The Walking Dead: The Game-Season 2'nin üçüncü hikayesinin çıkış tarihleri belli oldu

Telltale Games, The Walking Dead: The Game-Season 2'nin üçüncü hikayesi olan In Harm's Way'in çıkış tarihini açıkladı.





Yapılan açıklamaya göre yeni hikayemiz bu ayın 13'ünde PC, Mac ve PS3(Amerika); 14'ünde Xbox 360 ve PS3(Avrupa); 15'inde ise, iOS için yayımlanacak.





The Walking Dead: The Game-Season 2'nin iOS sürümüne sahip olan kullanıcılar, yeni hikayeyi 10.49 TL'den satın alabilecekler. Oyunun iOS sürümüne aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.

