Zotac MEK Mini en küçük oyun bilgisayarları arasında yerini aldı

Yapısı gereği oyuncu bilgisayarları genelde belirli bir boyutun altına inemiyor. Hem dizüstü hem de masaüstü tarafında bu böyle. Bununla birlikte üreticilerin bu engeli aşmak için farklı çözümleri gündeme geliyor. Zotac MEK Mini buna son örnek.

Zotac MEK Mini özellikleri

CES 2019 fuarında sahneye çıkan MEK Mini oyuncu bilgisayarı dünyanın en küçük masaüstü oyuncu bilgisayarlarından birisi durumunda. Güçlü donanım sadece 9.18 litrelik hacme sahip bir kasa içerisine sığdırılmış.

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Zotac MEK Mini oyuncu sisteminde altı çekirdekli bir Intel Core i7 işlemci ile Zotac Gaming GeForce RTX 2000 serisi mini ekran kartları yer alıyor. 16GB DDR4 bellek yanında NVMe M.2 SSD sürücü geliyor. İstenirse 2TB’a kadar HDD seçenekleri de tercih edilebiliyor.

Zotac MEK Mini içerisinde Killer Gigabit Ethernet ve Killer Wireless bağlantı teknolojileri çevrim içi oyunlarda en hızlı iletişimi sunmayı amaçlıyor. Masaüstü sistemi olsa da Zotac oyuncuların kolay bir şekilde kasalarını gittikleri yere götürebileceklerini ifade ediyor. Yeni mini oyuncu bilgisayarı önümüzdeki aylarda piyasada olacak.