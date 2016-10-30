The Incredibles 2 vizyon tarihi değişti

Pixar animasyon stüdyosunun en beğenilen yapımlarından birisi olan ve ülkemizde de çok sevilen The Incredibles – İnanılmaz Aile yeniden beyazperdeye dönüyor. İkinci film için vizyon tarihi değişirken, Oyuncak Hikayesi 4 animasyon filminden ise üzücü haber var.

Pixar’da Strateji Değişiyor

Normalde İnanılmaz Aile 2 filmi için 2019 yılı, Oyuncak Hikayesi 4 için ise 2018 yılı net tarih olarak verilmişti. Bununla birlikte İyi Bir Dinozor ve Kayıp Balık Dori filmlerinin bu yıl iyi işler yapamaması nedeniyle strateji değişikliğine gidildi. Stüdyo her yıl bir adet yeni film bir adet de devam filmi planıyla yola devam etme kararı aldı.

Bu doğrultuda gelecek filmlerin vizyon tarihinde de değişikliğe gidildi. İnanılmaz Aile 2 filmi 15 Haziran 2018 tarihine revize edilirken, Oyuncak Hikayesi 4 ise 2019 yaz aylarına ötelendi. Tarih değişikliğinin bir dezavantajı olacağı düşünülmüyor zira o dönemlerde rakip bir animasyon şimdilik duyurulmuş değil.

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İnanılmaz Aile filmi gösterime girdiği 2004 yılında 663 milyon dolar gelir elde etmiş ve Fantastik Dörtlü yapımını geride bırakmıştı. Aynı yıl En İyi Animasyon dalında Oscar ödülü de kazanmıştı. Hayranları uzun bir süredir devam yapımının gelmesi için stüdyoya taleplerini dile getiriyordu.

Oyuncak Hikayesi ise Pixar’ın en fazla kazandıran yapımı olmayı sürdürüyor. 1.1 milyar dolar hasılat elde eden filmin devamı için yine John Lasseter kolları sıvadı. Woody karakterini Tom Hanks seslendiriyor.