Forza Horizon 6 hızı kökledi, serinin rekorunu kırdı!

Tam Boyutta Gör Forza Horizon 6'nın Steam'deki oyuncu sayısı, Forza Horizon 5'in oyuncu sayısının iki katından fazla olup, yeni bir seri rekoru kırdı. Oyunun hâlâ erken erişimde olduğunu da belirtelim.

Playground Games'in ünlü yarış serisinin yeni oyunu, 19 Mayıs 2026'da piyasaya sürülecek. Şu anda oyunu oynayanlar, erken erişim sürümünü satın alanlar. Ancak, oyun Steam'de şimdiden büyük bir oyuncu akınıyla yükselişte ve daha da büyük bir oyuncu kitlesi bekleniyor.

Forza Horizon 6’nın Steam'deki tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısı, 170.000’i geçti. Bunu, piyasaya sürüldüğünde 81.096 oyuncuya ulaşan Forza Horizon 5 ile karşılaştırdığımızda, en yeni oyunun bu sayıyı iki katından fazla aştığı görülüyor. Öte yandan Forza Horizon 4, yaklaşık iki yıl önce 75.689 oyuncuyla zirveye ulaşmıştı ancak oyunun Steam'de daha sonra yayınlandığını belirtmekte fayda var. Yarış simülasyonuna odaklanan yan oyun Forza Motorsport ise en düşük oyuncu sayısına sahip olup, yaklaşık üç yıl önce 4.703 oyuncuyla zirve yapmıştı.

Forza Horizon 6, eleştirmenlerden yüksek puanlar (Metacritic'te 92) aldı. Övgüler, Japonya’daki oyun ortamına, geliştirilmiş çift yollu ilerleme sistemine ve grafik kalitesine odaklanırken, bazı eleştirmenler gösteri etkinliklerine dikkat çekti. Bu eleştirel ivme, genel sürümden önce yüksek katılım oranına katkı sağladı. Oyun, 19 Mayıs itibarıyla PC ve Xbox Series X|S'te satışa sunulacak, PS5 sürümü de 2026'nın ilerleyen aylarında gelecek.

