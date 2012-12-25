The New York Times: Windows 8, beklentileri karşılayamadı

Haber Editörü
Windows 8 ve Windows RT ile birlikte yaklaşık iki aydır piyasada olan Microsoft'un beklenen etkiyi yaratamadığının konuşulduğu son zamanlarda gündeme gelen haberler arasında yer alıyor. The New York Times tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan bir haberde Microsoft'un içinde bulunduğu bu durumu özetlemeye yetiyor.
Windows 8'in durağan bir seyir izleyen PC pazarına yeni bir soluk getirmesi beklense de, gelen ilk haberler beklentilerin tersi yönündeydi. Microsoft'un iş ortaklarından Acer'ın Amerika bölgesinden sorumlu başkanı Emmanuel Fromont'un Windows 8'in satış anlamında yavaş bir başlangıç yaptığı şeklindeki açıklaması Windows 8'in söz konusu durumu doğrular nitelikteydi. Yine Windows 8 ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda da ASUS CEO'sundan talebin zayıflığı yönünde bir takım açıklamalar gelmişti. Ayrıca, Windows 8 ile ilgili analizde bulunan Sanford C.Bernstein analisti A.M. Sacconaghi'nin tahminlerine göre, 2012'de küresel PC sevkiyatında %3 oranında azalmış durumda.
Şu an için beklentilerini pek karşıladığı söyleyemeyeceğimiz, Windows 8 ve Windows RT'nin ilerleyen dönemlerde Microsoft ve iş ortaklarının beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağını hep birlikte göreceğiz.
http://www.nytimes.com/2012/12/24/technology/tepid-sales-of-microsofts-windows-8-point-to-shaky-market.html?_r=0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Genel kullanım amaçlı Win 8, Win 7'den daha üstün gözüküyor. Hava durumunu ayrıntılı olarak görebildiğimiz güzel bir yazılıma sahip.Gagget uygulamaları ile sistemin açılışın yavaşladığının birçok kişi farkındadır. Bazen bu yüzden gaggetları kullanmayız. Metro arayüzünü beğenmeyen arkadaşlar farkında değiller ama gaggetlar ile uğraşmak yerine, Metro arayüz uygulamarının sisteme yüklemeleri sayesinde sistemin açılış hızında olsun, masaüstünde herhangi bir yavaşlamamaya sebep vermemesi olsun, sisteme herhangi bir yük bindirmemesi olsun yapılmış en iyi işlerden birisidir Metro.
Olaya görüntü olarak değilde ,işlev olarak bakmış olsanız, Win 8'e bu kadar laf etmezsiniz. Win 7 ile Win 8 arasında dağlar kadar fark var. Ama bu fark, Win Xp ile Win 7 gibi değil onu da belirtmek isterim. Win 7'nin daha hızlı ve kullanışlı bir versiyonu olmuş. Bunları masaüstünde göstermiş olduğu performansa dayalı olarak söylüyorum. En nihayetinde bir minibook, Nokia lumia, yada herhangi bir win 8 yüklü tablet pc'lerde denemedim. Bu alanlarda rekabetin olması açısından bir işletim sisteminin daha olması güzel bir gelişmedir. En azından artık android vs apple yerine microsoft'un katıldığı bir rekabet alanı bence güzel bir gelişme.