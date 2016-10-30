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The Incredibles 2 vizyon tarihi değişti

Daha önce 2019 yılında vizyona gireceği duyurulan İnanılmaz Aile 2 filmi bir yıl öne çekiliyor. Filmin hayranları Haziran 2018 tarihinde devam filmine kavuşmuş olacak.
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Ekrem71
Haber Editörü
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The Incredibles 2 vizyon tarihi değişti

Pixar animasyon stüdyosunun en beğenilen yapımlarından birisi olan ve ülkemizde de çok sevilen The Incrediblesİnanılmaz Aile yeniden beyazperdeye dönüyor. İkinci film için vizyon tarihi değişirken, Oyuncak Hikayesi 4 animasyon filminden ise üzücü haber var.

Pixar’da Strateji Değişiyor

Normalde İnanılmaz Aile 2 filmi için 2019 yılı, Oyuncak Hikayesi 4 için ise 2018 yılı net tarih olarak verilmişti. Bununla birlikte İyi Bir Dinozor ve Kayıp Balık Dori filmlerinin bu yıl iyi işler yapamaması nedeniyle strateji değişikliğine gidildi. Stüdyo her yıl bir adet yeni film bir adet de devam filmi planıyla yola devam etme kararı aldı.

Bu doğrultuda gelecek filmlerin vizyon tarihinde de değişikliğe gidildi. İnanılmaz Aile 2 filmi 15 Haziran 2018 tarihine revize edilirken, Oyuncak Hikayesi 4 ise 2019 yaz aylarına ötelendi. Tarih değişikliğinin bir dezavantajı olacağı düşünülmüyor zira o dönemlerde rakip bir animasyon şimdilik duyurulmuş değil.

Ayrıca Bkz. "Vine için sürpriz talip"

İnanılmaz Aile filmi gösterime girdiği 2004 yılında 663 milyon dolar gelir elde etmiş ve Fantastik Dörtlü yapımını geride bırakmıştı. Aynı yıl En İyi Animasyon dalında Oscar ödülü de kazanmıştı. Hayranları uzun bir süredir devam yapımının gelmesi için stüdyoya taleplerini dile getiriyordu.

Oyuncak Hikayesi ise Pixar’ın en fazla kazandıran yapımı olmayı sürdürüyor. 1.1 milyar dolar hasılat elde eden filmin devamı için yine John Lasseter kolları sıvadı. Woody karakterini Tom Hanks seslendiriyor. 

 

http://culturess.com/2016/10/28/incredibles-2-announced-toy-story-4-pushed-back/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sasaki Kojiro 2 yıl en beğenilen
Kayıp Balık Dory 1 milyar doların üzerinde hasılat yağmış bir film. Bu film nasıl başarısız sayıldı anlayamadım.

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nForcer 2 yıl
O değil de, 2006 ve öncesinden devam filmi yapmadıkları bir tek "Bir Böceğin Yaşamı" kaldı. O da yapıldı mı tam olacaktır. Sonra da "Ratatouille", "Wall-E", "Yukarı Bak" ve son olarak "Cesur" filmlerinin devamı gelir.
O değil de, 2006 ve öncesinden devam filmi yapmadıkları bir tek "Bir Böceğin Yaşamı" kaldı. O da yapıldı mı tam olacaktır. Sonra da "Ratatouille", "Wall-E", "Y...
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Çok mühim bir olaymış yapacak haber bulamadılar galiba.
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BekirARSLAN 2 yıl
Teknoloji sitesi ve film haberi ? Çok garip
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nForcer 2 yıl
O değil de, 2006 ve öncesinden devam filmi yapmadıkları bir tek "Bir Böceğin Yaşamı" kaldı. O da yapıldı mı tam olacaktır. Sonra da "Ratatouille", "Wall-E", "Yukarı Bak" ve son olarak "Cesur" filmlerinin devamı gelir.
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xLmNt13 2 yıl
toy story devam filmi başarılı nadir filmlerden biri. umarım 4 te 3 kadar iyi olur
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Sasaki Kojiro 2 yıl en beğenilen
Kayıp Balık Dory 1 milyar doların üzerinde hasılat yağmış bir film. Bu film nasıl başarısız sayıldı anlayamadım.

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hidrojennn 2 yıl
ekrem yakında magazin haberleri de yapacak bu gidişle.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bekliyoruz
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