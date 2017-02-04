Firefox OS yolun sonuna geldi

Mozilla’nın tarayıcı pazarının ötesine geçmek için yaptığı en önemli hamle olarak görülen Firefox OS mobil işletim sistemi kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Vakıf geliştirici ekibi işten çıkarıyor.

Rekabete direnemedi

Firefox OS, gelişmekte olan ülke pazarlarına ucuz akıllı telefonlar sunmak için yola çıkmıştı. O dönem standart işletim sistemli telefonlar hala ilgi görüyordu ve giriş seviyesi Android telefonların fiyatı da biraz yüksekti.

Mozilla bu boşluğu iyi değerlendirerek pek çok operatör ve üretici ile ortaklık yaptı. Önemli pazarlarda satışa sunulan Firefox OS ayrıca bir uygulama ekosistemi de oluşturdu. Bununla birlikte işler yolunda gitmedi.

Çinli fiyat-performans telefonlarının pazara adım atmaya başlaması ve Android One gibi programlar Firefox OS platformunun önemini kaybetmesine neden oldu. Geçen yıl vakıf akıllı telefon pazarından çıktıklarını ve televizyon pazarına odaklanacaklarını belirtmişti.

Vakıf içerisinden gelen bilgilere göre Firefox OS tamamen iptal ediliyor. Bölümde çalışan 50 kişi ile yollar ayrılacak. Platformdan sorumlu başkan yardımcısı Ari Jaaksi ve yazılım şefi Bertrand Neveux da görevlerinden ayrıldı.

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Mozilla artık farklı projelere odaklanmak istiyor. Amazon Alexa benzeri Vaani ses algılama projesi, kişisel verileri yerel olarak saklama projesi Pipsqueak, karmaşık cümleleri algılayabilen Voicebank projesi bunlar arasında. Ayrıca internet tarayıcısının düşen kullanım oranlarını canlandırmak da projeler arasında. Firefox OS bölümünden ayrılan bazı çalışanları bu projelere geçiş yaptığı ifade ediliyor.