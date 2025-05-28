Bu yıl gösterime girecek Pixar filmi Elio'dan yeni fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Elio olacak. Animasyon türündeki Elıo, efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın imzasını taşımasıyla merak uyandırıyor.

20 Haziran'da gösterime girecek olan Elio için tanıtım çalışmalarını sürdüren Pixar, vizyona girmesine kısa bir süre kala filmden son bir fragman daha yayınladı.

Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 6 gün önce eklendi

Elio, 20 Haziran 2025'te Gösterime Girecek

Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.

Filmin seslendirme kadrosunda Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly, Brad Garrett, Jameela Jamil ve Shirley Henderson yer alıyor. Filmin yönetmenleri ise Madeline Sharafian, Domee Shi ve Adrian Molina. Bu üçlü daha önce Inside Out, Coco ve Turning Red gibi Pixar filmlerinde çeşitli görevler almıştı.

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Pixar yapımı animasyon filmi Elio'dan yeni fragman geldi

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