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Thermaltake'den rengarenk sıvı soğutucu

Thermaltake Water 3.0 Riing RGB hepsi-bir-arada sıvı soğutma sistemleri, 256 farklı renk ile bilgisayar kasanızın içini istediğiniz kombinasyonda aydınlatabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake'den rengarenk sıvı soğutucu

Topladığı bilgisayar sisteminde renkli aydınlatma tasarımlarına önem verenler için bileşenler de özel olarak hazırlanıyor. Thermaltake'nin Water 3.0 Riing RGB hepsi-bir-arada sıvı soğutma serisi, LED aydınlatma sistemi ile kasanızın içini rengarenk hale getiriyor. 

Thermaltake Water 3.0 Riing RGB serisi içerisinde 240 mm ve 360 mm boyutlarında değişen sıvı soğutma sistemleri yer alıyor. Sistemlerin içerisindeki Thermaltake Riing 12 fanlarında ise 256 renkli LED lambalar halka şeklinde sıralanmış. Yükün yoğunluğuna göre fanların hızı ve LED sistemin renkleri değişiyor. 

Hız ve renk kontrolü için akıllı bir kontrolcüden faydalanılıyor. Kontrolcü yoğun yüklerde 800-1500 devir/dakika, düşük yüklerde 400-1000 devir/dakika arasında otomatik olarak fan hızını değiştirebiliyor. Ayrıca LED aydınlatmayı ister kırmızı-sarı-mavi-yeşil renklerde isterseniz de 256 farklı renk yelpazesinde döngüye girecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine aydınlatma bir renkte sabit kalabiliyor ve kontrolcü bu rengi hafızaya alabiliyor. Bilgisayarı kapatıp açsanız bile aynı renk muhafaza ediliyor. Thermaltake Water 3.0 Riing RGB serisi için henüz bir çıkış tarihi verilmedi.  

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-rgb-riing-water-3,30708.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
caneycaney 3 yıl
razer etti bu işin içine ve cılkını çıkardı artık
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Patren 3 yıl
güzel gözüküyor meraklısı kesin alır
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