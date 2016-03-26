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Intel Broadwell-EP işlemciler, ay sonunda geliyor

İş istasyonu tarafında daha güçlü çözümler arayanlar, Intel’in geniş bir ürün gamı ile piyasaya süreceği yeni Broadwell-EP adındaki işlemci serisini bekleyebilir.
3 yıl
3,9b
1
7
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in iş istasyonlarına yönelik olarak geniş bir çekirdek ölçeklendirme yelpazesi içerisinde sunduğu EP işlemci ailesi, Broadwell mimarisini temel aldığı yeni serisi ile ay sonunda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Broadwell-EP olarak adlandırılan yeni seride, önceki nesle göre bazı optimizasyonlar dikkat çekiyor. Örneğin, 14nm üretim sürecini temel alan yeni mimari, yüzde 20 daha fazla çekirdek ve yüzde 20 daha fazla Seviye 3 önbellek barındırıyor. Böylece, performansta yüzde 18 civarında bir artış elde ediliyor.

Yine DDR4 belleklere olan değer artırılıyor ve 2400MT/s seviyeleri elde ediliyor. Seri, Xeon E5-2600 V4 şeklinde isimlendirilen işlemcilere ev sahipliği yapacak. Seride toplam 20 adet işlemci yer alıyor ve ısıl tasarım değerleri 165 Watt seviyesine kadar çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel'den ince dizüstülere yönelik en güçlü işlemci"

Serideki en alt model Xeon E5-2602 V4 olarak belirlenmiş. 4 çekirdek ve 8 izlek birimi barındıran işlemci, 5.1GHz taban frekansı ile, serinin en hızlı değerine ulaşıyor. Ayrıca 165 Watt ile ısıl tasarım gücü en yüksek olan işlemci olarak da dikkat çekiyor.

En tepe model ise Intel Xeon E5-2699 V4. 22 çekirdek ve 44 izlek birimi olan işlemcide, 55MB Seviye 3 önbellek belirlenmiş. 2.2GHz taban hızı yanında, 3.6GHz aşırtılmış hız bulunuyor. İşlemcinin ısıl tasarım değeri 145 Watt seviyesinde. Çift ve tek soketli anakartlar ile uyumlu olan Broadwell-EP serisinin, 31 Mart tarihinde piyasada olacağı belirtiliyor. 

 

http://wccftech.com/intel-broadwell-ep-xeon-e5-2600-v4-march-launch/ Yorum Yaz
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hidrojennn 3 yıl en beğenilen
yoksulseytan22
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ışid de terörist, pkk da, dhkp-c de. ama burası teknoloji sitesi bunların tartışılacağı veya paylaşılacağı bir site değil. gazete v.b. siyasi sitelerde görüşlerinizi belirtebilirsiniz.
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yoksulseytan22 3 yıl
IRAK ŞAM İSLAM DEVLETİ TERÖRİSTLERİNİN VE DİNCİLERİN MESAJLARINI KOLLAYIP KORUYAN ADMİNLERE BURDAN SELAM GÖNDERELİM.
BİZİM MESAJLAR DOKUNDU SİZE GALİBA! O YÜZDEN SİLİYORSUNUZ.
DURMAK YOK YOBAZLIĞA DEVAM!
IRAK ŞAM İSLAM DEVLETİ TERÖRİSTLERİNİN VE DİNCİLERİN MESAJLARINI KOLLAYIP KORUYAN ADMİNLERE BURDAN SELAM GÖNDERELİM.BİZİM MESAJLAR DOKUNDU SİZE GALİBA! O ...
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cheelik 3 yıl
bazı CAD-CAM programları için istersen 100 tane izlek olsun fark etmiyor işlemcinin hızı hesaplamada avantaj sağlıyor öyle eski programlarda değil bu bahsettiklerim her sene güncellemek için sözleşmeler yapıp bi dünya para verdiğimiz programlar xeon işlemciyi oc ile 4.5 ghz de çalıştırıp zaman kazanmaya çalışıyorduk.5.1 Ghz de çalışan işlemci gerçekten sanayide ihtiyaç olan çok işe yarıyacak bi işlemci satışta kesinlikle farkını göstericektir 7-8 Ghz işlemcileri yapmaları bundan sonra daha olası artık
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hidrojennn 3 yıl en beğenilen
yoksulseytan22
IRAK ŞAM İSLAM DEVLETİ TERÖRİSTLERİNİN VE DİNCİLERİN MESAJLARINI KOLLAYIP KORUYAN ADMİNLERE BURDAN SELAM GÖNDERELİM. BİZİM MESAJLAR DOKUNDU SİZE GALİBA! O YÜZDEN SİLİYORSUNUZ. DURMAK YOK YOBAZLIĞA DEVAM!

ışid de terörist, pkk da, dhkp-c de. ama burası teknoloji sitesi bunların tartışılacağı veya paylaşılacağı bir site değil. gazete v.b. siyasi sitelerde görüşlerinizi belirtebilirsiniz.
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black_flood 3 yıl
selmand
14nm de neden TDP bu kadar yükselmiş

gayet doğal bir durum bu durum otomobil sektöründe de aynı güç istiyorsun ama aygazla yol alsın diyorsun ne biçim bir mantık ?? 5.1 ghz default hızda kaç tane işlemci gördün ayrıca ???
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Fiasco 3 yıl
demekki tdp'yi bu kadar arttırdığı için çekirdek hızı yerine çekirdek sayısına odaklanıyorlar. 4 çekirdek 165w!
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yoksulseytan22 3 yıl
IRAK ŞAM İSLAM DEVLETİ TERÖRİSTLERİNİN VE DİNCİLERİN MESAJLARINI KOLLAYIP KORUYAN ADMİNLERE BURDAN SELAM GÖNDERELİM.
BİZİM MESAJLAR DOKUNDU SİZE GALİBA! O YÜZDEN SİLİYORSUNUZ.
DURMAK YOK YOBAZLIĞA DEVAM!
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IceRulez 3 yıl
5.1 ghz ? pardon ama oha
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