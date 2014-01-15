The Wolf Among Us'ın ikinci hikayesi önümüzdeki ay içerisinde yayımlanacak

Telltale Games, Bill Willingham'ın "Fables" adlı çizgi roman serisinden esinlenerek geliştirdiği The Wolf Among Us'ın ikinci hikayesinin çıkış tarihi hakkında ufak bir bilgi verdi.





Geliştiricinin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, The Wolf Among Us'ın "Smoke & Mirrors" adlı ikinci hikayesi önümüzdeki ayın ilk haftasında yayımlanacak. İlk hikayenin yayımladığı tüm platformlarda(Xbox 360, PS3, PC, Mac ve iOS) boy gösterecek olan ikinci hikaye, ilk hikayedeki seçimlerimizin gölgesinde şekillenecek.





Yine etkileyici bir hikaye sunumu ile karşımıza çıkmasını beklediğimiz The Wolf Among Us'un toplamda 5 hikayeden oluşacağını da hatırlatalım.





http://www.telltalegames.com/community/discussion/56934/episode-2-release-info