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Thermaltake, 8400mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazını duyurdu

6 yıl
1,5b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Thermaltake, 8400mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazını duyurdu

Günümüzün akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarının artan güç ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji firmaları farklı harici batarya ürünleri ile karşımıza çıkıyorlar. Bu doğrultuda Thermaltake, 8400mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazının resmi duyurusunu yaptı.

Thermaltake Portable Power Pack 8400mAh ismine sahip olan ürün, akıllı cihazlarından daha fazla yararlanmak ve kullanım sürelerini arttırmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş durumda. Üzerinde 8400mAh lityum polimer batarya yer alan model, 127x72x19mm boyutlar ve 275 gram ağırlık değeri ile oldukça portatif bir yapıya sahip. Ön kesiminde yer alan LED ışıkları ile enerji durumu hakkında da bilgi verebilen portatif batarya, 500 şarj döngüsüne kadar tam performanslı olarak çalışabiliyor.
 
Thermaltake, 8400mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazını duyurdu
Diğer birçok batarya modeli üzerinde yer almayan çift USB çıkışı ile aynı anda iki cihazı şarj edebilen Thermaltake Portable Power Pack 8400mAh, 2.1A çıkışı ile kullanıcılara hızlı şarj imkanı sağlayabiliyor ve piyasada yer alan hemen hemen bütün USB cihazlar ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Tasarım açısından da oldukça şık görünen ve siyah, beyaz, mavi ve kahverengi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip olan yeni Thermaltake portatif batarya modelinin çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.

http://www.thermaltake.com/content.aspx?id=3719 Yorum Yaz
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emregök 5 yıl
Hb den samsung yurt dışındaki samsung cihazlara benzemiyo cakma gibi?
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Krauser ll 6 yıl
[__Zahid__]
Gereksiz. S4 ün şarji super kiyamete kadar bitmez. 2600 mah. varmi ötesi

harbş nefret ediyorum senden. yettin be !
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DraGonS 6 yıl
erman374
şu tür aletlerden bizim memlekette bulamıyorum hiç..
http://www.hepsiburada.com/liste/samsung-tasinabilir-sarj-cihazi-beyaz-eeb-ei1cwegstd-9000-mah/productDetails.aspx?productId=telsarjsamwegstd&categoryId=16113

EYV hocam harbiden bulamıyordum emeğer hb de varmış.
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erman374 6 yıl
şu tür aletlerden bizim memlekette bulamıyorum hiç..

hepsiburada.com/...
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By.Tolga 6 yıl
Şahsen telefonumu böyle bir takoza bağlayıp bırakmak zorunda kalmaktansa bataryalı kılıf kullanmak daha mantıklı geliyor
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CWaRRioR 6 yıl
8400mAh kapasite ve özellikle 2.1A çıkış çok iyi olmuş. Fiyatı da uygun olursa düşünülebilir.
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[__Zahid__] 6 yıl
Gereksiz. S4 ün şarji super kiyamete kadar bitmez. 2600 mah. varmi ötesi
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Lord Melkor 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]
Gereksiz. S4 ün şarji super kiyamete kadar bitmez. 2600 mah. varmi ötesi


Bayadır kullanıyosun heralde nasıl beğendin mi
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DraGonS 6 yıl
şu tür aletlerden bizim memlekette bulamıyorum hiç..
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Güzel ama fiyat belli değil
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