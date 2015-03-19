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Tim Cook : Gerçekten almaya değer ilk akıllı saat Apple Watch

4 yıl
4,2b
1
89
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Tim Cook : Gerçekten almaya değer ilk akıllı saat Apple Watch

Apple'ın akıllı saati Apple Watch'ı gelecek ay piyasaya sürmesi ile birlikte akıllı saat pazarında gerçek anlamda bir rekabet başlayacak. Pek çok dergi ve sanat noktasında saatinin reklamını yapmak için harekete geçen Apple diğer rakiplere pek şans tanımıyor.
Tim Cook yaptığı açıklamada Apple Watch'ın almaya değecek ilk akıllı saat olduğunu belirtti. Gerek müzik oynatıcı pazarına, gerek tablet pazarına gerekse de akıllı telefon pazarına sonradan girdiklerini ifade eden Tim Cook, bununla birlikte ilk modern ürünleri piyasaya sürdüklerini vurguladı. 
İlk başta eleştirilmesine rağmen bu ürünler kendisini ispatladı ve tüketicilere gerçek bir karşılaştırma yapabilmesinin önünü açtı. Akıllı saat pazarında da Apple Watch bunun son örneği olacak. Cook da bizzat Apple Watch ürününü kullanıyor ve artık onsuz yaşayamaz hale geldi. Ancak piyasada Apple Watch'a alternatifler olduğunu belirtmeden de geçmiyor. 
Her zaman iddialı söylemlerle kamera karşısına geçen Apple yöneticilerinin aslında çuvalladığına hiç şahit olmadık. Bu bakımdan pek çok konuda eleştirilmesine rağmen Apple Watch satış rekorları kıracaktır. Ancak Android Wear tarafındaki saatlerin de önemli yeniliklerle geleceğe ışık tuttuğunu da unutmamak gerekiyor.



http://www.ubergizmo.com/2015/03/tim-cook-the-apple-watch-is-the-first-smartwatch-that-matters/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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daedlus 4 yıl
Apple bir editörü bu kadar etkilememeli.Aynı Kendi kanalındaki diziyi,haber bülteninde tanıtan Spiker gibi Apple Haberleri hazırlıyorsunuz.
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Fenomenon 4 yıl
Apple'ın çuvalladığını görmedik demişsiniz ama Apple zamanında pda, fotoğraf makinesi, oyun konsolu gibi şeyler çıkardı ve hepsi çuvalladı.
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swat882 4 yıl
Bu ne biçim haber bu ne biçim editörlük bu ne biçim bir ceo,...

Bu adamda ya ciddi zeka geriliği var akıllı saat piyasası kaç senedir var ve rakipleri ne yapıyor bilmiyor, ya da apple kullanıcılarını salak yerine koyup, anlamsız bir pazarlama stratejisi yürütüyor.
Bu ne biçim haber bu ne biçim editörlük bu ne biçim bir ceo,...Bu adamda ya ciddi zeka geriliği var akıllı saat piyasası kaç senedir var ve rakipler...
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AMERICAN 3 yıl


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deejaycluber 3 yıl
Şu tim de ne tarafsız adam yahu
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DH Misafiri 3 yıl
Okudukça gülüyorum.
Saati alanlara aptal, beyni yok, salak gibi yaftalamalar yapılmış.
Haa bir de iSheep deniyor.
Bir şey sorucam, çalışan benim, kazanan benim, bu parayı harcama özgürlüğüm de var.
İstersem soba yakarım paramla aQ sana giren çıkan ne?
He oldu gardaş sana soracaktım hangi telefonu kullanacağımı.
Sana soracaktım Apple Watch alsam salak olur muyum diye!
Manyak mısınız ne boksunuz anlamadım yeminle.
Hayır sen adamın tercihine laf etmiyorsun, cep telefonu olsun diğer teknoloji cihazları olsun, adam gelmiş burada bla bla bla... LAFFF!
Ben aldım, kullanıyorum, spor aktivitelerimi takip etmek, o esnada saatimden müzikleri değiştirmek, bildirimler için saatime bakmak ve dikte ile cevaplamak, günlük kalori, çıkılan kat, sabit durduğum süreyi gözlemlemek hoş.
Saatin her kuruşunun hakkını sonuna kadar veriyorum.
Hayvan gibi kullanıyorum, tüm gün canına okuyorum.
Sen dersin ki, benim ihtiyacımı karşılamıyor, bana saçma geliyor, ben kullanmam, salak bir cihaz, aptal bir üretim dersin...
Fakat; kullanan adamlara, tercih eden adamlara laf diyemezsin kardeşim.
Eleştiriler ürüne yönelik olur, kullanan insanlara yönelik değil.
Sen kendi götüne bak sonra başka insanları eleştir ilk önce ibnator.
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alaz1903 4 yıl
Allah da seni güldürsün Tim.
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LaHeL 4 yıl
Fiyatlara baktımda, gerçekten uçuk!
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beter.böcek 4 yıl
Apple da hisse senedi olan adam bile boyle cumle kurmaz,nasil teknoloji habercisi lan bu,birde alinti yaptigi halde kesik atiyor cumleye,tamam bende apple kullanicisiyim ama sonucta boyle bir saga bir sola yatmaya gerekde yok.
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W O M B A T 4 yıl
Gercekyenmi Mr. Cook?
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kuyu0kazici 4 yıl
Tim Cook kesin LSD kullanıyor hem çirkin hem pahalı hemde pili sadece 4 saat giden ucubeyi alacak olana sadece iSheep deniceğini bile bilmiyor...
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C E B R A I L 4 yıl

Geçen 8.2yle güncellemesi uygulaması geldi Apple Watch'ın.
Diğer kullanmadığım default uygulamalar klasörüne attım o kadar.


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menesozun 4 yıl
kim ne derse desin apple <3


















xd
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premiumbeyin 4 yıl
Apple kullanıcısıyım ama bu slogan yanlış olmuş

Gerçekten kazıklanmaya değer tek saat!!! Olacaktı slogan bu fiyatlar nedir böyle
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