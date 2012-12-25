The New York Times: Windows 8, beklentileri karşılayamadı

Windows 8 ve Windows RT ile birlikte yaklaşık iki aydır piyasada olan Microsoft'un beklenen etkiyi yaratamadığının konuşulduğu son zamanlarda gündeme gelen haberler arasında yer alıyor. The New York Times tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan bir haberde Microsoft'un içinde bulunduğu bu durumu özetlemeye yetiyor.

Windows 8'in durağan bir seyir izleyen PC pazarına yeni bir soluk getirmesi beklense de, gelen ilk haberler beklentilerin tersi yönündeydi. Microsoft'un iş ortaklarından Acer'ın Amerika bölgesinden sorumlu başkanı Emmanuel Fromont'un Windows 8'in satış anlamında yavaş bir başlangıç yaptığı şeklindeki açıklaması Windows 8'in söz konusu durumu doğrular nitelikteydi. Yine Windows 8 ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda da ASUS CEO'sundan talebin zayıflığı yönünde bir takım açıklamalar gelmişti. Ayrıca, Windows 8 ile ilgili analizde bulunan Sanford C.Bernstein analisti A.M. Sacconaghi'nin tahminlerine göre, 2012'de küresel PC sevkiyatında %3 oranında azalmış durumda.





Şu an için beklentilerini pek karşıladığı söyleyemeyeceğimiz, Windows 8 ve Windows RT'nin ilerleyen dönemlerde Microsoft ve iş ortaklarının beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.nytimes.com/2012/12/24/technology/tepid-sales-of-microsofts-windows-8-point-to-shaky-market.html?_r=0