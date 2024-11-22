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    Anlık Bildirim

    Pixar'ın yeni filmi Elio'dan fragman yayınlandı

    Pixar'ın önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak yeni filmi Elio'dan fragman yayınlandı. Film, galaksinin dört bir yanından temsilcilerin bir araya geldiği Communiverse'te geçiyor.
    Pixar filmi Elio'dan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Sinemaseverler için, özellikle de animasyon meraklıları için oldukça özel bir yere sahip olan Pixar, son birkaç yıldır daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme geliyordu. Ancak Inside Out 2, bu kötü gidişatı tersine çevirdi. Dünya genelinde 1.68 milyar dolar hasılat yapan film, tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi oldu. Böylece Pixar filmlerinin izleyici nezdinde hâlâ kocaman bir karşılığı olduğunu da ispatladı.

    Inside Out 2'nin yakaladığı bu başarı sayesinde eli yeniden güçlenen Pixar, önümüzdeki yıl yeni bir filmi daha sinemaseverlerle buluşturacak. Elio adını taşıyan bu film, 13 Haziran 2025'te gösterime girecek. Elio için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün filmden yeni bir fragman yayınladı.

    Elio, 13 Haziran 2025'te Gösterime Girecek

    Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.

    Filmin seslendirme kadrosunda Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly, Brad Garrett, Jameela Jamil ve Shirley Henderson yer alıyor.

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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

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    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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