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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook ve Eddy Cue, medya sektörünün önde gelen isimleriyle buluşuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Tim Cook ve Eddy Cue, medya sektörünün önde gelen isimleriyle buluşuyor

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook ile firmanın internet servislerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Eddy Cue, dünyanın medya liderlerinin bir araya geldiği Allen & Company Sun Valley Konferansı'nda görüntülendi.

Amerika'nın önde gelen ve saygın konferanslarından olan Allen & Company Sun Valley Konferansı, medya liderlerini bir araya getirip, ikili görüşmelerin sıkça yapıldığı bir etkinlik olmasından ötürü firmalar ve yöneticiler açısından büyük önem taşıyor. Böyle bir konferansta Apple'ın iki önemli isminin de yer alması, özellikle Apple ve medya şirketleri arasında ikili görüşmeler yapılacağı anlamına geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Özellikle "2013 yılının son döneminde heyecan verici ürünlerimiz yolda" diyerek teknoloji dünyasında heyecan yaratan Tim Cook ve iTunes Store'un babası olarak nitelendiren Eddy Cue'nin medya odaklı bir konferansta hangi isimlerle görüştüğü ve görüşeceği, ya da ne gibi temaslarda bulunacağı hakkında net bir bilgi sahibi değiliz. Fakat iTunes Radio'nun da hayata geçmesiyle birlikte Tim Cook ve ekibinin önünde, Apple'ı medya şirketleriyle bir araya getirecek tek bir iş kalmış görünüyor: Apple TV ve içeriği.

Bilindiği gibi Apple'ın uzun süredir gerçek bir Apple TV üzerinde çalışmalar yaptığı bilinmekte. Bu kapsamda şimdiye kadar tv sektörünü kendileri için "hobi" olarak nitelendiren Apple'ın Alman TV devi Loewe ve Japon elektronik devi Sharp ile yakın temas kurduğu çokça dile getirilmiş; hatta Apple'ın sahip olduğu 145 milyar doları aşan nakit varlığı ile Loewe'yi satın alacağı iddia edilmişti.

Ancak Apple için yeni bir ürün = yeni bir donanım ya da pazara sadece kutu ile ürün sunmak olmadığını şimdiye kadar edindiğimiz gözlemlerden rahatça söyleyebiliriz. Dolayısıyla Apple TV'nin gerçek anlamda olması (karşımıza Apple TV'nin çıkması) için internet üzerinden ayrıcalık ve zengin içeriğe sahip bir servisin de hizmete açılması gerekmekte. Bu noktadan hareketle Apple'ın iki önemli isminin, medya liderleriyle konferans boyunca yaptığı ve yapacağı temaslarda Apple TV'yi zenginleştirecek, internet üzerinden bir TV sisteminin ilk sıradaki konulardan olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Tim Cook ve Eddy Cue, medya sektörünün önde gelen isimleriyle buluşuyor

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tec 6 yıl
aylık ücretlerle internet kotalarına takılmayan bir yöntem olursa ve işin başında apple olursa apple tv de alırım servisinide kullanırım. ama tivibu mudur ne halttır ona elimi sürmem mesela...
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