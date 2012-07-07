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Thunderbolt kabloları neden pahalı ?

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,2b
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29
Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Thunderbolt kabloları neden pahalı ?
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Intel tarafından geliştirilen ve Apple tarafından son kullanıcıyla buluşturulan Thunderbolt 1,5 yaşını doldurmak üzere. Yaklaşık 1,5 senede yavaş da olsa 3.parti aksesuar üreticileri Thunderbolt’lu çeşitli çözümlerini pazarda satışa sunmuş durumdalar. Bu aksesuarlar bir tarafa, Thunderbolt konusunda tüketicilerin en çok şikayet ettiği bir nokta var; kablo fiyatlarındaki pahalılık.

Tıpkı USB arayüzü gibi Apple’ın pazara kazandırdığı Thunderbolt arayüzü için Apple’dan kablo almaya kalktığınızda 50 doları gözden çıkarmanız gerekiyor ki bu fiyat ülkemizde çok daha yükseliyor. Diğer taraftan 3.parti üreticilerinin de yeni yeni satışa sunduğu Thunderbolt kablolarının benzer fiyat bandında satılması, akla “Thunderbolt kabloları neden bu kadar pahalı ?” sorusunu getiriyor.

Pazarda küçük bir gezinti…

Belkin, Elgato ve Kanex, son zamanda Thunderbolt kablolarını satışa sunan 3.parti üreticilerin başında geliyor. Kanex, 2 metrelik Thunderbolt kablosu için 60 dolarlık fiyat etiketi belirlemiş. Öte yandan yakın zamanda Thunderbolt destekli katı hal sürücünü satışa sunan Elgato’nun 0,5 metrelik Thunderbolt kablosu için belirlediği satış fiyatı da 60 dolar. Ünlü aksesuar üreticisi Belkin’de ise durum en azından biraz daha iyi; Thunderbolt kablosuyla birlikte sattığı Express Dock için 45 dolarlık satış fiyatı belirlemiş.

Peki fiyatların bu denli yüksek olmasının temel sebebi ne?

Sinyal işleme yongası üreticilerinden Intersil’in pazarlamadan sorumlu yöneticisi John Mitchell’e göre kablolardaki ortak nokta “Gennum alıcı-vericisi”ne sahip olmaları. Mitchell, Gennum alıcı-vericisini birinci nesil kablo olarak ifade ediyor. Alıcı-vericiyi geliştiren Gennum firması, Mart ayında Semtech tarafından satın alınmış.

Thunderbolt kabloları neden pahalı ?
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Gennum imzası taşıyan bu yonga sistemi telekomünikasyon uygulamaları için oldukça pahalı bir yarı iletken olan silisyum germanyum (SiGe) kullanılarak üretiliyor. Bu alıcı-vericinin yanı sıra mevcut tasarımda ayrı bir mikro kontrolcü, güç yönetim elemanı, voltaj dalgalanmalarına karşı gerilim düzenleyici potansiyel regülatörü ile opsiyonel olarak 15V’luk güç kaynağı bulunuyor. Esas olaraksa Thunderbolt kablosunun her iki ucunda da toplam 4 entegre devre yer almakta.

Intersil’den Mitchell, Thunderbolt’un aktif bir kablo olmasından ötürü güçlü olduğunu ifade ederken, aktif kabloda (performans artışı için yarı iletkenlerin kullanıldığı kablolar) saat yongası ile veri geri kazanım yongasına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu durum da haliyle malzeme maliyetlerinde artışa sebep oluyor. Bunlara ek olarak Thunderbolt kablolarında bakır kullanımı, maliyeti pasif kablolara (yarı iletkenlerin kullanılmadığı kablolar; HDMI ya da USB örneğin) göre daha da yükselmesine neden olmakta.

Kısacası Thunderbolt’ta şu anda kullanılan tasarım, maliyetlerin bir hayli yükselmesine sebep vermekte. Bu durumun 2013 yılına kadar değişmeyeceğini söyleyen Mitchell, firma olarak maliyet probleminin üstesinden Thunderbolt teknolojisi için geliştirdikleri “Aktif Kablo Entegre Devre Çözümü” ile geleceklerini belirtiyor.

Thunderbolt kabloları neden pahalı ?
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Geliştirilen bu çözümde mikro kontrolcü ile alıcı-verici tek bir sinyal işleme yongası altında; güç yönetimi ve voltaj regülatörü de farklı bir yonga altında birleştirilerek mevcut tasarımda 4 olan entegre devre sayısı 2’ye düşürülüyor. Kullanılan yongalar düşük maliyetli 40nm CMOS prosesiyle, yüksek sayıda üretilerek maliyet azaltılırken; üretim teknolojisi kablodaki ısınmayı mevcut tasarıma göre düşürerek kabloda daha az soğutma elemanı kullanılmasını sağlıyor.

Mitchell, geliştirdikleri tasarımı şu cümleyle özetliyor;

“Geliştirdiğimiz tasarım, yonga sayısını, boyutları ve güç tüketimini yarıya indirirken; uygun fiyatlı iletkenler ile maliyetler düşüyor. Yeni tasarım yıl sonu itibariyle kullanılmaya başlayacak ve Thunderbolt kablolarının fiyatları daha da ucuzlayacak.“

Son olarak Mitchell’in bu yıldan itibaren Thunderbolt dalgasının giderek artacağını ve özellikle Ivy Bridge ile yeni Thunderbolt kontrolcüleriyle önümüzdeki dönemin ilginç olacağını düşündüğünü belirterek yazımızı bitirelim…
Editörün Notu: Bu yazı, Arstechica sitesinde konuyla ilgili yayınlanan yazıdan derlenmiştir. 

<a href="http://arstechnica.com/apple/2012/07/why-thunderbolt-cables-will-be-expensive-until-2013/">Arstechnica</a> Yorum Yaz
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Onuncu Köyü Arıyorum 7 yıl en beğenilen
TTNET hala bakır kabloyla fiber internet versin.
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idris 7 yıl
Turkforce
Silisyum germanyum dediğiniz şey zaten bütün entegrelerin ham maddesi.Böyle sıkma bir haber olmaz...Cebimizde taşıdığımız bir kaç dolara aldığımız flash disklerde aynı şekilde kontrolcü yokmu ? Mesele maliyet yüksekliği değil piyasada rekabet yoksunluğudur..

"Silicon Germanyum" (SiGe) heterojunction transistörlerde kullanılan karışımlı bir yarıiletken teknolojisidir.
Normal transistörlerde sadece silisyum (Si) yada sadece germanyum (Ge) kullanılırken heterojunction transistörlerde durum farklıdır. Dolayısıyla maliyeti yüksektir ve buradan hareketle haberin doğruluğuna şüphe bulunmamaktadır.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup habere çamur atmayınız. En azından bir araştırınız.
TurkforceSilisyum germanyum dediğiniz şey zaten bütün entegrelerin ham maddesi.Böyle sıkma bir haber olmaz...Cebimizde taşıdığımız bir kaç dola...
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fuckulteli 7 yıl
Kabloların her iki ucundaki devreleri bilgisayarlara dahil etsinler, harici HDD'lerin veri bağlantı noktalarını dahil etsinler.. Kablolar ucuzlasın, cihazların arasına sıkıştırılsın devrelerin maliyetleri.. Bu düşüncem mümkün mü acaba? Kabloya zarar geldimi her iki uçtaki devre için yeni bir kablo alınmaz hiç değilse, sağlam olan devre çöpe gitmez.
Kabloların her iki ucundaki devreleri bilgisayarlara dahil etsinler, harici HDD'lerin veri bağlantı noktalarını dahil etsinler.. Kablolar ucuzlasın, cihazların ...
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dreamblue35 7 yıl
her zaman söylerim eğer teknoloji yakından takip ederseniz çok zarara girersiniz tavsiyem 1 yıl geriden takip edin ve karlı çıkın; örnek verme amaçlı soruyorum konu dışı 1 yıl sonra galaxy s3 fiyatı ne olur sizce şu an alsnız deli para ama 1 yıl sonra ?
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-technology4ever- 7 yıl
...
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OverClocK1ng 7 yıl
"aktif kabloda (performans artışı için yarı iletkenlerin kullanıldığı kablolar) saat yongası ile veri geri kazanım yongasına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor."

