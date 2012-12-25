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The New York Times: Windows 8, beklentileri karşılayamadı

6 yıl
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İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows 8 ve Windows RT ile birlikte yaklaşık iki aydır piyasada olan Microsoft'un beklenen etkiyi yaratamadığının konuşulduğu son zamanlarda gündeme gelen haberler arasında yer alıyor. The New York Times tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan bir haberde Microsoft'un içinde bulunduğu bu durumu özetlemeye yetiyor.
Windows 8'in durağan bir seyir izleyen PC pazarına yeni bir soluk getirmesi beklense de, gelen ilk haberler beklentilerin tersi yönündeydi. Microsoft'un iş ortaklarından Acer'ın Amerika bölgesinden sorumlu başkanı Emmanuel Fromont'un Windows 8'in satış anlamında yavaş bir başlangıç yaptığı şeklindeki açıklaması Windows 8'in söz konusu durumu doğrular nitelikteydi. Yine Windows 8 ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda da ASUS CEO'sundan talebin zayıflığı yönünde bir takım açıklamalar gelmişti. Ayrıca, Windows 8 ile ilgili analizde bulunan Sanford C.Bernstein analisti A.M. Sacconaghi'nin tahminlerine göre, 2012'de küresel PC sevkiyatında %3 oranında azalmış durumda.

Şu an için beklentilerini pek karşıladığı söyleyemeyeceğimiz, Windows 8 ve Windows RT'nin ilerleyen dönemlerde Microsoft ve iş ortaklarının beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağını hep birlikte göreceğiz.  

http://www.nytimes.com/2012/12/24/technology/tepid-sales-of-microsofts-windows-8-point-to-shaky-market.html?_r=0 Yorum Yaz
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horationelson 6 yıl en beğenilen
Hakikaten merak ediyorum bu sistemi sadece metro arayüzüne bakıpta kötülemek, birkaç noktasını beğenmedim diye windows 8'in, Windows 7'e göre uygulamaları daha hızlı çalıştırmasını gözden düşürmemek lazım. Windows 8'de aynı programlarla açılış ve kendine gelme hızı 30 saniye, win7'de açılış hızı 1.45 saniye tam olarak kendine gelmesi 2.30 dakikayı geçiyor. Benim PC ile mi alakalı bilemem ancak Win 7'de Chrome uygulamasının sürekli sorun çıkarması yüzünden kullanamıyordum ancak win 8'de, win 8 uygulama olarak kullandığım chrome'un çalışma performansı nazar değmesin diyorum ,bir kez olsun hata vermedi.Zaten internetle Masaüstünün birbirinden farklı olarak değerlendirmesi de güzel bir uygulama
Genel kullanım amaçlı Win 8, Win 7'den daha üstün gözüküyor. Hava durumunu ayrıntılı olarak görebildiğimiz güzel bir yazılıma sahip.Gagget uygulamaları ile sistemin açılışın yavaşladığının birçok kişi farkındadır. Bazen bu yüzden gaggetları kullanmayız. Metro arayüzünü beğenmeyen arkadaşlar farkında değiller ama gaggetlar ile uğraşmak yerine, Metro arayüz uygulamarının sisteme yüklemeleri sayesinde sistemin açılış hızında olsun, masaüstünde herhangi bir yavaşlamamaya sebep vermemesi olsun, sisteme herhangi bir yük bindirmemesi olsun yapılmış en iyi işlerden birisidir Metro.
Olaya görüntü olarak değilde ,işlev olarak bakmış olsanız, Win 8'e bu kadar laf etmezsiniz. Win 7 ile Win 8 arasında dağlar kadar fark var. Ama bu fark, Win Xp ile Win 7 gibi değil onu da belirtmek isterim. Win 7'nin daha hızlı ve kullanışlı bir versiyonu olmuş. Bunları masaüstünde göstermiş olduğu performansa dayalı olarak söylüyorum. En nihayetinde bir minibook, Nokia lumia, yada herhangi bir win 8 yüklü tablet pc'lerde denemedim. Bu alanlarda rekabetin olması açısından bir işletim sisteminin daha olması güzel bir gelişmedir. En azından artık android vs apple yerine microsoft'un katıldığı bir rekabet alanı bence güzel bir gelişme.
Hakikaten merak ediyorum bu sistemi sadece metro arayüzüne bakıpta kötülemek, birkaç noktasını beğenmedim diye windows 8'in, Windows 7'e göre uygulamaları daha ...
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DH Misafiri 6 yıl
windows 8 uzun yolda adamı yolda bırakır sistem şişmeye başlayınca çekilmez hal alıyor win 7 dideki sağlam duruş yok
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MyhM66 6 yıl
Win8 ciktigindan beri kullaniyorum. Hic pisman degilim gayet kullanisli harika birsey
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Legendery 6 yıl
Herkes laf olsun diye yazmış kötülemiş windows 8 i, ben kullanılmaması için bi sebep göremiyorum.
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Narthyard 6 yıl
Farklılık olsun diye yapılmış ortada kalmış ama bir sonraki aşamasına ışık tutan işletim sistemi.
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mehmetfahriguven 6 yıl
Windows 8'deki sıkıntı şu: işletim sistemini üzerinde kullandığın bilgisayar tablet mi masaüstü mü? Hangi tarafı kullanacağın belirsiz. Tablette de kullandığın cihaz tablet mi yoksa bir masaüstü bilgisayara mı? Tamamen bir karmaşa ve farklı iki cihazın sahip olabileceği özellikleri diğerinin üzerinde kullanımı kullanışlı değil. Windows 8'le gelen sadece şu anlayış umut verici: Yazılımın ve donanımı aynı elden çıkarma. Performans zaten iyi. Daha üzerine çalışılması gereken bir konsept, Metro.
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abdulmusavvir 6 yıl
WindowsRT tabletlerden bağımsız şekilde isteyenin kurabildiği bir ürün olsaydı devrim olacaktı. Ben yıllarca WindowsRT bekledim adını bilmeden, ARM işlemcilere kurulabilen bir Windos diye, çıktı, kuramıyoruz, Android kullanıyorum, kuruldu da biz mi kurmadık.
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broodofqueen 6 yıl
Ekosistem oluşturalım, Google ve Apple ile rakip olalım dediler ama Windows kullanıcısının alışkanlıklarını gözardı edip bodoslama dayattılar Metro'yu. 1995 yılından beri kullandığın başlat menüsünü ne akla hizmet kaldırdın? Yine kullan Metro'yu.. Özellik olarak ekle, insanlar denesinler. Yavaştan yap hamelni.. Ama olmaz.. Öne geçecek ya, marjinal ya.. Gördük işte.. Appe uygulama merkezini ekledi ama dayatmadı, sonra tam sayfa programlar, sonra AppStore, bildirimler, Facebook&Twitter entegrasyonu derken ufaktan işledi kullanıcısını.. Kaldıki en fanatik, en sadık kullanıcıdır Apple'ınkiler :) Sıfırdan değiştirseler yinede gık demezler(ben mesela).. Adamlar bile yavaş yavaş işliyor...
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Kirk Lee 6 yıl
Nasıl intelin Tick/tock politikası varsa; Microsoftun da good/shit politikası gereği windows 8'den sonraki işletim sistemini bekleyeceğiz :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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volkana34 6 yıl
darkaura
Degisim her zaman olumlu yonde olmaz. Ozelliklede tepeden inme sekilde dayatiliyorsa. Bu yuzden windows 8 begenmiyenleri degisimden korkuyorlar diye itham etmeyi birakin.Simdiye kadar windowsu oyunlar yuzunden kullaniyordum. Acikcasi win7 ve xp de cok basariliydi. Ama bir sirket baska piyasalarda yayilmak icin beni zorla manupile edecekse buna tahammul etmem. Artik pc de oyunda oynamadigima gore basitce linuxa donerim. Hic bir sey windows os bile yeri doldurulmaz degildir.

