor bir şey değil. İmza felan dikkate almazlar tepelerine binmemiz lazım forumu bombalamamız lazım Türkçe dil desteği konusunda.
1 Yanıt Yanıtla +2
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yoldagezen 11 ay T@M@Y
dediğin gibi dostum bende tam bunu yazmak için gelmiştim,1.ye yapmadılar bare 2. oyuna en azından türkçe metin ekleseler yine yeter.bakın siege ye geçte olsa türkçe metin eklediler umarım division 2 yide pas geçmezler
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suÇ 11 ay
ilk oyun için çok ön yargılıydım,co-op olduğu için almak istemedim.Aylar sonra indirime girince denemek istemiştim almıştım.ilk defa bir oyunu co-op oynamıştım ve çok keyif almıştım :)
yabancılar ile bazı bölümleri geçmek için saatlerce uğraşırdık ne günlerdi yaaa
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zugu 11 ay
İlk oyunu severek bitirmiştim. Tabi eksik yönleri çoktu. 2.oyunun fragmanına baktığım da birinci oyunun fragmanının aynısı nerdeyse sadece mekan değişik. Umarım birçok yenilikle çıkar.
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brshr 11 ay
Grafikler güzel. Özellikle vurulan objelerin tepki vermesini seviyorum. Ancak silahların vuruş hissiyatını beğenmedim. Silahlar çok zayıf duruyor.
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