Bir de şöyle bir şey var ki. Yukarıdaki yazıyı okuyunca direk şunu anlıyorum.

Bu kablodaki saat yongası olmadan da yapılabilirmiş. Ama hızı USB3.0 ile boy ölçüşemeyeceği için saat hızını arttırıp USB3.0 dan daha hızlı yapmak için saat yongası ile veri geri kazanım yongası koyup hızı arttırmışlar.

Fiyatta indirim olacakmış. Peh. 60 Dolarlık kablo bizde olur 70 Dolar + KDV. O da 150 lira yapar. İndirim olsa da olsa olsa 100 liraya düşer. Valla ben USB3.0 gibi yaygın, uyumlu ve hızlı bir format varken de ondan daha hızlı olacak diye de bir kabloya 100 lira vermem. Oldu da kablo bozuldu. Ver bi 100 lira daha. Ohh ne âlâ...

Kalsın. Ben 100 liralık bir USB3.0 flash disk alacakken bu kabloyu almak yerine bunun 100 lirasını da diğerine ekler gider 200 liraya en kral ve hızlı USB3.0 flash diski alırım.
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Turkforce 7 yıl
idris

TurkforceSilisyum germanyum dediğiniz şey zaten bütün entegrelerin ham maddesi.Böyle sıkma bir haber olmaz...Cebimizde taşıdığımız bir kaç dolara aldığımız flash disklerde aynı şekilde kontrolcü yokmu ? Mesele maliyet yüksekliği değil piyasada rekabet yoksunluğudur..
Silicon Germanyum (SiGe) heterojunction transistörlerde kullanılan karışımlı bir yarıiletken teknolojisidir.Normal transistörlerde sadece silisyum (Si) yada sadece germanyum (Ge) kullanılırken heterojunction transistörlerde durum farklıdır. Dolayısıyla maliyeti yüksektir ve buradan hareketle haberin doğruluğuna şüphe bulunmamaktadır.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup habere çamur atmayınız. En azından bir araştırınız.


Gennum imzası taşıyan bu yonga sistemi telekomünikasyon uygulamaları için oldukça pahalı bir yarı iletken olan silisyum germanyum (SiGe) kullanılarak üretiliyor.



Ben Silicon germanyum diye birşey göremiyorum...
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Susanoo 7 yıl Turkforce
Turkforce

idris

TurkforceSilisyum germanyum dediğiniz şey zaten bütün entegrelerin ham maddesi.Böyle sıkma bir haber olmaz...Cebimizde taşıdığımız bir kaç dolara aldığımız flash disklerde aynı şekilde kontrolcü yokmu ? Mesele maliyet yüksekliği değil piyasada rekabet yoksunluğudur..
Silicon Germanyum (SiGe) heterojunction transistörlerde kullanılan karışımlı bir yarıiletken teknolojisidir.Normal transistörlerde sadece silisyum (Si) yada sadece germanyum (Ge) kullanılırken heterojunction transistörlerde durum farklıdır. Dolayısıyla maliyeti yüksektir ve buradan hareketle haberin doğruluğuna şüphe bulunmamaktadır.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup habere çamur atmayınız. En azından bir araştırınız.


Gennum imzası taşıyan bu yonga sistemi telekomünikasyon uygulamaları için oldukça pahalı bir yarı iletken olan silisyum germanyum (SiGe) kullanılarak üretiliyor.



Ben Silicon germanyum diye birşey göremiyorum...


