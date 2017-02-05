Tokyo 2020 madalyaları elektronik cihaz dönüşümlerinden elde edilecek

Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri olan akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazların içerisinde değerli madenlerin olduğu hepimizin malumu. Binde bir gibi oranlarda çıksa da sayısız cihazdan topladığınız zaman iyi bir gelir bırakabiliyor. Özellikle Afrika ülkelerinde cihaz ayrışım alanları yaygın durumda.

Madalyalar geri dönüşümden

Japonya ise daha farklı bir konu için değerli maden ayrıştırması yapacak. Tokyo 2020 olimpiyatlarında ve paralimpik oyunlarında verilecek madalyalar elektronik cihaz geri dönüşümlerinden elde edilecek.

Organizasyon toplamda 5000 madalya hazırlıyor. Madalya malzemesi için 2 ton civarında altın, gümüş ve bronz madenine ihtiyaç duyuyor. Bu madenleri elde etmek için ise toplamda 8 ton metalin ayrıştırılması gerekecek.

Japonya Nisan ayından itibaren elektronik cihaz atıklarını toplamaya başlayacak. Ülke çapındaki sokaklara ve ofislere elektronik cihaz atıkları için özel konteynerler yerleştirilecek. Süreç boyunca da halkın elektronik atıklarını bu konteynerlere atması teşvik edilecek.

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Proje olimpiyatların çevreye duyarlılığını göstermenin yanında yine çevre kirliliğini önlemede de önemli bir iş yapmış olacak. Ayrıca atıklarını projeye veren her vatandaş, olimpiyatlara katkı yapmış olacak. Proje olimpiyat oyuncuları tarafından da beğeni ile karşılandı.