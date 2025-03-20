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    Anlık Bildirim

    Pixar filmi Elio'nun yeni fragmanı yayınlandı

    Pixar, dikkat çekici animasyon filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan Pixar filmi Elio'nun yeni fragmanı yayınlandı.                
    Elio Tam Boyutta Gör
    Özellikle animasyon tutkunları için oldukça özel bir yere sahip olan Pixar, bu yıl yine yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Söz konusu bu film, haziran ayında gösterime girecek Elio olacak. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, dün filmden yeni bir fragman daha paylaştı.

    Elio, 13 Haziran 2025'te Gösterime Girecek

    Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.

    Filmin seslendirme kadrosunda Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly, Brad Garrett, Jameela Jamil ve Shirley Henderson yer alıyor. Filmin yönetmenleri ise Madeline Sharafian, Domee Shi ve Adrian Molina. Bu üçlü daha önce Inside Out, Coco ve Turning Red gibi Pixar filmlerinde çeşitli görevler almıştı.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 19 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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