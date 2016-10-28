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Vine için sürpriz talip

Twitter’ın kısa video servisi Vine için yolun sonu göründü diyebiliriz ancak sürpriz bir alıcı çıktı. Pornhub servisi her şekilde ayağa kaldıracağını düşünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,9b
1
33
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter’ın büyük umutlarla satın aldığı ancak beklentilerin altında kaldığı için kapatmaya karar verdiği Vine platformu için sürpriz bir talip çıktı. Porno devi PornHub, platformu eski görkemli günlerine geri döndürme sözü verdi.

Yeni Bir Trend Olabilir

PornHub başkan yardımcısı Corey Price, Twitter patronu Jack Dorsey’e gönderdiği mektupta Vine servisini satın almak istediğini ve eski popüler günlerine geri döndürmek istediğini bildirdi. Price, 6 saniyelik videoların porno içerikler için yeterli bir süre olarak görüyor.

Eğer satış gerçekleşirse Pornhub üzerinde 6 saniyelik Vine videoları gösterebilmek mümkün olacak. Ayrıca porno sektöründe yeni bir trendin de başlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle içeriklerin kopyalanması sorunuyla mücadele eden sektör bir çıkış yolu bulabilecek. Ayrıca içerik üreticileri de ürünlerini daha iyi şekilde ön plana çıkarıp gelir elde edebilecek.

Ayrıca Bkz. "Vine kapanıyor "

Diğer taraftan Vine platformunu kurtarabilecek herhangi bir gelişme yok gibi görünüyor. Twitter ekibin önemli bir bölümünü işten çıkaracak. Daha sonra da servisi kapatacak. Gidişat o yönde. Sadece PornHub gibi potansiyel alıcılar olduğu takdirde kurtulması mümkün olabilir. 

 

http://thenextweb.com/insider/2016/10/28/pornhub-vine-buyout/ Yorum Yaz
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Roark 3 yıl en beğenilen
erken boşalanlar için olacak heralde
1 Yanıt Yanıtla +61
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0MG90 3 yıl -Uzumaki Naruto-
-Uzumaki Naruto-
Bu nasıl bir haber forumun bir çoğunu erkekler oluşturuyor bazıları ise bayan böyle haberler yapıyorsunuz fazla değilmi?.




Ne alaka kadınlar porno izlemiyor mu?
-Uzumaki Naruto-Bu nasıl bir haber forumun bir çoğunu erkekler oluşturuyor bazıları ise bayan böyle haberler yapıyorsunuz fazla değilmi?.
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1 Yanıt Yanıtla +39
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Barni Moloztaş 3 yıl
-Oğlunuz ne iş yapıyor?
+Vine fenomeni
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Keşke xhamster alsa
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DH Misafiri 3 yıl
porno izlemek haram ve mastürbasyonda haram evlenin gençler evlenemeyeenler oruş tutsun
fitne fesad yayıldı bugünün şahidi Allah yarının hakimi olacaktır bizi yüce Allah görüyor Allahtan utanalım
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
Yalnız haber başlığını yazan arkadaş içerik ile alakalı bir şekilde başlık attığının ne derece bilincinde merak ettim :0

"Vine için yolun sonu göründü diyebiliriz ancak sürpriz bir alıcı çıktı. Pornhub servisi her şekilde ayağa kaldıracağını düşünüyor."

Sanırsın Vine iktidarsız bir erkek ve Porn sitesi kendisini tedavi edicek

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TIMERIDER 3 yıl
hayırlı olsun ne diyelim.
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gurkanse 3 yıl
yobaz tayfa go iran
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Eeltorm 3 yıl
Haberde ayıp bi taraf yok ne kadar saçmalayanlar olmuş.
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alemburda34 3 yıl
Liseliler bunu begendi
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acbold 3 yıl
Fazla üzerinde durulmaması gereken bir teklif. Sürekli böyle teklifler ile gündeme gelmek bu firmanın alışkanlığı haline geldi. Satın almak isteyeceğini sanmıyorum. Sadece ilgi çekmek için giriyorlar bu tarz teknoloji haberlerine.
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kadirirdem 3 yıl
erken boşalanlar için tam aslında :D :D
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DH Misafiri 3 yıl
Vine fenomeni nasıl oluyorduk beyler :D
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