Bu yıl gösterime girecek Pixar filmi Elio'dan yeni fragman geldi

20 Haziran'da gösterime girecek olan Elio için tanıtım çalışmalarını sürdüren Pixar, vizyona girmesine kısa bir süre kala filmden son bir fragman daha yayınladı.
Elio, 20 Haziran 2025'te Gösterime Girecek
Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.
Filmin seslendirme kadrosunda Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly, Brad Garrett, Jameela Jamil ve Shirley Henderson yer alıyor. Filmin yönetmenleri ise Madeline Sharafian, Domee Shi ve Adrian Molina. Bu üçlü daha önce Inside Out, Coco ve Turning Red gibi Pixar filmlerinde çeşitli görevler almıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: