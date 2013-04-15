Thermaltake, 8400mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazını duyurdu





Günümüzün akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarının artan güç ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji firmaları farklı harici batarya ürünleri ile karşımıza çıkıyorlar. Bu doğrultuda Thermaltake, 8400mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazının resmi duyurusunu yaptı.





Thermaltake Portable Power Pack 8400mAh ismine sahip olan ürün, akıllı cihazlarından daha fazla yararlanmak ve kullanım sürelerini arttırmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş durumda. Üzerinde 8400mAh lityum polimer batarya yer alan model, 127x72x19mm boyutlar ve 275 gram ağırlık değeri ile oldukça portatif bir yapıya sahip. Ön kesiminde yer alan LED ışıkları ile enerji durumu hakkında da bilgi verebilen portatif batarya, 500 şarj döngüsüne kadar tam performanslı olarak çalışabiliyor.

Diğer birçok batarya modeli üzerinde yer almayan çift USB çıkışı ile aynı anda iki cihazı şarj edebilen Thermaltake Portable Power Pack 8400mAh, 2.1A çıkışı ile kullanıcılara hızlı şarj imkanı sağlayabiliyor ve piyasada yer alan hemen hemen bütün USB cihazlar ile uyumlu olarak çalışabiliyor.





Tasarım açısından da oldukça şık görünen ve siyah, beyaz, mavi ve kahverengi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip olan yeni Thermaltake portatif batarya modelinin çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.

http://www.thermaltake.com/content.aspx?id=3719