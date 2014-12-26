Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Interview yasa dışı yollarla 20 saatte 750bin kez indirildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
406
1
39
Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
The Interview yasa dışı yollarla 20 saatte 750bin kez indirildi
Sony Pictures'in hacklenmesiyle başlayan süreçte büyük tartışmalara sebep olan film The Interview'in Sony tarafından yayınlanmasına karar verildiğini geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştık. Amerikan hükümetinin "terörist saldırı" olarak adlandırdığı saldırının ardından Sony filmi yayınlamaması konusunda tehdit edilmişti.
 
The Interview yasa dışı yollarla 20 saatte 750bin kez indirildi
Film Sony'nin kararı ile yaklaşık 300 ufak sinema salonunda ve dijital ortamda yayınlanmaya başladı. Dün itibariyle Youtube, Xbox Live ve Google Play'de film yayınlanmaya başlamıştı. dijital ortamda yayınlanmasının hemen ardından da torrent sitelerinde boy göstermeye başladı. İlk 10 saatte 200bin kez indirilen film daha sonra ivmelenerek 20 saat sonunda 750bin indirilmeye ulaştı. Şüphesiz ki filmin bu kadar ilgi görmesinde son dönemlerde çok sık gündeme gelen olayların etkisi çok büyük.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
ALTYAZISINI DA EKLERSENİZ İZLEYEBİLİRDİK
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlpKhanate 4 yıl
Sonye büyük saygım vardı çok da severdim. Çoğu ürünüm de sonydir. Fakat bu olmadı sony. Bu kadar Abd sermayeli olduğunu belli etmeyecektin. Kısmetse alternatiflerine bakıcam artık. Elveda..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
fthkn

umut_baris

fthkn

ozgun_cent

Borat tarzına kaçan bu tür politik hiciv açıkçası benim pek hoşuma gitmiyor.Konu bence ifade özgürlüğünü geçiyor.İş saygısızlıpa varınca eleştirinin tadı kalmıyor ki Amerikalılar sınır tanımamakta meşhurlar

Kime saygısızlık? Kuzey Kore halkına mı? Bence faşizm sözkonusu ise ve Kuzey Kore halkının ezildiğinin de farkında isen eleştirinin dozu olmamalı. Saldırabildiğin kadar saldırmalısın. Saygısızlık söz konusu bile değil. Tabi Kuzey Kore halkının değiştiremeyeceği şeyler var. Irkçılık ya da benzeri olgular söz konusu olmadan saygısızlık var diyemeyiz. Filmi izledim ama ırkçılık benzeri önyargılı ifadelere rastlamadım. Evet bokunu çıkarmışlar ama aşırı bir şey yok. Klasik bir Seth Rogen filmi. Fazlasıyla komik ve neden ciddiye alındığını da bilmiyorum. Bence reklamla ilgisi var.

Kapitalist medyadan öğrendiklerinizi gerçek komünizm sanmayın.

Ben kimseden bir şey öğrenmem. Düşünüp karar veririm. Faşist değiller mi yani?

Gidip gördün mü de konuşuyorsun? Herkesin giremeyeceği bir yer olması gayet iyi bence.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 4 yıl umut_baris
umut_baris

fthkn

umut_baris

fthkn

ozgun_cent

Borat tarzına kaçan bu tür politik hiciv açıkçası benim pek hoşuma gitmiyor.Konu bence ifade özgürlüğünü geçiyor.İş saygısızlıpa varınca eleştirinin tadı kalmıyor ki Amerikalılar sınır tanımamakta meşhurlar

Kime saygısızlık? Kuzey Kore halkına mı? Bence faşizm sözkonusu ise ve Kuzey Kore halkının ezildiğinin de farkında isen eleştirinin dozu olmamalı. Saldırabildiğin kadar saldırmalısın. Saygısızlık söz konusu bile değil. Tabi Kuzey Kore halkının değiştiremeyeceği şeyler var. Irkçılık ya da benzeri olgular söz konusu olmadan saygısızlık var diyemeyiz. Filmi izledim ama ırkçılık benzeri önyargılı ifadelere rastlamadım. Evet bokunu çıkarmışlar ama aşırı bir şey yok. Klasik bir Seth Rogen filmi. Fazlasıyla komik ve neden ciddiye alındığını da bilmiyorum. Bence reklamla ilgisi var.

Kapitalist medyadan öğrendiklerinizi gerçek komünizm sanmayın.

Ben kimseden bir şey öğrenmem. Düşünüp karar veririm. Faşist değiller mi yani?

Gidip gördün mü de konuşuyorsun? Herkesin giremeyeceği bir yer olması gayet iyi bence.

Lan saçmalama be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emngozcu 4 yıl
En iyi reklam yapma sistemi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 4 yıl
ben shaaningden indirdim web-dl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oroborus 4 yıl
Acayip gereksiz bir yapıma benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 4 yıl
Şu paylaşımı biz yapsak uzaklaştırma cezası alırız. 2 hafta önce, "Sony Pictures hacklenmiş, Fury filmi torrent sitelerine düşmüş" diye yazdım. Ne link paylaştım ne torrent adresi ama ne hikmetse uyarı cezası aldım.
DH çalışanları detayına kadar, ripleyen grubun adına kadar paylaşımda bulunuyor. O zaman ben boşa uyarı cezası aldım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 4 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Şu paylaşımı biz yapsak uzaklaştırma cezası alırız. 2 hafta önce, "Sony Pictures hacklenmiş, Fury filmi torrent sitelerine düşmüş" diye yazdım. Ne link paylaştım ne torrent adresi ama ne hikmetse uyarı cezası aldım.

DH çalışanları detayına kadar, ripleyen grubun adına kadar paylaşımda bulunuyor. O zaman ben boşa uyarı cezası aldım.


Donanımhaber genelde gerizekalı profilinde insanlara emanet ediyor ceza işini. Kendine fazla yüklenme. Sorun sende değil. Birebir iki yetişkin gibi tartıştığım adam beni siteye şikayet ediyor onlar da beni cezalandırıyorlar. Çocukça bir şikayet sistemi var. Hakaret olayı bambaşka bir şey. Rengi dili dini ırkı fiziksel özellikleri ya da zihinsel engelleri olsa ve bununla alay etsen bu hakaret olur. Ama adama gerizekalı diyorum bana hakaret ettin diyor. Lan bir ss...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Abd nin amacı Kuzey Kore'yi dağıtmak değil mi? Propagandasını yapmış oldu böylece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
kim young unh bunu beğenmedi. yada adı herneyse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 4 yıl
Altyazı çıkınca onunda haberini yapın lütfen, link falan da veebilirsiniz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Reklam oldu fakat reklam için yapıldığını düşünen arkadaşlar yanılıyor.Bugünkü saldırılarla beraber sonynin zararı yüzmilyon dolarları geçti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
406 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, korsan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber: "Ooo, alırım bir dal" 4 yıl 2si1 "Arlı" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Creative Woof 2'nin Sınırlarını Zorluyoruz 4 yıl Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4GB Ekran Kartı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim