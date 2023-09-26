Korsan futbol yayınları yapan IPTV uygulamalarına darbe

Tam Boyutta Gör İspanyol futbol ligi LaLiga gibi Avrupa'daki diğer birçok büyük futbol ligi, yaygın bir korsan yayın sorunu ile boğuşuyor. Organizasyon şimdi uzun süredir devam eden bu soruna, Google'ın IPTV uygulamalarını kullanıcıların telefonlarından doğrudan kaldırmasını gerektirecek sert ancak etkili bir çözüm öneriyor. Yeni çözümün diğer futbol otoriteleri tarafından da uygulanması olası gibi görünüyor.

LaLiga, IPTV’ye savaş açtı

En basit haliyle LaLiga, Android akıllı telefonlara indirilmiş uygulamaları kaldırmak istiyor ve bu işlemi Google'ın gerçekleştirmesini istiyor. Bu tuhaf teklif, İspanya'nın en üst düzey profesyonel erkek futbol organizasyonunun başkanı Javier Tebas'tan geldi. Yeni sezonun başlamasının üzerinden çok geçmemiş olmasına rağmen Tebas, LaLiga'nın halihazırda Android kullanıcıları tarafından futbol maçlarını yasadışı olarak izlemek için kullanılan 58 uygulamanın "ortadan kaldırılmasında" etkili olduğunu söyledi.

Tam Boyutta Gör Tebas kısa bir süre önce İspanya'nın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Yüksek Spor Konseyi (CSD) Başkanı Víctor Francos Díaz ve Avrupa Parlamentosu üyesi Iban García del Blanco ile bir araya gelmişti. Spor korsanlığıyla mücadeleye odaklanan bir etkinlik sırasında Díaz, Avrupa'da korsanlığın 2022 yılında yüzde 3.3 oranında arttığını söyledi. LaLiga ve diğer Avrupa büyük ligleri özellikle bu sorundan etkileniyor ve kullanıcılar çoğunlukla yetkisiz IPTV yayın hizmetleri aracılığıyla "yasadışı" olarak maçları izliyor. Benzer kullanım Türkiye’de de yaşanıyor.

58 uygulama mağazadan kaldırıldı

Tebas tarafından sağlanan verilere göre, yukarıda bahsi geçen 58 korsan uygulama dünya çapında dört milyon kullanıcı tarafından indirilmiş durumda. İspanya'da yaklaşık 1,1 milyon kullanıcı olan bu uygulamaların çoğu (800.000) Android telefon kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Tebas, LaLiga'nın yeni futbol sezonunun ilk birkaç gününde hedef alınan 58 korsan uygulamayı tam olarak nasıl "ortadan kaldırdığı" konusunda ayrıntı vermedi, ancak muhtemelen Google'ın resmi uygulama mağazası Play Store’dan kaldırıldılar.

Güvenlik robotları devriye gezmeye başladı 1 gün önce eklendi

Organizasyon, bu yeni önlemleri uygulamak için "Google ve diğer platformlarla konuştuğunu" söyledi. Öte yandan IPTV uygulamalarının App Store’dan kaldırılması bunların kullanımını önlemiyor. Cihazlarda kurulu olan uygulamalar kullanılmaya devam edecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Korsan futbol yayınları yapan IPTV uygulamalarına darbe