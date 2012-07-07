Thunderbolt kabloları neden pahalı ?

Intel tarafından geliştirilen ve Apple tarafından son kullanıcıyla buluşturulan Thunderbolt 1,5 yaşını doldurmak üzere. Yaklaşık 1,5 senede yavaş da olsa 3.parti aksesuar üreticileri Thunderbolt’lu çeşitli çözümlerini pazarda satışa sunmuş durumdalar. Bu aksesuarlar bir tarafa, Thunderbolt konusunda tüketicilerin en çok şikayet ettiği bir nokta var; kablo fiyatlarındaki pahalılık.

Tıpkı USB arayüzü gibi Apple’ın pazara kazandırdığı Thunderbolt arayüzü için Apple’dan kablo almaya kalktığınızda 50 doları gözden çıkarmanız gerekiyor ki bu fiyat ülkemizde çok daha yükseliyor. Diğer taraftan 3.parti üreticilerinin de yeni yeni satışa sunduğu Thunderbolt kablolarının benzer fiyat bandında satılması, akla “Thunderbolt kabloları neden bu kadar pahalı ?” sorusunu getiriyor.



Pazarda küçük bir gezinti…



Belkin, Elgato ve Kanex, son zamanda Thunderbolt kablolarını satışa sunan 3.parti üreticilerin başında geliyor. Kanex, 2 metrelik Thunderbolt kablosu için 60 dolarlık fiyat etiketi belirlemiş. Öte yandan yakın zamanda Thunderbolt destekli katı hal sürücünü satışa sunan Elgato’nun 0,5 metrelik Thunderbolt kablosu için belirlediği satış fiyatı da 60 dolar. Ünlü aksesuar üreticisi Belkin’de ise durum en azından biraz daha iyi; Thunderbolt kablosuyla birlikte sattığı Express Dock için 45 dolarlık satış fiyatı belirlemiş.



Peki fiyatların bu denli yüksek olmasının temel sebebi ne?

Sinyal işleme yongası üreticilerinden Intersil’in pazarlamadan sorumlu yöneticisi John Mitchell’e göre kablolardaki ortak nokta “Gennum alıcı-vericisi”ne sahip olmaları. Mitchell, Gennum alıcı-vericisini birinci nesil kablo olarak ifade ediyor. Alıcı-vericiyi geliştiren Gennum firması, Mart ayında Semtech tarafından satın alınmış.

Gennum imzası taşıyan bu yonga sistemi telekomünikasyon uygulamaları için oldukça pahalı bir yarı iletken olan silisyum germanyum (SiGe) kullanılarak üretiliyor. Bu alıcı-vericinin yanı sıra mevcut tasarımda ayrı bir mikro kontrolcü, güç yönetim elemanı, voltaj dalgalanmalarına karşı gerilim düzenleyici potansiyel regülatörü ile opsiyonel olarak 15V’luk güç kaynağı bulunuyor. Esas olaraksa Thunderbolt kablosunun her iki ucunda da toplam 4 entegre devre yer almakta.

Intersil’den Mitchell, Thunderbolt’un aktif bir kablo olmasından ötürü güçlü olduğunu ifade ederken, aktif kabloda (performans artışı için yarı iletkenlerin kullanıldığı kablolar) saat yongası ile veri geri kazanım yongasına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu durum da haliyle malzeme maliyetlerinde artışa sebep oluyor. Bunlara ek olarak Thunderbolt kablolarında bakır kullanımı, maliyeti pasif kablolara (yarı iletkenlerin kullanılmadığı kablolar; HDMI ya da USB örneğin) göre daha da yükselmesine neden olmakta.

Kısacası Thunderbolt’ta şu anda kullanılan tasarım, maliyetlerin bir hayli yükselmesine sebep vermekte. Bu durumun 2013 yılına kadar değişmeyeceğini söyleyen Mitchell, firma olarak maliyet probleminin üstesinden Thunderbolt teknolojisi için geliştirdikleri “Aktif Kablo Entegre Devre Çözümü” ile geleceklerini belirtiyor.

Geliştirilen bu çözümde mikro kontrolcü ile alıcı-verici tek bir sinyal işleme yongası altında; güç yönetimi ve voltaj regülatörü de farklı bir yonga altında birleştirilerek mevcut tasarımda 4 olan entegre devre sayısı 2’ye düşürülüyor. Kullanılan yongalar düşük maliyetli 40nm CMOS prosesiyle, yüksek sayıda üretilerek maliyet azaltılırken; üretim teknolojisi kablodaki ısınmayı mevcut tasarıma göre düşürerek kabloda daha az soğutma elemanı kullanılmasını sağlıyor.

Mitchell, geliştirdikleri tasarımı şu cümleyle özetliyor;

“Geliştirdiğimiz tasarım, yonga sayısını, boyutları ve güç tüketimini yarıya indirirken; uygun fiyatlı iletkenler ile maliyetler düşüyor. Yeni tasarım yıl sonu itibariyle kullanılmaya başlayacak ve Thunderbolt kablolarının fiyatları daha da ucuzlayacak.“

Son olarak Mitchell’in bu yıldan itibaren Thunderbolt dalgasının giderek artacağını ve özellikle Ivy Bridge ile yeni Thunderbolt kontrolcüleriyle önümüzdeki dönemin ilginç olacağını düşündüğünü belirterek yazımızı bitirelim…

Editörün Notu: Bu yazı, Arstechica sitesinde konuyla ilgili yayınlanan yazıdan derlenmiştir.

<a href="http://arstechnica.com/apple/2012/07/why-thunderbolt-cables-will-be-expensive-until-2013/">Arstechnica</a>