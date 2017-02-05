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Tokyo 2020 madalyaları elektronik cihaz dönüşümlerinden elde edilecek

Japonya, olimpiyat oyunları tarihinde bir ilke imza atıyor. Oyunlarda verilecek olan bütün madalyalar, elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümünde elde edilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tokyo 2020 madalyaları elektronik cihaz dönüşümlerinden elde edilecek

Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri olan akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazların içerisinde değerli madenlerin olduğu hepimizin malumu. Binde bir gibi oranlarda çıksa da sayısız cihazdan topladığınız zaman iyi bir gelir bırakabiliyor. Özellikle Afrika ülkelerinde cihaz ayrışım alanları yaygın durumda.

Madalyalar geri dönüşümden

Japonya ise daha farklı bir konu için değerli maden ayrıştırması yapacak. Tokyo 2020 olimpiyatlarında ve paralimpik oyunlarında verilecek madalyalar elektronik cihaz geri dönüşümlerinden elde edilecek.

Organizasyon toplamda 5000 madalya hazırlıyor. Madalya malzemesi için 2 ton civarında altın, gümüş ve bronz madenine ihtiyaç duyuyor. Bu madenleri elde etmek için ise toplamda 8 ton metalin ayrıştırılması gerekecek.

Japonya Nisan ayından itibaren elektronik cihaz atıklarını toplamaya başlayacak. Ülke çapındaki sokaklara ve ofislere elektronik cihaz atıkları için özel konteynerler yerleştirilecek. Süreç boyunca da halkın elektronik atıklarını bu konteynerlere atması teşvik edilecek.

Ayrıca Bkz. "Firefox OS yolun sonuna geldi"

Proje olimpiyatların çevreye duyarlılığını göstermenin yanında yine çevre kirliliğini önlemede de önemli bir iş yapmış olacak. Ayrıca atıklarını projeye veren her vatandaş, olimpiyatlara katkı yapmış olacak. Proje olimpiyat oyuncuları tarafından da beğeni ile karşılandı. 

 

http://www.phonearena.com/news/Recycled-smartphones-to-be-used-for-Tokyo-2020-Olympic-medals_id90682 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 2 yıl
Şu caponlara çok saygı duyuyorum, keşke onların %38,9 u kadar olabilseydik.
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Barış Manço 2 yıl
Japonlar yine bir yolunu bulmuş. Adamlar zaten düzenli şekilde kağıtları plastikleri ayrı ayrı konteynırlara koyuyorlar buna da uyarlar.
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koppa 2 yıl
Ne kadar prestiji düşük bir ülkeymiş yahu şu Japonya. Halktan cihaz toplayacaklarda geri dönüşümle madalya üretecekler.
Sarayları da yoktur bunların!
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LeSRiSeL 2 yıl
japonyaya yakışır bir hamle
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