Silikon silisyum bileşiğidir.
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Public_Enemy 7 yıl
apple'ın herşeyi kazıktır, aksesuarları bilhassa kazıktır, almam alana mani olmam.
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hobametin 7 yıl
sırf kablodan da para kazanalım diye yapılmış bişey çakallık olsun da nasıl olursa olsun kabloda ki entegreyi takılan kartın içine koymaları çokta zor bişey değil hatta daha bile kolay ama kazıklayacak adam arıyorlar işte sorgusuz sualsiz koyun gibi alanlar yüzünden o kablodaki entegreler asla karta geçmez
adamda haklı bu kadar koyun varken bir kart üretim içine kablodaki entegreyide eklerse bir satır yapmış olcak öbür türlü her seferinde yeni entegre oohhh valla
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visiotech.gen.tr 7 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

apple'ın herşeyi kazıktır, aksesuarları bilhassa kazıktır, almam alana mani olmam.

apple'la ne alakası var intelin teknolojisi bu, eğer birinin aksesuarıysa Computex 2012de tanıtılan asusun monitörüde bunu kullanıyor, GIGABYTE GA-Z77X-UP4 TH yada ASRock Z77 Extreme 6 gibi birçok anakartta bunu kullanabiliyor onlarında aksesuarı
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hacı.basat 7 yıl
Thunderbolt işi kullanıcıyı yanlış bilgilendirme çabasına dönüşüyor.
Arkadaş bu kablo neyi neye bağlarken kullanıldığında ne kazandırır, ne kadar maliyet artar? Buna baktığınızda tam bir rezalet söz konusudur, 2 sayfa geride sata yerine Thunderbolt ile bağlanan HDD haberi var, DİKKAT EDİNİZ SSD BİLE DEĞİL. Bu şekilde kandırmacalarla devam edeceklerse tepkilerin önünü alamazlar.
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OZKNaln 7 yıl
bır yasıma daha gırdım
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fuckulteli 7 yıl
Kabloların her iki ucundaki devreleri bilgisayarlara dahil etsinler, harici HDD'lerin veri bağlantı noktalarını dahil etsinler.. Kablolar ucuzlasın, cihazların arasına sıkıştırılsın devrelerin maliyetleri.. Bu düşüncem mümkün mü acaba? Kabloya zarar geldimi her iki uçtaki devre için yeni bir kablo alınmaz hiç değilse, sağlam olan devre çöpe gitmez.
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CoreXXX 7 yıl
applenin elindeyse zaten 5 katı fiyatla satar. micro dp normal dp ye çeviren adaptörü apple 80 euroysa satıyor aynısını hong kongdan yaklaşık 4 dolara aldım yani yuh insanla bu kadar kazık yemeye alışdıkca apple gibi firmalarda karına kar katar
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OverClocK1ng 7 yıl
Bir de çıkıp demezler mi "Biz bunu USB ye rakip olarak yaptık" diye.
Yahu USB 3.0 ın kablosu 15 TL , bunun fiyatı bizde 150 lira olur.
Bu USB nin tırnağı olamaz....
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gamblerbarbo 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bir de çıkıp demezler mi "Biz bunu USB ye rakip olarak yaptık" diye.

Yahu USB 3.0 ın kablosu 15 TL , bunun fiyatı bizde 150 lira olur.

Bu USB nin tırnağı olamaz....

simdilik oyle olabilir, ama fiyatlar duserse ki dusmesine de gerek yok, thunderbolt usb 3.0 dan 5 yada civari kat daha hizli aktarim yapabiliyor. sadece data degill video hatta galiba audio bile veriyor. evet pahali ama bu arayuzu kullanan aletler de pahali. hiz isteyen insan parasi varsa gider en kralindan thunderbolt drive alir yok kabloya $50 vermem diyenler usb 3.0 alir. ikisi de hizli evet ama thunderbolt yayginlasirsa parayi cok daha hakeden bir port olur soyleyeyim.
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checkich 7 yıl
why_living
yahu chipi neden kartlara degilde jacklara koymuşlar anlayamadım.tabiki bi açıklaması vardır ama .niye yani rj45 gibi olamaz mı ?

işgüzarlık işte.
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