Tim Cook : Gerçekten almaya değer ilk akıllı saat Apple Watch

Apple'ın akıllı saati Apple Watch'ı gelecek ay piyasaya sürmesi ile birlikte akıllı saat pazarında gerçek anlamda bir rekabet başlayacak. Pek çok dergi ve sanat noktasında saatinin reklamını yapmak için harekete geçen Apple diğer rakiplere pek şans tanımıyor.

Tim Cook yaptığı açıklamada Apple Watch'ın almaya değecek ilk akıllı saat olduğunu belirtti. Gerek müzik oynatıcı pazarına, gerek tablet pazarına gerekse de akıllı telefon pazarına sonradan girdiklerini ifade eden Tim Cook, bununla birlikte ilk modern ürünleri piyasaya sürdüklerini vurguladı.

İlk başta eleştirilmesine rağmen bu ürünler kendisini ispatladı ve tüketicilere gerçek bir karşılaştırma yapabilmesinin önünü açtı. Akıllı saat pazarında da Apple Watch bunun son örneği olacak. Cook da bizzat Apple Watch ürününü kullanıyor ve artık onsuz yaşayamaz hale geldi. Ancak piyasada Apple Watch'a alternatifler olduğunu belirtmeden de geçmiyor.

Her zaman iddialı söylemlerle kamera karşısına geçen Apple yöneticilerinin aslında çuvalladığına hiç şahit olmadık. Bu bakımdan pek çok konuda eleştirilmesine rağmen Apple Watch satış rekorları kıracaktır. Ancak Android Wear tarafındaki saatlerin de önemli yeniliklerle geleceğe ışık tuttuğunu da unutmamak gerekiyor.









http://www.ubergizmo.com/2015/03/tim-cook-the-apple-watch-is-the-first-smartwatch-that-matters/?utm_source=mobilerepublic