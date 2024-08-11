Inside Out'un spin-off dizisi Dream Productions duyuruldu

Inside Out serisinin izleyiciler tarafından ne kadar sevildiğinin farkında olan Pixar, şimdi bu seriyi daha da büyütmeye hazırlanıyor. Bu hafta sonu gerçekleşen D23 fuarı sırasında duyurulan yeni Pixar projelerinden biri de Inside Out'un spin-off dizisi Dream Productions oldu.
Inside Out Dizisi Dream Productions, 2025'te Ekrana Gelecek
Dream Productions, ilk iki Inside Out filminin arasında geçecek ve rüyaların üretilmesinden sorumlu olan departmana odaklanacak. Hikâyenin merkezinde ise her gece Riley'nin rüyalarını hazırlayıp zamanında yetiştirmeye çalışan ekip olacak. Dream Productions, rüyaların aynı bir film setinde olduğu gibi bir ekip tarafından çekilip hazırlandığı bir dünyayı izleyicilere tanıtacak.
Pixar, yeni dizisi için net bir tarih vermemiş olsa da Dream Productions'ın 2025'te Disney+'ta izleyici ile buluşacağını duyurdu. D23 kapsamında diziden ilk fragman da yayınlandı ama bu fragman henüz internete yüklenmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.