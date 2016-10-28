Vine için sürpriz talip

Twitter’ın büyük umutlarla satın aldığı ancak beklentilerin altında kaldığı için kapatmaya karar verdiği Vine platformu için sürpriz bir talip çıktı. Porno devi PornHub, platformu eski görkemli günlerine geri döndürme sözü verdi.

Yeni Bir Trend Olabilir

PornHub başkan yardımcısı Corey Price, Twitter patronu Jack Dorsey’e gönderdiği mektupta Vine servisini satın almak istediğini ve eski popüler günlerine geri döndürmek istediğini bildirdi. Price, 6 saniyelik videoların porno içerikler için yeterli bir süre olarak görüyor.

Eğer satış gerçekleşirse Pornhub üzerinde 6 saniyelik Vine videoları gösterebilmek mümkün olacak. Ayrıca porno sektöründe yeni bir trendin de başlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle içeriklerin kopyalanması sorunuyla mücadele eden sektör bir çıkış yolu bulabilecek. Ayrıca içerik üreticileri de ürünlerini daha iyi şekilde ön plana çıkarıp gelir elde edebilecek.

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"Vine kapanıyor "

Diğer taraftan Vine platformunu kurtarabilecek herhangi bir gelişme yok gibi görünüyor. Twitter ekibin önemli bir bölümünü işten çıkaracak. Daha sonra da servisi kapatacak. Gidişat o yönde. Sadece PornHub gibi potansiyel alıcılar olduğu takdirde kurtulması mümkün olabilir.