Tokyo 2020 olimpiyatlarında güvenlik yüz tanıma ile sağlanacak

Yüz tanıma konusu son dönemin mobil tarafta sıkça gündeme gelen maddelerinden birisi durumunda. Aslında güvenlik tarafında yüz tanıma sistemleri oldukça uzun bir süredir kullanılıyor. Şimdi olimpiyatlarda bu teknolojinin kullanılması gündemde.

Herkes taranacak

2020 yılında Tokyo’da yapılacak olimpiyat oyunları için organizasyon komitesinin yüz tanıma teknolojisinden faydalanacağı ifade ediliyor. Seyirciler hariç olimpiyat oyunlarına katılacak sporcu, antrenör, yönetici, bazın mensubu gibi tüm görevlilerin yüz kayıtlarının tutulması planlanıyor.

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2016 Rio olimpiyat oyunlarındaki Japon kampında basın mensupları için kullanılan bu yöntemle kimlik paylaşımı ve hırsızlığın en düşük seviyede tutulması planlanıyor. Ayrıca kapıda kontrol süresini de kısaltacak. Görevliler oyunlar süresince kapılardan giriş çıkışlarda bu yüz tanıma sistemlerine göre hızlıca içeri alınacak.

2020 olimpiyatlarına seyirciler hariç 300-400 bin civarında bir katılımın olması bekleniyor. Bu da devasa bir yüz verisi ve devasa bir sistem anlamına geliyor. Bu sistemi Japon NEC üstlenirken henüz geliştirme aşamasında olduğu ve resmi olarak tanıtılmadığı belirtiliyor.

Oyunlarda görevli olanların yüz tanıma sistemlerine katılma zorunluluğu olacak mı veya istemeyenler nasıl bir doğrulama yöntemine dahil olacaklar şimdilik net değil. Olimpiyatlar 24 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak.