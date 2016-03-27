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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake’den sessizlik odaklı Riing Silent 12 işlemci soğutucusu

Kasa içerisinde sessizliği sağlamak için, özel geliştirilmiş bileşenler kullanmak gerekiyor. Bunların en başında ise işlemci soğutucuları geliyor. Thermaltake Riing Silent bunlardan birisi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar sisteminde en iyi soğutma performansını ve en sessiz çalışma ortamını arayanlar için, Thermaltake’den sessizlik odaklı Riing Silent 12 adında yeni bir işlemci soğutucusu geliyor.

Riing Silent 12 modelinde, 120mm ölçülerinde bir fan yer alıyor. Üst seviye RAM ve anakartlar ile kullanıma uygun olan fanda, 11 bıçaklı bir yapı kullanılıyor. Bu yapı, büyük miktarlarda havanın, tüm açılardan ısı dağıtıcının içerisinden geçmesini sağlamak için optimize edilmiş.

Isı dağıtıcıda yer alan 0.4mm kalınlığındaki alüminyum yaprakların arasındaki mesafe 2.2mm olarak belirlenmiş. Böylece, dayanıklı ısı boruları ile en hızlı hava transferi amaçlanıyor. Isı boruları, işlemci ile sürekli temas halinde olduğu için, ısı dağıtımı da verimli bir şekilde gerçekleşiyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Broadwell-EP işlemciler, ay sonunda geliyor"

Fan üzerindeki rüzgar önleyici çerçeve, baskı etkisi oluşturuyor ve havanın kaçmasını engelliyor. Ayrıca, hidrolik rulman sayesinde en düşük gürültü seviyesi sağlanıyor. Yine fanın özel tasarımı, gürültü ve titreşimi azaltacak şekilde düşünülmüş.

PWM fonksiyonu sayesinde, fanın hızı iş yüküne göre ayarlanabiliyor. Düşük yoğunluklarda, fan en yavaş seviyesine iniyor ve maksimum sessizlik elde ediliyor. Patentli LED aydınlatma ise, benzersiz bir ışık efekti oluşmasını sağlıyor. Soğutucu, INTEL Core i7-4770K ile yapılan tam yük testlerinde, 13.4 desibel gürültü seviyesi ve yüzde 50 fan hızını yakalamayı başarmış. Sıcaklık ise 30-32.5 derece arasında tutulmuş.

Soğutucu, Intel LGA 2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150/775 soketler ile AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 soketlere uyumlu. Henüz resmi çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı. 

 

http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002881 Yorum Yaz
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cem650 3 yıl
sıvı soğutma gibisi yok.
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Glorfindel1907 3 yıl
Thermaltake iyidir bu konularda fiyatı nasıl olur acaba.
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vjdrsjejv 3 yıl
Sessizlik odaklı toplanacaksa en önemlisi güç kaynağı ve ekran kartı olmalı bence. En çok ses çıkaran onlar tabi harddisk varsa oda.
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Das Boot 3 yıl
Fanın çapı genişledikçe dönüş hızı azaldığından çoğu 120mm fan sessiz çalışıyor. CM Hyper t4 kullanıyorum çok sessiz çalışıyor.
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