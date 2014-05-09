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The Walking Dead: The Game-Season 2'nin üçüncü hikayesinin çıkış tarihleri belli oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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The Walking Dead: The Game-Season 2'nin üçüncü hikayesinin çıkış tarihleri belli oldu
Telltale Games, The Walking Dead: The Game-Season 2'nin üçüncü hikayesi olan In Harm's Way'in çıkış tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre yeni hikayemiz bu ayın 13'ünde PC, Mac ve PS3(Amerika); 14'ünde Xbox 360 ve PS3(Avrupa); 15'inde ise, iOS için yayımlanacak. 

The Walking Dead: The Game-Season 2'nin iOS sürümüne sahip olan kullanıcılar, yeni hikayeyi 10.49 TL'den satın alabilecekler. Oyunun iOS sürümüne aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.

https://twitter.com/telltalegames Yorum Yaz
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Traktorrrrr 5 yıl
Türkçe altyazi ekleselerde almak için bi sebep olsa
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