Thermaltake, yeni sıvı soğutma sistemiyle karşımızda: Bigwater 760 Pro

İşlemci soğutucu dendiğinde aklımıza ilk gelen üreticilerden Thermaltake, hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü Bigwater 760 Pro'nun duyurusunu gerçekleştirdi.

252.8 mm uzunluğunda, 145.8 mm genişliğinde, 84 mm yüksekliğinde ve 1.5 kg ağırlığında hazırlanan Bigwater 760 Pro'da, radyatör, pompa ve sıvı tankı (rezervuar) gibi sıvı soğutma bileşenleri tek bir çatı altında toplanmış. Derli toplu bir görünüm sergileyen bu kasanın montajı, bilgisayar kasasının 5.25-inç'lik sürücü bölmelerine yapılıyor. Sıvı soğutma sisteminin, bilgisayar kasasında 2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini kapladığını belirtelim. Her bir sıvı soğutma bileşeninin boyutları merak edenler için şu şekilde;



Alüminyum radyatör: 144.3 mm x 120 mm x 33 mm

144.3 mm x 120 mm x 33 mm Sıvı tankı: 79.9 mm x 67.8 mm x 76.4 mm (270 cc kapasiteli)



79.9 mm x 67.8 mm x 76.4 mm (270 cc kapasiteli) Pompa: 75 mm x 70 mm x 75 mm



İşlemci yüzeyi ile doğrudan temas halindeki soğutucu blok, 45 mm çapında, 35 mm yüksekliğinde, 150 gram ağırlığında tasarlanmış ve daha başarılı ısı transferi için bakırdan imal edilmiş. Gördüğümüz kadarıyla, uzun vadede korozyon problemlerinin önüne geçebilmek adına soğutucu blok, nikel ile kaplanmış.

Seramik mil yatağı teknolojili pompa, saatte 500 litre soğutma sıvısı pompalayabildiği gibi çalışma sırasında yalnızca 16 dBA seviyesinde ses çıkarıyor. Pompanın çalışma ömrü ortalama 80.000 saat olarak açıklanmış durumda.



Radyatörün üzerine takılan mavi LED'li, 120 mm çapındaki fan, 1600 devir / dakika ile 2.400 devir / dakika hızları arasında değişen hızlarda çalışıyor. Ortalama 30.000 saat çalışma ömrü bulunan fan, düşük devirde 29.4 dBA seviyesinde ses çıkarırken, yüksek devirde çıkan ses 39.9 dBA. Fanın çalışma hızına, sıvı soğutma sisteminin ön panelindeki fan kontrolcüyle müdahale edebiliyorsunuz. Ayrıca ön paneldeki pencere aracılığıyla soğutma sıvısı seviyesini kontrol altında tutabiliyorsunuz. İstediğiniz takdirde sıvı takviyesi yapabiliyorsunuz. Soğutma sıvısının içeriğinde propilen glikol söz konusu.



Bigwater 760 Pro'nun, 9.5 mm'lik iç çapa sahip çift yönlü hortumları, morötesi ışık kaynaklarına karşı duyarlı. Bu da modifiye tutkunlarının ilgisini çekebilir. Son olarak ek masrafa girerek sıvı soğutma sisteminin kapsamını genişletebilir; ekran kartı veya RAM'lerinizi de soğutabilirsiniz.



Bigwater 760 Pro'nun 150$ civarında fiyatlandırılması bekleniyor.



http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001962