Inside Out'un spin-off dizisi Dream Productions duyuruldu

Tam Boyutta Gör Pixar'ın en sevilen filmlerinden biri olan Inside Out (Ters Yüz)'un yıllar sonra gelen devam filmi, haziran ayında gösterime girdi ve sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Dünya genelinde 1.56 milyar dolar hasılata ulaşan Inside Out 2, sadece Pixar'ın değil Disney'in de son yıllardaki en başarılı işlerinden biri oldu.

Inside Out serisinin izleyiciler tarafından ne kadar sevildiğinin farkında olan Pixar, şimdi bu seriyi daha da büyütmeye hazırlanıyor. Bu hafta sonu gerçekleşen D23 fuarı sırasında duyurulan yeni Pixar projelerinden biri de Inside Out'un spin-off dizisi Dream Productions oldu.

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Inside Out Dizisi Dream Productions, 2025'te Ekrana Gelecek

Dream Productions, ilk iki Inside Out filminin arasında geçecek ve rüyaların üretilmesinden sorumlu olan departmana odaklanacak. Hikâyenin merkezinde ise her gece Riley'nin rüyalarını hazırlayıp zamanında yetiştirmeye çalışan ekip olacak. Dream Productions, rüyaların aynı bir film setinde olduğu gibi bir ekip tarafından çekilip hazırlandığı bir dünyayı izleyicilere tanıtacak.

Pixar, yeni dizisi için net bir tarih vermemiş olsa da Dream Productions'ın 2025'te Disney+'ta izleyici ile buluşacağını duyurdu. D23 kapsamında diziden ilk fragman da yayınlandı ama bu fragman henüz internete yüklenmedi.

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