Korsan futbol yayınları yapan IPTV uygulamalarına darbe

LaLiga, IPTV’ye savaş açtı
En basit haliyle LaLiga, Android akıllı telefonlara indirilmiş uygulamaları kaldırmak istiyor ve bu işlemi Google'ın gerçekleştirmesini istiyor. Bu tuhaf teklif, İspanya'nın en üst düzey profesyonel erkek futbol organizasyonunun başkanı Javier Tebas'tan geldi. Yeni sezonun başlamasının üzerinden çok geçmemiş olmasına rağmen Tebas, LaLiga'nın halihazırda Android kullanıcıları tarafından futbol maçlarını yasadışı olarak izlemek için kullanılan 58 uygulamanın "ortadan kaldırılmasında" etkili olduğunu söyledi.
58 uygulama mağazadan kaldırıldı
Tebas tarafından sağlanan verilere göre, yukarıda bahsi geçen 58 korsan uygulama dünya çapında dört milyon kullanıcı tarafından indirilmiş durumda. İspanya'da yaklaşık 1,1 milyon kullanıcı olan bu uygulamaların çoğu (800.000) Android telefon kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Tebas, LaLiga'nın yeni futbol sezonunun ilk birkaç gününde hedef alınan 58 korsan uygulamayı tam olarak nasıl "ortadan kaldırdığı" konusunda ayrıntı vermedi, ancak muhtemelen Google'ın resmi uygulama mağazası Play Store’dan kaldırıldılar.
Organizasyon, bu yeni önlemleri uygulamak için "Google ve diğer platformlarla konuştuğunu" söyledi. Öte yandan IPTV uygulamalarının App Store’dan kaldırılması bunların kullanımını önlemiyor. Cihazlarda kurulu olan uygulamalar kullanılmaya devam edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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