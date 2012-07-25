Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake'den 2.5-inç ve 3.5-inç'lik alüminyum sabit disk kutuları: Muse 5G

6 yıl
3,7b
1
3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Thermaltake'den 2.5-inç ve 3.5-inç'lik alüminyum sabit disk kutuları: Muse 5G
Tam Boyutta Gör
Thermaltake'den 2.5-inç ve 3.5-inç'lik alüminyum sabit disk kutuları: Muse 5G
Tam Boyutta Gör
Thermaltake, ''Muse 5G'' olarak isimlendirdiği sabit disk kutularının duyurusunu gerçekleştirdi. Sabit diskinizi veya SSD'nizi taşınabilir hale getiren Muse 5G'nin iki farklı modeli bulunuyor: 2.5-inç ve 3.5-inç.
2.5-inç'lik model 126 mm x 79 mm x 18.5 mm ebatlarında ve 97 gram ağırlığında; 3.5-inç'lik model ise 203 mm x 118 mm x 55 mm ebatlarında ve 350 gram ağırlığında tasarlanmış.
Alüminyum ve plastik materyallerin kullanıldığı sabit disk kutuları, SATA-I (1.5 Gb/sn), SATA-II (3 Gb/sn), SATA-III (6 Gb/sn) arabirimli disklere destek veriyor ve USB 3.0 aracılığıyla bilgisayara bağlanıyor. 3.5-inç'lik model ekstradan güç adaptörüne ve açma / kapama tuşuna sahip.
Thermaltake, Muse 5G serisinin fiyatına dair açıklama yapmamış.
Thermaltake'den 2.5-inç ve 3.5-inç'lik alüminyum sabit disk kutuları: Muse 5G
Tam Boyutta Gör
Thermaltake'den 2.5-inç ve 3.5-inç'lik alüminyum sabit disk kutuları: Muse 5G
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
galluptack1112 6 yıl
Thermaltake, Muse 5G serisinin fiyatına dair açıklama yapmamış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omaryazgi 6 yıl
ssd yi taşımak çok güzel olurdu fakat biraz daha zaman var fiyatlar daha oturmadı bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darknesss45 6 yıl
ssdim olsaydida ben yanimda cantaylada tasirdim :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech Driving Force GT Direksiyon video inceleme "Yarışa Hazırlanın!" 6 yıl Thermaltake Level 10 GT Snow Edition kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim