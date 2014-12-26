The Interview yasa dışı yollarla 20 saatte 750bin kez indirildi

Sony Pictures'in hacklenmesiyle başlayan süreçte büyük tartışmalara sebep olan film The Interview'in Sony tarafından yayınlanmasına karar verildiğini geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştık. Amerikan hükümetinin "terörist saldırı" olarak adlandırdığı saldırının ardından Sony filmi yayınlamaması konusunda tehdit edilmişti.

Film Sony'nin kararı ile yaklaşık 300 ufak sinema salonunda ve dijital ortamda yayınlanmaya başladı. Dün itibariyle Youtube, Xbox Live ve Google Play'de film yayınlanmaya başlamıştı. dijital ortamda yayınlanmasının hemen ardından da torrent sitelerinde boy göstermeye başladı. İlk 10 saatte 200bin kez indirilen film daha sonra ivmelenerek 20 saat sonunda 750bin indirilmeye ulaştı. Şüphesiz ki filmin bu kadar ilgi görmesinde son dönemlerde çok sık gündeme gelen olayların etkisi çok büyük.