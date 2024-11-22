Pixar'ın yeni filmi Elio'dan fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Sinemaseverler için, özellikle de animasyon meraklıları için oldukça özel bir yere sahip olan Pixar, son birkaç yıldır daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme geliyordu. Ancak Inside Out 2, bu kötü gidişatı tersine çevirdi. Dünya genelinde 1.68 milyar dolar hasılat yapan film, tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi oldu. Böylece Pixar filmlerinin izleyici nezdinde hâlâ kocaman bir karşılığı olduğunu da ispatladı.

Inside Out 2'nin yakaladığı bu başarı sayesinde eli yeniden güçlenen Pixar, önümüzdeki yıl yeni bir filmi daha sinemaseverlerle buluşturacak. Elio adını taşıyan bu film, 13 Haziran 2025'te gösterime girecek. Elio için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün filmden yeni bir fragman yayınladı.

Inside Out dizisi Dream Productions'ın fragmanı yayınlandı 5 sa. önce eklendi

Elio, 13 Haziran 2025'te Gösterime Girecek

Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.

Filmin seslendirme kadrosunda Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly, Brad Garrett, Jameela Jamil ve Shirley Henderson yer alıyor.

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