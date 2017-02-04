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Firefox OS yolun sonuna geldi

Gelişmekte olan ülke pazarlarında başarılı olmak amacıyla geliştirilen Firefox OS mobil işletim sistemi, rekabet şartlarına dayanamadı ve tamamen rafa kaldırıldı.
2 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Firefox OS yolun sonuna geldi

Mozilla’nın tarayıcı pazarının ötesine geçmek için yaptığı en önemli hamle olarak görülen Firefox OS mobil işletim sistemi kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Vakıf geliştirici ekibi işten çıkarıyor.

Rekabete direnemedi

Firefox OS, gelişmekte olan ülke pazarlarına ucuz akıllı telefonlar sunmak için yola çıkmıştı. O dönem standart işletim sistemli telefonlar hala ilgi görüyordu ve giriş seviyesi Android telefonların fiyatı da biraz yüksekti.

Mozilla bu boşluğu iyi değerlendirerek pek çok operatör ve üretici ile ortaklık yaptı. Önemli pazarlarda satışa sunulan Firefox OS ayrıca bir uygulama ekosistemi de oluşturdu. Bununla birlikte işler yolunda gitmedi.

Çinli fiyat-performans telefonlarının pazara adım atmaya başlaması ve Android One gibi programlar Firefox OS platformunun önemini kaybetmesine neden oldu. Geçen yıl vakıf akıllı telefon pazarından çıktıklarını ve televizyon pazarına odaklanacaklarını belirtmişti.

Vakıf içerisinden gelen bilgilere göre Firefox OS tamamen iptal ediliyor. Bölümde çalışan 50 kişi ile yollar ayrılacak. Platformdan sorumlu başkan yardımcısı Ari Jaaksi ve yazılım şefi Bertrand Neveux da görevlerinden ayrıldı.

Ayrıca Bkz. "Facebook 2 milyar kullanıcı hedefine yürüyor"

Mozilla artık farklı projelere odaklanmak istiyor. Amazon Alexa benzeri Vaani ses algılama projesi, kişisel verileri yerel olarak saklama projesi Pipsqueak, karmaşık cümleleri algılayabilen Voicebank projesi bunlar arasında. Ayrıca internet tarayıcısının düşen kullanım oranlarını canlandırmak da projeler arasında. Firefox OS bölümünden ayrılan bazı çalışanları bu projelere geçiş yaptığı ifade ediliyor. 

 

https://www.cnet.com/news/mozilla-layoff-firefox-device-relevance/ Yorum Yaz
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lapatid 2 yıl en beğenilen
piyasaya sonradan girenlerin hepsi avucunu yaladi
sailfish os,firefox os,ubuntu mobile hatta windows phone
iki rakip kalıyorsa bir sektörde kesinlikle birnirleriyle danışık şekilde hamleler yapacaklardır.
örn: intel amd,amd nvidia
piyasaya sonradan girenlerin hepsi avucunu yaladisailfish os,firefox os,ubuntu mobile hatta windows phoneiki rakip kalıyorsa bir sektörde kesinlikle bi...
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KaleyDeskop 2 yıl
yolun sonuna geldi demek yanlış zaten kimse başarılı olacağını düşünmüyordu ben dahil, televizyona girdiler orda bile uygulama desteği sıfır dencek noktada, neden android varken uygulama marketi çöp olan biri şletim sistemine geçsin ki insanlar. bir maceradı sonlandı, microsoft gibi paran varsa maceraya gireceksin aksi takdirde zaten tarayıcın çöp olmuş silerler adamı piyasadan.
yolun sonuna geldi demek yanlış zaten kimse başarılı olacağını düşünmüyordu ben dahil, televizyona girdiler orda bile uygulama desteği sıfır dencek noktada, ned...
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yldrmns 2 yıl
WİNDOWS BU PAZARDA TUTUNAMADI FİREFOX MU TUTUNACAK... TİZEN İN OLACAĞIDA BU.
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DH Misafiri 2 ay
Firefox OS incelediniz mi bilmiyorum ama ben bayağı uzun süre inceleme fırsatı buldum, hiçbir platformun kullanmadığı bir altyapı ve ekosistem mantığını kullanıyordu, biraz ezber yorum yapmışsınız.
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benonur 2 yıl
android ve ios a adam gibi bir alternatif gelmedi windows dan umutluydum olmadı
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metekmete 2 yıl
Microsoft bile tutunamıyorken normal.
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Captain_Ivy 2 yıl
Göremeden gidenlerden oldun fox..
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pUnduli 2 yıl
Yok arkadaş, Microsoft'un Metro arabirimden patent elverdiği ölçüde esinleneceksin üzerine Javascript tabanlı bir geliştirme platformu birde iOS tan port için bir yazılım ekleyeceksin, sür piyasaya gitsin.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
kapalı bir sistem değildi ki ! geliştirilmesi son bulsun !?
linux u karşılık beklemeden geliştiren bağımsız açık kaynak kodu geliştirenler
bu işe el atmak isterlerse proje bağımsız bir şekilde devam edebilir !
tabi ortada gerçekten linux felsefesi diye bir şey var ise !
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gxhero 2 yıl
Yeni bir şey yapma iddiasındalar ama hep olanın taklidi veya benzeri çıkıyor ortaya sonrada tutunamadı haberi, hem farklı hem genele hitap edecek bir şey çıkaramazlarsa tutunamazlar da...
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darkaura 2 yıl
bilisimde nerdiyse her sektorde baslangicda bir suru oyuncu oluyor ama en sonunda rekabette ya 2 yada 2+1 2 buyuk 1 kucuk oyuncu kaliyor. playstation-xbox-nintendo, intel-amd, nvidia-amd, windows-mac, android-ios-windowsphone... galiba bu bilisimde rekabetin genel kurali.
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NuKe_MaNia 2 yıl
kısa bir süre kullanmıştım sade akıcı bir sistem ama marketini geniş tutamadı. operatör/üretici ler yeterince destek verselerdi birşeyler olabilirdi.
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aygunn 2 yıl
Böyle bir işletim sistemi olduğundan haberim bile yoktu. Telefonlara bu sistemi sunmadiktan sonra tabi tutmaz böyle saçmalık mı olur. Tizen'in de sonu aynı olacak. Pazara gittiğinizde kaç tane tizenli telefon var. Yok ki!
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