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    Korsan futbol yayınları yapan IPTV uygulamalarına darbe

    IPTV üzerinden korsan içerik tüketimi yeni değil ancak futbol tarafı sona yaklaşıyor. İspanyol futbol ligi, Google'dan IPTV korsan uygulamalarını kullanıcıların telefonlarından kaldırmasını istiyor.
    Korsan futbol yayınları yapan IPTV uygulamalarına darbe Tam Boyutta Gör
    İspanyol futbol ligi LaLiga gibi Avrupa'daki diğer birçok büyük futbol ligi, yaygın bir korsan yayın sorunu ile boğuşuyor. Organizasyon şimdi uzun süredir devam eden bu soruna, Google'ın IPTV uygulamalarını kullanıcıların telefonlarından doğrudan kaldırmasını gerektirecek sert ancak etkili bir çözüm öneriyor. Yeni çözümün diğer futbol otoriteleri tarafından da uygulanması olası gibi görünüyor.

    LaLiga, IPTV’ye savaş açtı

    En basit haliyle LaLiga, Android akıllı telefonlara indirilmiş uygulamaları kaldırmak istiyor ve bu işlemi Google'ın gerçekleştirmesini istiyor. Bu tuhaf teklif, İspanya'nın en üst düzey profesyonel erkek futbol organizasyonunun başkanı Javier Tebas'tan geldi. Yeni sezonun başlamasının üzerinden çok geçmemiş olmasına rağmen Tebas, LaLiga'nın halihazırda Android kullanıcıları tarafından futbol maçlarını yasadışı olarak izlemek için kullanılan 58 uygulamanın "ortadan kaldırılmasında" etkili olduğunu söyledi.

    Korsan futbol yayınları yapan IPTV uygulamalarına darbe Tam Boyutta Gör
    Tebas kısa bir süre önce İspanya'nın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Yüksek Spor Konseyi (CSD) Başkanı Víctor Francos Díaz ve Avrupa Parlamentosu üyesi Iban García del Blanco ile bir araya gelmişti. Spor korsanlığıyla mücadeleye odaklanan bir etkinlik sırasında Díaz, Avrupa'da korsanlığın 2022 yılında yüzde 3.3 oranında arttığını söyledi. LaLiga ve diğer Avrupa büyük ligleri özellikle bu sorundan etkileniyor ve kullanıcılar çoğunlukla yetkisiz IPTV yayın hizmetleri aracılığıyla "yasadışı" olarak maçları izliyor. Benzer kullanım Türkiye’de de yaşanıyor.

    58 uygulama mağazadan kaldırıldı

    Tebas tarafından sağlanan verilere göre, yukarıda bahsi geçen 58 korsan uygulama dünya çapında dört milyon kullanıcı tarafından indirilmiş durumda. İspanya'da yaklaşık 1,1 milyon kullanıcı olan bu uygulamaların çoğu (800.000) Android telefon kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Tebas, LaLiga'nın yeni futbol sezonunun ilk birkaç gününde hedef alınan 58 korsan uygulamayı tam olarak nasıl "ortadan kaldırdığı" konusunda ayrıntı vermedi, ancak muhtemelen Google'ın resmi uygulama mağazası Play Store’dan kaldırıldılar.

    Organizasyon, bu yeni önlemleri uygulamak için "Google ve diğer platformlarla konuştuğunu" söyledi. Öte yandan IPTV uygulamalarının App Store’dan kaldırılması bunların kullanımını önlemiyor. Cihazlarda kurulu olan uygulamalar kullanılmaya devam edecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    futbol, ispanya ve
    5 etiket daha korsan iptv laliga Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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