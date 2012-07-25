Thermaltake'den 2.5-inç ve 3.5-inç'lik alüminyum sabit disk kutuları: Muse 5G

Thermaltake, ''Muse 5G'' olarak isimlendirdiği sabit disk kutularının duyurusunu gerçekleştirdi. Sabit diskinizi veya SSD'nizi taşınabilir hale getiren Muse 5G'nin iki farklı modeli bulunuyor: 2.5-inç ve 3.5-inç.



2.5-inç'lik model 126 mm x 79 mm x 18.5 mm ebatlarında ve 97 gram ağırlığında; 3.5-inç'lik model ise 203 mm x 118 mm x 55 mm ebatlarında ve 350 gram ağırlığında tasarlanmış.

Alüminyum ve plastik materyallerin kullanıldığı sabit disk kutuları, SATA-I (1.5 Gb/sn), SATA-II (3 Gb/sn), SATA-III (6 Gb/sn) arabirimli disklere destek veriyor ve USB 3.0 aracılığıyla bilgisayara bağlanıyor. 3.5-inç'lik model ekstradan güç adaptörüne ve açma / kapama tuşuna sahip.

Thermaltake, Muse 5G serisinin fiyatına dair açıklama yapmamış.

