Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde IPTV engellenecek iddiası

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Tam Boyutta Gör Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimleri kazandığı hafta yaptığı açıklamada; yazılım ekibiyle birlikte Süper Lig’de korsan yayınların mutlaka önüne geçeceklerini belirtmişti.

Korsan yayınlar engellenebilir mi?

Spor basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde korsan yayınlara karşı önemli bir hamle yapılıyor. BeinSports ve TFF, Belçikalı Orange şirketinin güvenlik yazılımını bu maçta kullanacak.

Korsan yayınlara darbe vurulacak 1 ay önce eklendi

Ağustos ayında BeinSports tarafından Orange şirketine devasa bir yatırım yapılarak yazılım desteği alınacağı gündeme gelmişti. Bu yazılımın her türlü yasa dışı sinyali ortadan kaldırdığı ve korsan yayınladığı engellediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bu kez Hollandalı Irdeto tarafından geliştirilen ve şifreli yayının kırılmasını engelleyen bir filigran teknolojisi kullanılmıştı ancak çok da yararlı olmamıştı.

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