Tobii Glasses 2, göz takip özelliğiyle bakılan noktaları diğer kişilere gösterebiliyor

Beklenen başarıyı sağlayamadığı düşünülen Google Glass ile popüler olan akıllı gözlükler, farklı amaçlar için de aktif olarak kullanılabiliyor. Bu örnekler arasında yer alan ikinci jenerasyon Tobii Glasses 2, göz takip özelliğiyle bakılan noktaları canlı olarak diğer kişilere gösterebiliyor.

Tasarım yapısıyla standart gözlüklerden ayrılan Tobii Glasses 2, iç kısmında göz hareketlerini takip eden 4 adet kamera, dışarısında ise 1920 x 1080 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare çekim yapabilen bir çevre kamerası taşıyor. Bataryasıyla 120 dakika kullanım süresi sağlayabilen akıllı gözlük, farklı kafa hareketlerini ise dahili jiroskop ve ivme ölçer birimleriyle etkili şekilde algılayabiliyor. Teknik detaylarından çok bakılan noktaları canlı olarak diğer kişilere gösterebiliyor olmasıyla dikkat çeken Tobii Glasses 2, bu görüntüleri Windows işletim sistemli bilgisayarlara Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden aktarıyor ve örneğin bilim insanlarının araştırma deneklerinin baktıkları noktaları görmesine imkan tanıyor. İstatistik ve görselleştirme desteğiyle gerçek zamanlı odak bilgisini de verebilen gözlük, genel olarak belirlenen fiziksel çevre genelinde görme davranışını anlamak ve buna bağlı geliştirmeler yapmak adına faydalı bir yapı ortaya koyabiliyor.

Kısa süre içerisinde ticari kullanıma sunulmayacağı belirtilen Tobii Glasses 2 hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2014/05/19/tobii-glasses-2/?ncid=rss_truncated