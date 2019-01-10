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Zotac MEK Mini en küçük oyun bilgisayarları arasında yerini aldı

9 litrelik hacme sahip olan Zotac MEK Mini oyuncu bilgisayarı bununla birlikte güçlü Intel işlemciler ve Nvidia GeForce RTX 2000 serisi ekran kartlarına ev sahipliği yapıyor.
4 ay
8,1b
2
5
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapısı gereği oyuncu bilgisayarları genelde belirli bir boyutun altına inemiyor. Hem dizüstü hem de masaüstü tarafında bu böyle. Bununla birlikte üreticilerin bu engeli aşmak için farklı çözümleri gündeme geliyor. Zotac MEK Mini buna son örnek.

Zotac MEK Mini özellikleri

CES 2019 fuarında sahneye çıkan MEK Mini oyuncu bilgisayarı dünyanın en küçük masaüstü oyuncu bilgisayarlarından birisi durumunda. Güçlü donanım sadece 9.18 litrelik hacme sahip bir kasa içerisine sığdırılmış.

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Zotac MEK Mini oyuncu sisteminde altı çekirdekli bir Intel Core i7 işlemci ile Zotac Gaming GeForce RTX 2000 serisi mini ekran kartları yer alıyor. 16GB DDR4 bellek yanında NVMe M.2 SSD sürücü geliyor. İstenirse 2TB’a kadar HDD seçenekleri de tercih edilebiliyor.

Zotac MEK Mini içerisinde Killer Gigabit Ethernet ve Killer Wireless bağlantı teknolojileri çevrim içi oyunlarda en hızlı iletişimi sunmayı amaçlıyor. Masaüstü sistemi olsa da Zotac oyuncuların kolay bir şekilde kasalarını gittikleri yere götürebileceklerini ifade ediyor. Yeni mini oyuncu bilgisayarı önümüzdeki aylarda piyasada olacak.

 

https://www.techpowerup.com/251350/zotac-shows-off-mek-mini-gaming-pc-zbox-mini-pcs-and-more-at-ces-2019 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
7 yıl önce zotac aldiğimda millet benle alay etmişti.at gözlüğünü çıkartmayı beceremeyen milletimiz araştırmayı eziyet olarak görüyor..
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Lana-Del-Rey 4 ay
Gerçek "mini pc" Zotac MAGNUS'tur. İçinde sıvı soğutma ve 6700+1080 kombiniyle gelir. Gerçek manada küçüktür (20cmX20cmX10cm).
zotac.com/...
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Orange dragon 4 ay
Zotac ın değeri bilinmiyor
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TheNewAtilla 4 ay
iki tane xbox one fat kasa boyutunda gibi. pek küçük gözükmüyor yani
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ssbrutality 4 ay
AMP Edition mı bari :))
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