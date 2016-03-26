Intel Broadwell-EP işlemciler, ay sonunda geliyor

Intel’in iş istasyonlarına yönelik olarak geniş bir çekirdek ölçeklendirme yelpazesi içerisinde sunduğu EP işlemci ailesi, Broadwell mimarisini temel aldığı yeni serisi ile ay sonunda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Broadwell-EP olarak adlandırılan yeni seride, önceki nesle göre bazı optimizasyonlar dikkat çekiyor. Örneğin, 14nm üretim sürecini temel alan yeni mimari, yüzde 20 daha fazla çekirdek ve yüzde 20 daha fazla Seviye 3 önbellek barındırıyor. Böylece, performansta yüzde 18 civarında bir artış elde ediliyor.

Yine DDR4 belleklere olan değer artırılıyor ve 2400MT/s seviyeleri elde ediliyor. Seri, Xeon E5-2600 V4 şeklinde isimlendirilen işlemcilere ev sahipliği yapacak. Seride toplam 20 adet işlemci yer alıyor ve ısıl tasarım değerleri 165 Watt seviyesine kadar çıkıyor.

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Serideki en alt model Xeon E5-2602 V4 olarak belirlenmiş. 4 çekirdek ve 8 izlek birimi barındıran işlemci, 5.1GHz taban frekansı ile, serinin en hızlı değerine ulaşıyor. Ayrıca 165 Watt ile ısıl tasarım gücü en yüksek olan işlemci olarak da dikkat çekiyor.

En tepe model ise Intel Xeon E5-2699 V4. 22 çekirdek ve 44 izlek birimi olan işlemcide, 55MB Seviye 3 önbellek belirlenmiş. 2.2GHz taban hızı yanında, 3.6GHz aşırtılmış hız bulunuyor. İşlemcinin ısıl tasarım değeri 145 Watt seviyesinde. Çift ve tek soketli anakartlar ile uyumlu olan Broadwell-EP serisinin, 31 Mart tarihinde piyasada olacağı belirtiliyor.