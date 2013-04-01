Tim Cook Çinli müşteriler için resmi bir özür mektubu yayınladı

Haber Editörü
Çin pazarı için büyük atılımlar içerisinde olan ve arka arkaya mağazalar açan Apple, bununla birlikte son dönemde garanti konuları ile ilgili ağır ithamlar altında kalıyor.
Çin'deki garanti kurallarının Amerika'daki gibi işlememesi ve hatalı ürünlerin yenisi ile değil refurbished diye tabir edilen tamir edilmiş ürünler ile değiştirilmesi gibi şikayetler nedeniyle hükümet seviyesinde firmaya eleştiriler gelmişti. Medyanın da konuya ilgi göstermesi nedeniyle Tim Cook, Çinli tüketicilere bir özür mektubu yayınladı.
Steve Jobs'un bu tür konularda hiç özür dilemediği hatırlandığında Tim Cook'un harita hizmeti sonrasında ikinci resmi özrü oldu.
Cook, özür mektubunda ayrıca iPhone 4 ve iPhone 4 için 15 gün tam değişim garantisi, duruma göre kısmi veya yeni cihaz değişimi garantisi, garantinin yeni cihaz ile birlikte yeniden sıfırlanması, daha hassas tamir süreci, batarya ve aksesuar hariç iPad için iki yıl garanti, Apple yetkili servis sağlayıcıları için daha güçlü yönetim ve eğitim, Çinli müşteriler için doğrudan geri bildirim linki şeklinde garanti yenilikleri sunacaklarının da altını çizdi.
Çin'in dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelmesi ve Tim Cook'un Çin'de en büyük olma planları, firmanın garanti konusunda geri adım atmasına neden olmuş gözüküyor.
http://www.phonearena.com/news/Apple-apologizes-for-Chinese-warranty-issues-with-letter-from-CEO-Tim-Cook_id41424 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Müslümanlıktan önce yaşayan insanlar cennete gidebilir mi mesela mö 1000 yıllarında yaşayan insanlar. Onlar cahil oldukları için ve günah nedir bilmedikleri için, işledikleri günahlar sayılır mı?
Eğer cennete gidemezler ise, bu insanların o zamanda doğmalarının suçu ne? Doğacakları zamanı kendileri seçemiyorlar ki.
Eğer işledikleri günahlar sayılmıyor ise ve direk cennete gidiyorlar ise, o zaman daha sonra doğan insanların suçu ne?
Kardeşim, bu suâller kısa, ama cevabları uzun
Müsâdeniz ile gün içerisinde size özel mesaj ile göndereyim.
Özel mesaj geldi mi ?
1. Şahadet getirip getirmediğini nasıl bilebiliriz ki?
2. Peki, çok sevdiğimiz fakat müslüman olmayan kişilere "mekanın cennet olsun" demek yerine ne diyebiliriz?
Ayrıca rica etsem biraz daha Türkçe yazabilir misiniz? Kullandığınız kelimelerin bazılarını bilmiyorum.
gerçek babası müslümandı ama kendi değildi.
Bunlar şahsi yorumumdur...
Apple ı burdan tebrik ediyorum...
insanlara dua etmek için müslüman olmaları mı gerekiyor illa?
Du'â ettiğiniz mevtâ İslâm dâiresinden değil ise, onun için rahmet okunmaz, mekânı cennet olsun denilmez.
Eskiden iphone da flash yok diye salya sümük etrafa saldıran vizyonsuz insanların elinde bluetooth kaldı bir tek. Şimdi ordan devam ediyorlar.
Temeli internete dayanan bir cihazda hala farklı dosya transfer etme yöntemiyle uğraşan insanın ya aklından zoru vardır yada nefretle kör olmuş gözleri mantığının önüne geçmiştir.
Çıkarılamayan bataryaya ve arttırılamayan hafızaya laf ederler bir çok androidli amiral gemisi yeni modellerini bu şekilde piyasaya sürer. Hatta taptıkları google ın kendi telefonu nexus bile.
Çünkü bu şekilde daha verimli bir cihaz üretebileceklerinin onlarda farkındalar.
Yani kısaca kendi kullandıkları ekosistemden bile tokat yemekten yorulmaz bu adamlar.
Aynı zamanda müşteri memnuniyetinde 1 numara olduğu söylenen marka avrupada garantiyi 1 sene verip diğer 1 seneyi parayla satan marka.
cihazınız Turkcell cihazı ise tamir ediliyor. (Kvk ve Genpa) Vodafone yada Avea ise refurbished cihaz verilip değiştiği söyleniyor. Bunu diğer firmalarda yapıyor zaten. Aynı zamanda bazen öyle bir zaman oluyorki cihazı Teleservice firmasından cihazı yasal süre geçmesine rağmen alamıyorsunuz.
Halihazırda Türkiyede apple store olmadığı için, Türkiyedeki satış sonrası hizmetini Apple vermiyor. Elma ile armutu karıştırmayalım. Apple geldikten sonra Türkiyedeki satış sonrası hizmetini tekrar tartışırız. Ben yurtdışındaki (apple store olan ülkeler) hizmetten bahsediyorum. Kendim de aynı hizmetleri (hem satın alma süreci hem de satış sonrası) yurtdışında kullandım ve memnun kaldım.
Bu arada müşteri memnuniyeti değerlerini firmalar belirlemiyor. Müşterilerin kendisi belirliyor :)
Demek ki müşteriler memnun. Müşteri olmayanlar memnun olmayabilir ama :)
Yani bu konunun tartışılması yersiz.
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