The Interview yasa dışı yollarla 20 saatte 750bin kez indirildi

Sony Pictures'in hacklenmesiyle başlayan süreçte büyük tartışmalara sebep olan film The Interview'in Sony tarafından yayınlanmasına karar verildiğini geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştık. Amerikan hükümetinin "terörist saldırı" olarak adlandırdığı saldırının ardından Sony filmi yayınlamaması konusunda tehdit edilmişti.
Film Sony'nin kararı ile yaklaşık 300 ufak sinema salonunda ve dijital ortamda yayınlanmaya başladı. Dün itibariyle Youtube, Xbox Live ve Google Play'de film yayınlanmaya başlamıştı. dijital ortamda yayınlanmasının hemen ardından da torrent sitelerinde boy göstermeye başladı. İlk 10 saatte 200bin kez indirilen film daha sonra ivmelenerek 20 saat sonunda 750bin indirilmeye ulaştı. Şüphesiz ki filmin bu kadar ilgi görmesinde son dönemlerde çok sık gündeme gelen olayların etkisi çok büyük.
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Gidip gördün mü de konuşuyorsun? Herkesin giremeyeceği bir yer olması gayet iyi bence.
Lan saçmalama be.
DH çalışanları detayına kadar, ripleyen grubun adına kadar paylaşımda bulunuyor. O zaman ben boşa uyarı cezası aldım.
Donanımhaber genelde gerizekalı profilinde insanlara emanet ediyor ceza işini. Kendine fazla yüklenme. Sorun sende değil. Birebir iki yetişkin gibi tartıştığım adam beni siteye şikayet ediyor onlar da beni cezalandırıyorlar. Çocukça bir şikayet sistemi var. Hakaret olayı bambaşka bir şey. Rengi dili dini ırkı fiziksel özellikleri ya da zihinsel engelleri olsa ve bununla alay etsen bu hakaret olur. Ama adama gerizekalı diyorum bana hakaret ettin diyor. Lan bir ss...