Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake, yeni sıvı soğutma sistemiyle karşımızda: Bigwater 760 Pro

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
17
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Thermaltake, yeni sıvı soğutma sistemiyle karşımızda: Bigwater 760 Pro
Tam Boyutta Gör
İşlemci soğutucu dendiğinde aklımıza ilk gelen üreticilerden Thermaltake, hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü Bigwater 760 Pro'nun duyurusunu gerçekleştirdi.
252.8 mm uzunluğunda, 145.8 mm genişliğinde, 84 mm yüksekliğinde ve 1.5 kg ağırlığında hazırlanan Bigwater 760 Pro'da, radyatör, pompa ve sıvı tankı (rezervuar) gibi sıvı soğutma bileşenleri tek bir çatı altında toplanmış. Derli toplu bir görünüm sergileyen bu kasanın montajı, bilgisayar kasasının 5.25-inç'lik sürücü bölmelerine yapılıyor. Sıvı soğutma sisteminin, bilgisayar kasasında 2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini kapladığını belirtelim. Her bir sıvı soğutma bileşeninin boyutları merak edenler için şu şekilde;
  • Alüminyum radyatör: 144.3 mm x 120 mm x 33 mm
  • Sıvı tankı: 79.9 mm x 67.8 mm x 76.4 mm (270 cc kapasiteli)
  • Pompa: 75 mm x 70 mm x 75 mm
İşlemci yüzeyi ile doğrudan temas halindeki soğutucu blok, 45 mm çapında, 35 mm yüksekliğinde, 150 gram ağırlığında tasarlanmış ve daha başarılı ısı transferi için bakırdan imal edilmiş. Gördüğümüz kadarıyla, uzun vadede korozyon problemlerinin önüne geçebilmek adına soğutucu blok, nikel ile kaplanmış.
Seramik mil yatağı teknolojili pompa, saatte 500 litre soğutma sıvısı pompalayabildiği gibi çalışma sırasında yalnızca 16 dBA seviyesinde ses çıkarıyor. Pompanın çalışma ömrü ortalama 80.000 saat olarak açıklanmış durumda.
Radyatörün üzerine takılan mavi LED'li, 120 mm çapındaki fan, 1600 devir / dakika ile 2.400 devir / dakika hızları arasında değişen hızlarda çalışıyor. Ortalama 30.000 saat çalışma ömrü bulunan fan, düşük devirde 29.4 dBA seviyesinde ses çıkarırken, yüksek devirde çıkan ses 39.9 dBA. Fanın çalışma hızına, sıvı soğutma sisteminin ön panelindeki fan kontrolcüyle müdahale edebiliyorsunuz. Ayrıca ön paneldeki pencere aracılığıyla soğutma sıvısı seviyesini kontrol altında tutabiliyorsunuz. İstediğiniz takdirde sıvı takviyesi yapabiliyorsunuz. Soğutma sıvısının içeriğinde propilen glikol söz konusu.
Bigwater 760 Pro'nun, 9.5 mm'lik iç çapa sahip çift yönlü hortumları, morötesi ışık kaynaklarına karşı duyarlı. Bu da modifiye tutkunlarının ilgisini çekebilir. Son olarak ek masrafa girerek sıvı soğutma sisteminin kapsamını genişletebilir; ekran kartı veya RAM'lerinizi de soğutabilirsiniz.
Bigwater 760 Pro'nun 150$ civarında fiyatlandırılması bekleniyor.
Thermaltake, yeni sıvı soğutma sistemiyle karşımızda: Bigwater 760 Pro
Tam Boyutta Gör
Thermaltake, yeni sıvı soğutma sistemiyle karşımızda: Bigwater 760 Pro
Tam Boyutta Gör
Thermaltake, yeni sıvı soğutma sistemiyle karşımızda: Bigwater 760 Pro
Tam Boyutta Gör
Thermaltake, yeni sıvı soğutma sistemiyle karşımızda: Bigwater 760 Pro
Tam Boyutta Gör

http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001962 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sinanerdem 6 yıl
Çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IRyujin 6 yıl
O su tankı ve panel arasında ki büyük kanyon gibi boşluk can sıkıcı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
funkerman 6 yıl
Soğutucu değilde kasa çok hoşuma gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 6 yıl
çok pahalı değilmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri  6 yıl
Sıvı tankıyla dış yüzey arasındaki boşluk nedir yahu?
3 kuruşluk çin malı ürünlere benzemiş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İstan34bul 6 yıl
Bunun 780İ modelini kullandım CPU BLOGU SAF BAKIR olduğu halde CPU çekirdek sıcaklığım 71-73 dereceyken
Corsair H100 aldım sıcaklıklarım 63 derece oldu karar sizin

Kaldıkı 760 Modeli 780i den daha kötü ALMAYIN derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 6 yıl
Cpu bloğu küçük gibi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 6 yıl
Aslında benim için ses çıkartmasının pek bi önemi yok. Çünkü gümbür gümbür çalışan fanlara alıştım doğrusu. Bu yüzden, ürün bana çok iyi göründü. Bi de kasanın modelini bilen var mı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 6 yıl jakops.
jakops.

Aslında benim için ses çıkartmasının pek bi önemi yok. Çünkü gümbür gümbür çalışan fanlara alıştım doğrusu. Bu yüzden, ürün bana çok iyi göründü. Bi de kasanın modelini bilen var mı ?


Thermaltake Overseer RX-I Snow Edition.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 6 yıl
5.25 e takılan sıvı soğutmalar hoşuma gidiyor. Bize geleceğini sanmam, EKSEN de var bir tane 4-5 yıll önce çıkan modeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1132 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar, thermaltake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 36. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji Programı" Nexus 4 Türkiye'de, Crytek Türkiye ofisi açıldı ve fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim