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Tobii Glasses 2, göz takip özelliğiyle bakılan noktaları diğer kişilere gösterebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tobii Glasses 2, göz takip özelliğiyle bakılan noktaları diğer kişilere gösterebiliyor
Beklenen başarıyı sağlayamadığı düşünülen Google Glass ile popüler olan akıllı gözlükler, farklı amaçlar için de aktif olarak kullanılabiliyor. Bu örnekler arasında yer alan ikinci jenerasyon Tobii Glasses 2, göz takip özelliğiyle bakılan noktaları canlı olarak diğer kişilere gösterebiliyor.
Tasarım yapısıyla standart gözlüklerden ayrılan Tobii Glasses 2, iç kısmında göz hareketlerini takip eden 4 adet kamera, dışarısında ise 1920 x 1080 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare çekim yapabilen bir çevre kamerası taşıyor. Bataryasıyla 120 dakika kullanım süresi sağlayabilen akıllı gözlük, farklı kafa hareketlerini ise dahili jiroskop ve ivme ölçer birimleriyle etkili şekilde algılayabiliyor. Teknik detaylarından çok bakılan noktaları canlı olarak diğer kişilere gösterebiliyor olmasıyla dikkat çeken Tobii Glasses 2, bu görüntüleri Windows işletim sistemli bilgisayarlara Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden aktarıyor ve örneğin bilim insanlarının araştırma deneklerinin baktıkları noktaları görmesine imkan tanıyor. İstatistik ve görselleştirme desteğiyle gerçek zamanlı odak bilgisini de verebilen gözlük, genel olarak belirlenen fiziksel çevre genelinde görme davranışını anlamak ve buna bağlı geliştirmeler yapmak adına faydalı bir yapı ortaya koyabiliyor.
Kısa süre içerisinde ticari kullanıma sunulmayacağı belirtilen Tobii Glasses 2 hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2014/05/19/tobii-glasses-2/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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mahmut716 5 yıl
kaynak neresi? beklenen başarıyı sağlamadi da ne demek...
gayet kullanılıyor gözlük, sadece bize gelmedi düzgün bi şekilde, fiyatı olsun... yoksa ,gözlük baya popüler, çinliler tarafından seri üretime geçmesi bekleniyor...
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DH Misafiri 5 yıl
Firmamız Tobii Göz İzleme Cihazlarının yetkili satıcısıdır. Gerçekten bu teknolojiden pek çok alanda ve araştırmada faydalanılmaktadır.
Göz izleme, göz bebeği hareketlerinin kızılötesi ışınlar yardımı ile izlenerek kalitatif ya da kantitatif sonuçlar sunan bir teknolojidir. Göz izleme olarak da bilinen bu teknikte kullanıcıların gerçek nesnelere ya da bir ekrana bakarken göz bebeklerinin nereye odaklandığını tespit etmek mümkündür. Katılımcıların test esnasında ilk baktıkları nokta, odaklandıkları alanlar ve bu alanlara bakma süreleri gibi önemli veriler sunar. (ayrıntılı bilgi : tobii.com/... , bilten.com.tr/... )
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Krethuss 5 yıl
Gelişse bu tarz şeyler de alsak
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Guest-F8946C419 5 yıl
Nöropazarlama için bulunmaz nimet.
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speedyrazor 5 yıl
google glass duyurusundan sonra bu goze takilan seyler popular oldu
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Tüm çalışmalarımızı internete koymak ; teknoloji tehlikeli olmaya başlıyor diye düşünüyorum.
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Akasha_Ether 5 yıl
oculus rift içine entegre etsinler işaretçi baktığın yerde olsun
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SAFİMARANGA 5 yıl
Gözlüğü alacan bu özelliği açık kalacak yolda yürürken kadınların orasına burasına bakacan ,sonra bi bakmışsın hastanedesin
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Deníz 5 yıl
derecelisi var mı ?
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OverClocK1ng 5 yıl
Çok iyi.
Diyelim ki bir Dedektif bir yerde devriye gezerken öldürülüyor.
Gözlüğü alan kişi kırıp atsa bile videolar stream ile kaydedildiği için öldüren kişinin kim olduğu videoda görülebilecek.
Faydalı bence..
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