linux da sana sormadan değiştiriyor.xp virüs ortamı dediler linux çok güvenli ,az sistem de 8 takla atıyor dediler o günden sonra linux çü olduk,
pardus gelecek vaad ediyor dedik entrikalara kurban gitti,
kde 3 tam olgunlaştı dedik kde 4 ü dayattılar,
gnome tam olgunlaştı dedik unity dayattılar...
o dağıtım senin bu dağıtım benim tut bunu al şunu dene derken işi gücü bıraktık tester olup çıktık.
en sonunda amerika yı keşfettik çok yaşa xp dedik...
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darkaura 6 yıl volkana34
volkana34

darkaura

Degisim her zaman olumlu yonde olmaz. Ozelliklede tepeden inme sekilde dayatiliyorsa. Bu yuzden windows 8 begenmiyenleri degisimden korkuyorlar diye itham etmeyi birakin.Simdiye kadar windowsu oyunlar yuzunden kullaniyordum. Acikcasi win7 ve xp de cok basariliydi. Ama bir sirket baska piyasalarda yayilmak icin beni zorla manupile edecekse buna tahammul etmem. Artik pc de oyunda oynamadigima gore basitce linuxa donerim. Hic bir sey windows os bile yeri doldurulmaz degildir.


linux da sana sormadan değiştiriyor.xp virüs ortamı dediler linux çok güvenli ,az sistem de 8 takla atıyor dediler o günden sonra linux çü olduk,

pardus gelecek vaad ediyor dedik entrikalara kurban gitti,
kde 3 tam olgunlaştı dedik kde 4 ü dayattılar,
gnome tam olgunlaştı dedik unity dayattılar...

o dağıtım senin bu dağıtım benim tut bunu al şunu dene derken işi gücü bıraktık tester olup çıktık.

en sonunda amerika yı keşfettik çok yaşa xp dedik...

linuxda dagitim cok, kullanilabilcek arayuz cok, kisaca secenek var. illa dayatilani kullanmak zorunda degiliz. eskiden oyun oynanmiyordu, multimediada tam verim vermiyordu. simdi pc nin laptopa donmesi ve oyun konsollarinin yayginlasmasiyla pc de hardcore oyun devri bitti. bakiyorum bilgisayari ofis ve internet disinda kullanmaz olmusum. zaten yazilim isleri linuxda daha verimli yapilabiliyor. bu durumda windows bana sacma bir surum surdugunde buna niye tahammul edeyim. ustelik bunu tablet alaninda rekabet icin benim pc deki rahatimi konforumu aliskanliklarimi hice sayarcasina yapip, bunun isminede devrim yenilik diyorsa.

gerci ayni tercih windows xp yada windows 7den yanada kullanilabilir ama bu seferde yeni bilgisayar alindiginda lisansli os bulma problemi oluyor. ayrica ilerde yeni gelen donanimlara bir yerden sonra bu os ler yetmiyecektir, tipki bugun win9x in yeni pclerde kullanilamamasi gibi. bir yerde linuxsa tamamen gecmem kacinilmaz gozukuyor. sayet microsoft kendini windows 9la afettirmezse. bu kafayla zor goruyorum. orta vade kendi sahsi ongorum arm-linux (andoidide linux un icine dahil ediyorum) wintel tekelini ciddi tehlike yaratacagi.
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halitozbasli 6 yıl
win Xp de işletim sisteminin evrimi bitmiştir bence bundan sonrası makyaj ve kozmetikten ibaret ofisimde 5 senedir kullandığım pc de xp kurulu ve ne format ne reg clean saat gibi çalışıyor. dokunmatik ekranlı masa üstü sanırım en son gececegim sey olur. En tilt oldugum sey ekranda parmak izi..
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darkaura 6 yıl
Degisim her zaman olumlu yonde olmaz. Ozelliklede tepeden inme sekilde dayatiliyorsa. Bu yuzden windows 8 begenmiyenleri degisimden korkuyorlar diye itham etmeyi birakin.
Simdiye kadar windowsu oyunlar yuzunden kullaniyordum. Acikcasi win7 ve xp de cok basariliydi. Ama bir sirket baska piyasalarda yayilmak icin beni zorla manupile edecekse buna tahammul etmem. Artik pc de oyunda oynamadigima gore basitce linuxa donerim. Hic bir sey windows os bile yeri doldurulmaz degildir.
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