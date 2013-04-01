Tim Cook Çinli müşteriler için resmi bir özür mektubu yayınladı





Çin pazarı için büyük atılımlar içerisinde olan ve arka arkaya mağazalar açan Apple, bununla birlikte son dönemde garanti konuları ile ilgili ağır ithamlar altında kalıyor.





Çin'deki garanti kurallarının Amerika'daki gibi işlememesi ve hatalı ürünlerin yenisi ile değil refurbished diye tabir edilen tamir edilmiş ürünler ile değiştirilmesi gibi şikayetler nedeniyle hükümet seviyesinde firmaya eleştiriler gelmişti. Medyanın da konuya ilgi göstermesi nedeniyle Tim Cook, Çinli tüketicilere bir özür mektubu yayınladı.





Steve Jobs'un bu tür konularda hiç özür dilemediği hatırlandığında Tim Cook'un harita hizmeti sonrasında ikinci resmi özrü oldu.





Cook, özür mektubunda ayrıca iPhone 4 ve iPhone 4 için 15 gün tam değişim garantisi, duruma göre kısmi veya yeni cihaz değişimi garantisi, garantinin yeni cihaz ile birlikte yeniden sıfırlanması, daha hassas tamir süreci, batarya ve aksesuar hariç iPad için iki yıl garanti, Apple yetkili servis sağlayıcıları için daha güçlü yönetim ve eğitim, Çinli müşteriler için doğrudan geri bildirim linki şeklinde garanti yenilikleri sunacaklarının da altını çizdi.





Çin'in dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelmesi ve Tim Cook'un Çin'de en büyük olma planları, firmanın garanti konusunda geri adım atmasına neden olmuş gözüküyor.

http://www.phonearena.com/news/Apple-apologizes-for-Chinese-warranty-issues-with-letter-from-CEO-Tim-Cook_id41424